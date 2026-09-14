Нов шок за пазарите: Петролът скочи над 100 долара за барел

Ц ените на двата основни референтни сорта петрол се повишиха значително и преминаха над 100 долара за барел в началото на търговията в Азия в понеделник, предаде "Франс прес".

Ръстът идва на фона на военните действия в Близкия изток, след като беше спрян ключов петролопровод в Саудитска Арабия, а Ормузкият проток стана сцена на нови атаки.

Цената на сорта „Брент“ от Северно море, който е референтен за европейския пазар, с доставка през ноември се повиши с 2,80% до 107,54 долара за барел.

Петролът „Брент“ премина границата от 100 долара за барел в сряда за първи път от юли тази година. През изминалата седмица цената му се повиши с близо 9%.

Американският лек суров петрол, който е бенчмарк за Северна Америка, с доставка през октомври поскъпна с 2,29% до 102,34 долара за барел.

Пазарите следят внимателно развитието на ситуацията в региона заради опасенията, че прекъсването на доставките и ограниченията в ключови транспортни маршрути могат да окажат натиск върху световните петролни пазари.

Ормузкият проток е един от основните маршрути за превоз на петрол и петролни продукти. Нови атаки и ограниченията на корабоплаването през него засилват опасенията за доставките и допринасят за повишаването на цените.

В същото време спирането на ключов петролопровод в Саудитска Арабия допълнително засилва напрежението на пазарите.

Развитието на военните действия в Близкия изток и отражението им върху добива, транспорта и износа на петрол остават сред основните фактори, които ще определят движението на цените през следващите дни.