САЩ доказа "въздушното си господство": Спасен е вторият пилот на сваления F-15 над Иран

С пасен е бил американският пилот, чийто самолет F-15 беше свален над Иран, предаде Ройтерс, като се позова на двама официални представители.

По-рано днес американското издание "Аксиос" също съобщи тази новина. Изданието пояснява, че това е станало чрез операция на американски командоси.

Първият пилот на същия самолет вече беше спасен от американски командоси още след свалянето на машината в петък.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че изчезналият американски член на екипажа е "жив и здрав", след като е бил спасен от американските военни сили.

В публикация в платформата Truth Social Тръмп заяви: "ВЗЕХМЕ ГО! Моите сънародници, през последните няколко часа американските военни проведоха една от най-смелите операции по издирване и спасяване в историята на Съединените щати."

По думите му спасеният е "високо уважаван полковник", който се е намирал "в тила на врага в коварните планини на Иран" и е бил преследван от противникови сили, докато американските военни са следели местоположението му денонощно.

Тръмп заяви, че американската армия е изпратила "десетки самолети, въоръжени с най-смъртоносните оръжия", за да спаси изчезналия пилот.

По думите му военният е получил наранявания, но "ще бъде напълно добре". Тръмп определи операцията като "чудодейна", като добави, че тя е последвала успешно спасяване на друг пилот ден по-рано, информация, която първоначално не е била оповестена, за да не се застраши втората мисия.

"Това е първият път в съвременната военна история, когато двама американски пилоти са спасени поотделно дълбоко във вражеска територия. НИЕ НИКОГА НЯМА ДА ОСТАВИМ АМЕРИКАНСКИ ВОЕНЕН ЗАД СЕБЕ СИ!", подчерта той, цитиран от CNN .

Американският президент заяви още, че двойната спасителна операция доказва "въздушно господство и превъзходство над иранското небе", без да коментира обстоятелствата около свалянето на изтребителя F-15 от иранските сили.

"Това е момент, с който всички американци, републиканци, демократи и всички останали, трябва да се гордеят и да се обединят около него. Ние наистина имаме най-добрата, най-професионалната и най-смъртоносната армия в историята на света. Бог да благослови Америка, Бог да благослови нашите войници и честит Великден на всички!", заяви Тръмп малко след полунощ в неделя.

По-рано американски медии съобщиха, че вторият член на екипажа от изтребителя F-15, свален над Иран, е бил открит.

Обстоятелствата около спасителната операция остават неясни, но според източник, запознат с действията, става дума за "мащабна" бойна операция по издирване и спасяване в южната част на Иран.