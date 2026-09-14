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Есенният политически рестарт в Брюксел: Урсула фон дер Лайен представя визията си за ЕС

Европейският парламент се събира на пленарна сесия в Страсбург. Акцент на първата сесия за сезона ще бъде годишната реч на Урсула фон дер Лайен за състоянието на ЕС, а сред водещите теми са европейската отбрана и подкрепата за Украйна

14 септември 2026, 10:00
Есенният политически рестарт в Брюксел: Урсула фон дер Лайен представя визията си за ЕС
Източник: БТА/АР

Е вропейският парламент (ЕП) се събира на пленарна сесия в Страсбург от днес до четвъртък. Основната тема по време на първата пленарна сесия за новия политически сезон ще бъде годишната реч на председателката на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен за състоянието на Европейския съюз, която ще бъде произнесена на 16 септември, сряда, от 10:00 ч. българско време.

Фон дер Лайен ще представи постигнатите резултати през изминалата година и очакваните законодателни инициативи за следващата. Това ще бъде втората ѝ такава реч в рамките на настоящия мандат. 

Всяка година през септември председателят на Европейската комисия произнася пред Европейския парламент реч за състоянието на Съюза. Това е възможност за председателя да сподели визията си за ЕС, да направи преглед на постиженията и да обяви важни предстоящи инициативи.

В речта си Фон дер Лайен се очаква да очертае въздействието на работата на ЕК през изминалата година и плановете ѝ за бъдещето. Тя ще се съсредоточи върху европейската отбрана и сигурност, продължаващата подкрепа на ЕС за Украйна, ситуацията в Близкия изток, стратегията на ЕС за адаптиране към променящия се световен ред, конкурентоспособността, работните места и устойчивия просперитет, борбата срещу климатичните промени, следващия дългосрочен бюджет на ЕС след 2027 г., демократичната устойчивост, управлението на миграцията и защита на основните ценности на ЕС, се посочва в информационния бюлетин, публикуван на сайта на Европейския парламент. 

В рамките на сесията евродепутатите ще оценят работата на ЕК и нейните планове за предстоящата година, като същевременно ще представят и собствените си приоритети. Годишният дебат за състоянието на Съюза, на който като почетен гост ще присъства министър-председателят на Канада Марк Карни, дава възможност на евродепутатите да разгледат внимателно работата на Европейската комисия и да допринесат за насоката на политиката на ЕС. 

Дебатът за състоянието на Съюза е ключов момент за отчетността на ЕК пред демократично избраните представители на ЕС. Той насърчава по-голяма прозрачност и демокрация в ЕС. 

След дебати днес ЕП ще гласува утре законодателство във връзка с търговията с емисии. ЕП ще обсъди и гласува три предложения, насочени към укрепване на основните защитни механизми на ЕС срещу изместването на въглеродни емисии и стабилизиране на пазара на въглеродни квоти. 

Отново днес евродепутатите ще обсъдят нов митнически кодекс на ЕС в отговор на растежа на онлайн търговията, като гласуване на законодателство ще бъде в сряда. Новият Европейски митнически кодекс ще въведе по-строги правила за управление на електронната търговия и ще създаде нова митническа служба.

Основните теми в утрешния ден ще бъдат фокусирани върху сигурността и отбраната на ЕС. Членовете на Европейския парламент, заедно с Ирландското председателство и ЕК, ще обсъдят поуките от ситуацията в Сеута и защитата на външните граници на ЕС и необходимостта от координиран отговор, като гласуването на резолюцията ще бъде в четвъртък. 

По-късно през деня евродепутатите ще обсъдят с върховния представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас най-новите хибридни атаки, режисирани от Русия и нейните съюзници срещу държави членки на ЕС, както и най-новата ескалация на военните действия в Близкия изток. Гласуването на резолюция относно хибридната война ще бъде в четвъртък, докато за ситуацията в Близкия изток ще има само дебат. 

Утре ще бъдат засегнати и теми като защитата на европейската демокрация, като членовете на ЕП ще гласуват препоръки за укрепване на устойчивостта на ЕС срещу чуждестранна намеса и други заплахи във все по-враждебна глобална среда, и новите мерки за укрепване на отбранителната готовност на Европа, като се очаква в сряда да се проведе окончателно гласуване за законодателството за ускоряване на инвестициите в отбраната и подобряване на способността на ЕС да реагира на предизвикателствата в областта на сигурността. 

В утрешния ден членовете на ЕП, ЕК и Ирландското председателство на Съвета на ЕС ще обсъдят горещите вълни, горски пожари и суша, както и готовността и реакцията на ЕС, като ще направят преглед на поуките от рекордния брой екстремни климатични явления през лятото на 2026 г. 

По време на дебат евродепутатите и Комисията ще вземат отношение и по повод погребението на военния престъпник Ратко Младич и възхваляването на военните престъпления в Сърбия. 

В сряда след речта на Фон дер Лайен за състоянието на Съюза и последващия дебат, евродепутатите ще обсъдят засилването на подкрепата за Украйна, ще изслушат Европейския съвет относно позицията му за проектобюджета за 2027 г. и ще проведат спешни дебати по теми, свързани с правата на човека, демокрацията и върховенството на закона, а в четвъртък ще последват гласуванията по тях. 

Европейският парламент ще обсъди на сесията си още редица теми като опустошителните наводнения в Непал, справянето с въздействието на социалните медии върху младите хора, като се очаква в четвъртък ЕП да призове платформите за социални мрежи да забранят най-вредните си пристрастяващи практики, и ще представи своите предложения за борбата срещу трафика на наркотици във водите на Европа. 

В четвъртък - последният ден от пленарната сесия, канадският премиер Марк Карни ще говори пред ЕП за отношенията между ЕС и Канада в момент на засилващо се геополитическо напрежение. 

Очаква се Карни да се съсредоточи върху общите интереси в областта на сигурността и икономиката, включително войната на Русия срещу Украйна, хибридните атаки, чуждестранната намеса, все по-агресивната политика на Китай и отношенията със САЩ. 

Източник: БТА/Симеон Томов    
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