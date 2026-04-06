Надпревара с времето: Как САЩ спасиха ранен офицер от сърцето на врага

Десетки специални части, както и американски бойни самолети и хеликоптери, са били включени в плана, заедно с ЦРУ

6 април 2026, 09:37
Арест в България: Задържаха мъж заради палеж на фабрика в Чехия

Арест в България: Задържаха мъж заради палеж на фабрика в Чехия
Техеран обещава "скъпоценна награда", ако бъде заловен пилота от сваления американски изтребител
Огнен ад в Калифорния: Бързо разрастващ се горски пожар доведе до евакуации

Огнен ад в Калифорния: Бързо разрастващ се горски пожар доведе до евакуации
Влак дерайлира край Трявна, има пострадали пътници

Влак дерайлира край Трявна, има пострадали пътници
Конфликтът в Близкия изток ескалира: Иран свали американски самолети, издирва пилот

Конфликтът в Близкия изток ескалира: Иран свали американски самолети, издирва пилот
Четирите думи на Тръмп към Пам Бонди, преди да я уволни

Четирите думи на Тръмп към Пам Бонди, преди да я уволни
Пробив през Ормузкия проток - кораби преминаха въпреки блокадата

Пробив през Ормузкия проток - кораби преминаха въпреки блокадата
Politico: 5 начина, по които Тръмп може да унищожи НАТО

Politico: 5 начина, по които Тръмп може да унищожи НАТО

А мериканската армия е спасила изчезнал член на екипажа при драматична мисия, след като неговият изтребител е бил свален в отдалечена част на Иран. Точните обстоятелства остават неясни, но операцията по извеждането му от враждебната територия е била изключително сложна.

(Във видеото: Тръмп след спасителната операция: Пилотът от сваления F-15 в Иран е в безопасност и в добро състояние)

Десетки специални части, както и американски бойни самолети и хеликоптери, са били включени в плана, заедно с ЦРУ, съобщават американски медии, цитирани от Би Би Си (BBC).

В неделя американският президент Доналд Тръмп заяви в социалните мрежи: „Ние спасихме тежко ранения и наистина смел член на екипажа/офицер на F-15, който беше дълбоко в планините на Иран“.

Но изпитанието на летеца започва в петък с информации, че изтребител F-15, който е превозвал офицер по оръжейните системи и пилот, е бил свален над южен Иран. Инцидентът е първият, при който американски изтребител е свален от вражески огън за повече от 20 години.

Двамата военнослужещи на борда на F-15E Strike Eagle успяват да се катапултират от самолета, като пилотът е спасен същия ден, но вторият член на екипажа остава в неизвестност.

След това САЩ започват надпревара с времето, за да го открият.

Иран ясно заявява, че желае да го залови жив и предлага награда от 50 000 паунда (66 100 долара). Видеа, споделени в социалните мрежи, които не са проверени от BBC, изглежда показват въоръжени цивилни, които го издирват.

След като офицерът се озовава на земята, той разполага само с пистолет, за да се защитава, съобщават американски представители. Летецът би трябвало да е преминал обучение за подобна ситуация, което включва включване на сигналния маяк, достигане до висока точка, укриване и установяване на комуникация.

Според информации в американски медии, летецът се е укрил в планинска цепнатина и е ограничил използването на своя сигнален маяк, опасявайки се, че сигналът може да бъде засечен от Иран. След това той, според съобщенията, е изчакал спасителите си да пристигнат.

ЦРУ е изиграло ключова роля в спасителната операция, според високопоставен представител на администрацията на Тръмп, който е говорил пред американски медии. Именно американската разузнавателна агенция е проследила точното местоположение на летеца до планинската цепнатина и е предала информацията на Пентагона.

Тръмп заявява, че местоположението му е било наблюдавано „24 часа в денонощието“ от американски представители, които са планирали спасителната операция. Офицерът е бил „преследван от нашите врагове, които са се приближавали все повече с всеки изминал час“, добавя президентът.

ЦРУ също е провело операция по заблуда, според съобщенията, разпространявайки информация вътре в Иран, че американските сили вече са открили втория летец.

Президентът заявява в публикацията си в Truth Social, че американската армия е „изпратила десетки самолети, въоръжени с най-смъртоносните оръжия в света, за да го извлекат“. Докато американските специални части се придвижват към блокирания офицер, бомби и оръжеен огън са използвани, за да държат иранските войски далеч от местоположението му, сочат съобщенията.

