САЩ доказа "въздушното си господство": Спасен е вторият пилот на сваления F-15 над Иран

С пасен е бил американският пилот, чийто самолет F-15 беше свален над Иран, предаде Ройтерс, като се позова на двама официални представители.
По-рано днес американското издание "Аксиос" също съобщи тази новина. Изданието пояснява, че това е станало чрез операция на американски командоси.
Първият пилот на същия самолет вече беше спасен от американски командоси още след свалянето на машината в петък.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че изчезналият американски член на екипажа е "жив и здрав", след като е бил спасен от американските военни сили.
В публикация в платформата Truth Social Тръмп заяви: "ВЗЕХМЕ ГО! Моите сънародници, през последните няколко часа американските военни проведоха една от най-смелите операции по издирване и спасяване в историята на Съединените щати."
По думите му спасеният е "високо уважаван полковник", който се е намирал "в тила на врага в коварните планини на Иран" и е бил преследван от противникови сили, докато американските военни са следели местоположението му денонощно.
Тръмп заяви, че американската армия е изпратила "десетки самолети, въоръжени с най-смъртоносните оръжия", за да спаси изчезналия пилот.
По думите му военният е получил наранявания, но "ще бъде напълно добре". Тръмп определи операцията като "чудодейна", като добави, че тя е последвала успешно спасяване на друг пилот ден по-рано, информация, която първоначално не е била оповестена, за да не се застраши втората мисия.
"Това е първият път в съвременната военна история, когато двама американски пилоти са спасени поотделно дълбоко във вражеска територия. НИЕ НИКОГА НЯМА ДА ОСТАВИМ АМЕРИКАНСКИ ВОЕНЕН ЗАД СЕБЕ СИ!", подчерта той, цитиран от CNN.
Американският президент заяви още, че двойната спасителна операция доказва "въздушно господство и превъзходство над иранското небе", без да коментира обстоятелствата около свалянето на изтребителя F-15 от иранските сили.
"Това е момент, с който всички американци, републиканци, демократи и всички останали, трябва да се гордеят и да се обединят около него. Ние наистина имаме най-добрата, най-професионалната и най-смъртоносната армия в историята на света. Бог да благослови Америка, Бог да благослови нашите войници и честит Великден на всички!", заяви Тръмп малко след полунощ в неделя.
По-рано американски медии съобщиха, че вторият член на екипажа от изтребителя F-15, свален над Иран, е бил открит.
Обстоятелствата около спасителната операция остават неясни, но според източник, запознат с действията, става дума за "мащабна" бойна операция по издирване и спасяване в южната част на Иран.
Според информация на BBC, по време на операцията е имало сблъсък между американски и ирански сили, като се предполага, че пилотът може да е бил ранен още при катапултирането от самолета.