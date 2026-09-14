Името на Кун Агуеро изплува в разследване срещу наркокартел в Аржентина

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Името на легендарния аржентински нападател Серхио „Кун“ Агуеро бе замесено в мащабно разследване срещу международна мрежа за наркотрафик, съобщава аржентинската преса. Съдебните власти разполагат с поредица от прихванати разговори и файлове, които показват как престъпната организация е опитала да използва образа на бившия футболист.

В рамките на процеса, воден от съдия Пабло Ядарола, беше арестуван Пабло „Беботе“ Алварес – дългогодишен лидер на агитката на Индепендиенте. Алварес е обвинен в участие в международна престъпна група, занимаваща се с трафик на синтетични наркотици от Испания и внос на кокаин от Боливия.

Според разследването членовете на мрежата са подготвяли оферти и търговски дружества, с които да се приближат до Агуеро и да използват неговата марка за пране на незаконни капитали. От обкръжението на бившата звезда на Индепендиенте, Манчестър Сити и националния отбор на Аржентина категорично заявиха, че той е отказал всички предложения, като Агуеро не е обвиняем и не е обект на разследване.

Властите посочват още, че групата е използвала търговски обекти в близост до стадиона на Индепендиенте като пунктове за продажба на наркотици, смесвайки приходите от наркотрафик с легалните печалби от продажба на билети.