Американски медии също съобщават, че два транспортни самолета, предназначени да изведат спасителните екипи, не са успели да излетят от отдалечена база в Иран и впоследствие са били унищожени, за да не попаднат в ръцете на противника. Специалните части след това са излетели с три допълнителни самолета, за да приберат екипите, допълват съобщенията.

Кадри и снимки, потвърдени от BBC Verify, изглежда показват тлеещи останки от самолет в планински район в централен Иран, на около 50 км югоизточно от град Исфахан.

Иранските военни заявяват, че два американски транспортни самолета C-130 и два хеликоптера Black Hawk са били унищожени по време на операцията и че „операция по заблуда и бягство на изоставено летище в южен Исфахан… е била напълно осуетена“.

Иранските държавни медии съобщават в неделя, че части от Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) са свалили американски дрон над Исфахан, докато той е търсел изчезналия летец.

BBC не е успяла да потвърди нито една от версиите за събитията край Исфахан.

Преди полунощ американско време спасителната операция е приключила и летецът е бил откаран в Кувейт за медицинско лечение, съобщават официални лица. Тръмп заявява, че офицерът е „тежко ранен“, но „той ще се оправи“.

Американските власти не са разкрили информация за точното местоположение на летеца, когато е бил спасен, нито за неговата самоличност.

Бившият американски военен представител Уилям Фалън, пенсиониран адмирал от военноморските сили на САЩ, заявява пред BBC, че „времето на денонощието“ вероятно е работило в полза на спасителната мисия. „Тъмнината е по-добра за нашите хора, защото те са свикнали да действат през нощта“.

Фалън казва, че при полети над враждебна територия „трябва да сте подготвени да бъдете човекът, който ще бъде поразен“.

Малко преди 00:00 EDT (04:00 GMT) в неделя американските медии съобщават новината, че вторият пилот е бил открит. Тръмп пише в социалните мрежи, че САЩ „НИКОГА НЯМА ДА ОСТАВЯТ АМЕРИКАНСКИ ВОЙНИК НА БОЙНОТО ПОЛЕ!“.

Иран настоява, че операцията е била провал. Ебрахим Золфагари, говорител на главното военно командване на Иран, заявява във видеообръщение, че няколко американски военни самолета са били принудени да извършат аварийни кацания.

„Невежият президент, попаднал в блатото на войната и агресията, която сам започна… напълно осъзна, че всяка агресия, наземна операция или проникване… ще срещне решително и позорно поражение“, казва той. Тази реторика за „провалена“ мисия е повтаряна и от ирански официални лица и държавната телевизия, особено след като Доналд Тръмп обяви, че пилотът е спасен.

Някои американски анализатори описват загубата на F-15E дълбоко в иранска територия, последвана от унищожаването на няколко спасителни самолета, като доказателство за ограниченията на американската въздушна мощ.

Генерал Франк Маккензи, бивш командващ на Централното командване на САЩ, заявява пред американския партньор на BBC – CBS, че „наистина загубихме няколко самолета в тази мисия“, но според него подобна загуба е приемлива „в такава ситуация“. „Отнема една година да се построи самолет, отнема 200 години да се изгради военна традиция, при която никой не се оставя назад“, казва той в предаването Face The Nation.

Източник: BBC    
Надпревара с времето: Как САЩ спасиха ранен офицер от сърцето на врага

Надпревара с времето: Как САЩ спасиха ранен офицер от сърцето на врага

<p>Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"</p>
Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"

<p>Иран отговори на ултиматума на Тръмп, предупреди за "опустошително" отмъщение</p>
Иран отговори на ултиматума на Тръмп, предупреди за "опустошително" отмъщение

Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес
Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес

<p>Започва Страстната седмица, какво трябва да знаем</p>
Започва Страстната седмица, какво трябва да знаем

Кървава седмица в САЩ: Осем загинали при зрелищни полицейски гонки

Въпреки призивите на експертите за ограничаване на рискованите гонки, черната статистика в Тексас, Алабама и Калифорния продължава да расте

На фона на напрежението в Близкия изток и динамиката на енергийните пазари, много хора се питат дали могат да се откажат от вече платена почивка без санкции

<p>Leapmotor B10 се цепи от колектива с две уникални свойства</p>

<p>Дете загина при масирана руска атака срещу Одеса</p>

<p>&bdquo;Законът не успява да ги настигне&ldquo;: Остър сигнал&nbsp;за новите синтетични наркотици от прокуратурата</p>

