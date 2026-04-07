Трите думи на сваления пилот, които накараха спасителите да се боят, че влизат в ирански капан

Дръзка спасителна мисия изведе американски пилот от Иран навръх католическия Великден. Вижте как съобщението „Бог е добър“ едва не провали операцията и защо Тръмп сравни оцеляването на полковника в планините Загрос с истинско чудо след 36 часа в пълна изолация

7 април 2026, 09:38
Тръмп: Ще стана президент на Венецуела, само трябва да науча испански

Дизелът в Германия удари 2,40 евро: Българин разказва за живота при новите цени

Заради риск от ирански удари: Затвориха стратегически мост, свързващ Саудитска Арабия с Бахрейн

Иран: Арогантните изказвания на Тръмп нямат никакъв ефект

Накратко: Може ли конфликтът в Иран да предизвика нова глобална енергийна криза?

Израел удари най-голямото газово находище в Иран

40-те минути, в които екипажът на „Артемис II” ще загуби връзка със Земята

Водно бедствие в Русия, загинали и хиляди евакуирани

П олковникът от ВВС на САЩ, който беше свален над Иран и спасен след 36 часа, е изпратил подозрително съобщение от три думи, което първоначално е породило опасения сред американските сили, че биват подмамвани в капан.

(Във видеото: Тръмп след спасителната операция: Пилотът от сваления F-15 в Иран е в безопасност и в добро състояние)

Тежко раненият офицер по въоръжението, чиято повиквателна е била „Dude Bravo 44“, се е изкачил на 7000 фута височина (над 2100 метра) по планински хребет, крил се е в пукнатина за безопасност и е предал кратко, необичайно съобщение по радиото – „God is good“ („Бог е добър“), съобщи представител на отбраната на САЩ пред Axios.

Президентът Тръмп и неговият екип първоначално са се опасявали, че сигналът може да е уловка за примамване на още американци в опасна ситуация.

„Това, което той каза по радиото, звучеше като нещо, което би казал мюсюлманин“, каза Тръмп пред Axios, визирайки ислямската фраза „Allahu Akbar“ или „Бог е велик“.

Надпревара с времето: Как САЩ спасиха ранен офицер от сърцето на врага

Въпреки притесненията, американските военни и разузнавателни служители успяха да потвърдят местоположението и състоянието на офицера в планинската верига Загрос, стартирайки спасителна операция рано в неделя, припомня The Post.

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет публикува същата фраза „God is good“ в X, след като полковникът беше спасен.

В понеделник Хегсет повтори предишните коментари на Тръмп, които оприличиха спасяването на великденско чудо.

„Свален на Разпети петък, скрит в пещера, в пукнатина, през цялата събота и спасен в неделя“, каза Хегсет на брифинг в Белия дом с участието на Тръмп и висши служители от администрацията по сигурността и военните.

САЩ доказа "въздушното си господство": Спасен е вторият пилот на сваления F-15 над Иран

„Изведен от Иран точно когато слънцето изгряваше на Великден. Един възроден пилот. Всички са у дома и налице, нацията ликува. Бог е добър“, каза Хегсет.

САЩ приветстваха спасителните усилия и похвалиха офицера по въоръжението, който е успял да се изкачи на повече от 1,3 мили (над 2100 метра) и да избегне засичането от близките ирански бойци, подтикнати от шанса да заловят американски войник и наградата от 60 000 долара, обявена за главата му, съобщи New York Times.

Официални лица заявиха, че полковникът, въоръжен само с пистолет, е използвал „всички налични средства“, за да избегне разкриването, като председателят на Обединения комитет на началник-щабовете ген. Дан Кейн отбеляза, че „абсолютната отдаденост на оцеляването“ на офицера е направила успешното спасяване възможно.

Тръмп с подробности за случая със сваления над Иран американски самолет F-15

Полковникът и неговият пилот, който беше спасен само часове след като техният самолет F-15E беше свален в петък, са в стабилно състояние, каза Тръмп пред репортери в понеделник.

„И двамата се възстановяват много добре. Бяха ранени и се справят добре“, каза той.

„Героичният офицер по въоръжението на F-15 е избягвал залавяне на земята в Иран в продължение на почти 48 часа. Това е дълго време, когато си в тежко състояние и кървиш“, каза Тръмп.

Той „беше доста тежко ранен и блокиран в район, гъмжащ от терористи от Ислямската революционна гвардия“.

Иран е използвал следови кучета, за да се опита да издири сваления авиатор, но те са се оказали неефективни при локализирането му, според американски военни източници.

„Беше им даден огромен стимул да намерят този пилот“, каза Тръмп.

„Въпреки опасността, офицерът е последвал обучението си и се е изкачил по коварния планински терен към по-висока надморска височина – нещо, за което са обучени, за да избегнат залавяне“, заяви Тръмп. 

„Искаш да отидеш възможно най-далеч, защото всички те (вражеските сили) се насочват право към мястото на катастрофата“, каза той за врага и добави: „Искаш да бъдеш толкова далеч, колкото можеш“.

Общо 155 военни самолета, включително четири бомбардировача, 64 изтребителя, 48 самолета-цистерни и 13 спасителни машини са били разгърнати за мисията, каза Тръмп.

„Голяма част от това беше диверсия“, обясни президентът. „Искахме [иранските сили] да мислят, че той е на друго място“.

Много от самолетите е трябвало да летят ниско като част от мисията, което ги е оставило в потенциално смъртоносната линия на тежък обстрел, каза Тръмп.

„Имаме хеликоптер с много дупки от куршуми в него“, каза той.

Тръмп описа как военни самолети са кацнали в земеделска нива и са сглобили три малки хеликоптера, за да спасят ранения пилот без нито една жертва.

Сложната операция по спасяването на полковника е включвала 100 служители от силите за специални операции, водени от SEAL Team 6, с командоси от Delta Force и армейски рейнджъри в готовност, според Times.

Дронове и други летателни апарати са участвали в престрелка с иранци по време на спасителната мисия, като един A-10 Warthog е бил повреден от вражески огън, каза Кейн пред репортери.

Председателят заяви, че полковникът е бил извън Иран до 00:00 ч. на католическия Великден.

Тръмп с подробности за сваления над Иран американски самолет F-15

„Това беше невероятно опасна мисия, невероятно опасно начинание, но и изпълнено обещание, дадено на всеки американски боец – че няма да бъде изоставен“, каза Кейн.

Съобщава се, че ЦРУ е съдействало за провеждането на диверсионна тактика, при която САЩ са пуснали фалшива разузнавателна информация, че войникът вече е спасен и бива извеждан от Иран с автомобил, проправяйки пътя за същинската мисия по прибирането му.

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф заяви, че неговата агенция е участвала в „кампанията за дезинформация“, за да спечели време за авиатора и неговите спасители.

Той каза, че ЦРУ е помогнало да се „объркат иранците, които отчаяно ловуваха нашия авиатор“ и също така е „разгърнало както човешки ресурси, така и изящни технологии“, за да намери члена на екипажа, оприличавайки търсенето на „лов за едно-единствено пясъчно зърно насред пустинята“.

„Нашето разузнаване отразява факта, че иранците бяха смутени и в крайна сметка унизени от успеха на тази дръзка спасителна мисия“, твърди Ратклиф.

Иран: Операцията на САЩ по спасяването на пилот може да е била прикритие за кражба на обогатен уран

„Това беше и състезание с времето, тъй като беше от решаващо значение да локализираме сваления авиатор възможно най-бързо, като в същото време държим враговете си в заблуда“, каза Ратклиф и допълва:

„Нашето разузнаване отразява факта, че иранците бяха смутени и в крайна сметка унизени от успеха на тази дръзка спасителна мисия“.

Той описа как спасителите и полковникът, когото са спасявали, почти не са успели да се измъкнат.

Имало е проблем с „влажния пясък“ и „теглото“ на самолета, опитващ се да отлети обратно към безопасността, каза Тръмп.

„Всички мъже скочиха обратно в самолетите и те затънаха доста сериозно. Имахме продължителен план за действие при извънредни ситуации, който беше невероятен“, каза той.

Преди спасяването да бъде успешно, „щях да кажа, че това е невъзможно“, каза Тръмп.

Кейн заяви: „Единственият най-важен принос за успешна спасителна операция е атакуващият дух в сърцето на този свален авиатор. Тяхната воля за оцеляване, волята им да се изплъзнат, волята им да бъдат прибрани – това е всичко. В този случай абсолютната отдаденост на офицера в задната кабина направи голяма част от усилията ни възможни.“

„И последно, и най-важно, към Dude Bravo 4-4: добре дошъл у дома. Добра работа“, каза Кейн.

Тръмп каза, че някои военни лидери са се противопоставили на спасяването, опасявайки се от смъртта на стотици американски войници.

„Не всички бяха съгласни“, каза Тръмп, уточнявайки, че генерал Кейн и министърът на войната Пийт Хегсет „бяха напълно „за““.

„Имаше военни, които казваха: „Просто не правиш това, не влизаш в сърцето на една много мощна армия““, каза президентът. „Имаше хора в армията, които казваха, че е неразумно“.

Тръмп поиска от Кейн да сподели колко американски войници са участвали в спасяването, при което генералът отклони въпроса с думите: „Било ми се искало да запазя това в тайна“.

„Бяха стотици“, каза президентът. „Стотици хора можеха да бъдат убити, така че имахме хора в армията, които казваха, че това не е разумна [идея].“

Иран беше „смутен и унизен“ от дръзкото спасяване, каза Хегсет.

„В крайна сметка това беше една импотентна иранска заплаха“, каза той за предупрежденията на страната срещу САЩ. „И днес, както спомена директорът на ЦРУ, иранската армия – и ние знаем това – е смутена и унизена, и трябва да бъде.“

Последни новини

,

Маневри и съвети за реакция при аварийно спиране (ВИДЕО)

Технологии Преди 12 минути

Да знаеш какво и как да направиш в аварийна ситуация е ключово за това дали ще избегнете инцидент или не. При аварийното спиране най-важното е да не се паникьосате и фокусирате само върху препятствието

<p>Преди ареста: Племенницата на ген. Касем Солеймани е водила луксозен живот в САЩ</p>

Пътувания с частни самолети и яхти: Племенницата на ген. Касем Солеймани е водила луксозен живот в САЩ преди да я арестуват

Свят Преди 16 минути

​Майка ѝ също е задържана заради предполагаеми връзки с иранския режим, съобщават американските власти

,

Когато числата проговорят: новият подкаст на Милена Иванова ЕА е тук

Любопитно Преди 53 минути

<p>Акция в Разградско: Намериха списъци с имена и парични суми</p>

Акция в Разградско: Намериха списъци с имена и парични суми, свързани със съмнения за изборна търговия

България Преди 1 час

На контролно-пропускателните пунктове, съвместно с екипи на жандармерията, са проверени 242 превозни средства и 312 души

Пентагонът търси начин Тръмп да удря Иран "законно"

Пентагонът търси начин Тръмп да удря Иран "законно"

Свят Преди 1 час

Нови цели с двойна употреба може да позволят атаки без обвинения във военни престъпления

„Самолетът на Страшния съд“ излетя малко преди крайния срок за Иран

„Самолетът на Страшния съд“ излетя малко преди крайния срок за Иран

Свят Преди 1 час

Boeing E-4B Nightwatch, който е проектиран да защитава служители, отговарящи за националната сигурност, и да поддържа функционирането на правителството по време на ядрена война, беше засечен над военновъздушната база Офът, където се намира щабът на Стратегическото командване на САЩ

Снимката е илюстративна

БАБХ иззе половин тон млечни продукти в Хасковско

България Преди 1 час

Установено е, че те са транспортирани при температура, по-висока от изискваната

Простреляха рапъра Офсет, бившият съпруг на Карди Би е ранен във Флорида

Простреляха рапъра Офсет, бившият съпруг на Карди Би е ранен във Флорида

Свят Преди 1 час

Бившият член на „Мигос“ и бивш съпруг на Карди Би е в стабилно състояние след стрелба пред хотел в Холивуд, Флорида. Полицията вече е задържала двама души, докато музикалният свят си припомня трагичната съдба на колегата му Тейк Оф от преди години

Кървава размяна на удари: Жертви и ранени след масирани атаки с дронове в Русия и Украйнa

Кървава размяна на удари: Жертви и ранени след масирани атаки с дронове в Русия и Украйнa

Свят Преди 1 час

Оцеляло 5-годишно момиченце в Русия е в болница с изгаряния, докато в Украйна 11-годишно момче загуби живота си под руините

Часове преди крайния срок за Иран: Петрол над $110 и риск от стагфлация

Часове преди крайния срок за Иран: Петрол над $110 и риск от стагфлация

Свят Преди 1 час

Инвеститорите са в очакване на 20:00 ч. източно време, докато цените на петрола Brent бележат 50% ръст от началото на конфликт

След забележка: Мъж нападна и рани възрастна жена във Велико Търново

След забележка: Мъж нападна и рани възрастна жена във Велико Търново

България Преди 1 час

Сигналът за случилото се е подаден от екип на Спешната помощ, след като пострадалата е потърсила медицинска помощ

ЕС предупреждава Тръмп: Удари по енергийна инфраструктура в Иран биха били "незаконни"

ЕС предупреждава Тръмп: Удари по енергийна инфраструктура в Иран биха били "незаконни"

Свят Преди 1 час

Брюксел настоява за дипломация, след като Вашингтон заплаши с атаки, ако Техеран не отвори Ормузкия проток

Виктор Орбан пътува до южната граница на Унгария със Сърбия на 6 април

„Евтин театър“ или реална диверсия? Орбан изпрати армията да пази газопровод

Свят Преди 1 час

Орбан пътува до южната граница на Унгария със Сърбия в понеделник, ден след като Сърбия заяви, че е открила „взривни устройства с разрушителна мощ“ близо до тръбопровод, който пренася руски природен газ към Унгария и отвъд

Жена осъди полицията за неправомерна глоба и отнета книжка

Жена осъди полицията за неправомерна глоба и отнета книжка

България Преди 1 час

Тя не е била уведомена, че колата ѝ е била дерегистрирана заради липса на застраховка „Гражданска отговорност”

<p>Бивш командос задържан в Сидни по обвинения за убийства</p>

Австралия арестува бивш войник за предполагаеми военни престъпления

Свят Преди 1 час

Обвиненията са свързани с операции в Афганистан

,

Израелската армия предупреди хората в Иран да стоят далеч от влаковете

Свят Преди 1 час

Военните публикуваха извънредно съобщение на персийски език, в което призовават хората да избягват железопътния транспорт заради пряка опасност за живота им

Всичко от днес

От мрежата

10 начина как да подготвите кучето си за настъпващата пролет

dogsandcats.bg

Холандска овчарка и Белгийска Малиноа: по какво се различават

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg
1

Слънцето изгрява за Цветница

sinoptik.bg

Олга Модева разкри дама, откраднала самоличността й

Edna.bg

Като копие на Анджелина: Шайло Джоли прикова погледите в ново видео

Edna.bg

Шок: безследно изчезнаха 7 играчи след исторически успех

Gong.bg

ЦСКА посреща Милан на "Българска армия"?

Gong.bg

Задържаха седем души при полицейска акция срещу купуването на гласове в Кюстендил

Nova.bg

Рапърът Офсет е прострелян

Nova.bg