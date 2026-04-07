Трите думи на сваления пилот, които накараха спасителите да се боят, че влизат в ирански капан

П олковникът от ВВС на САЩ, който беше свален над Иран и спасен след 36 часа, е изпратил подозрително съобщение от три думи, което първоначално е породило опасения сред американските сили, че биват подмамвани в капан.

Тежко раненият офицер по въоръжението, чиято повиквателна е била „Dude Bravo 44“, се е изкачил на 7000 фута височина (над 2100 метра) по планински хребет, крил се е в пукнатина за безопасност и е предал кратко, необичайно съобщение по радиото – „God is good“ („Бог е добър“), съобщи представител на отбраната на САЩ пред Axios.

Joint Chiefs Chairman Dan Caine on the rescue of the second airman shot down over Iran...



“Meanwhile, the backseater as the President and the secretary have said, had continued to work and survive. Through the hours of daylight, Dude Four Four Bravo — the backseater — evaded… pic.twitter.com/xCTwnS52HO — Curtis Houck (@CurtisHouck) April 6, 2026

Президентът Тръмп и неговият екип първоначално са се опасявали, че сигналът може да е уловка за примамване на още американци в опасна ситуация.

„Това, което той каза по радиото, звучеше като нещо, което би казал мюсюлманин“, каза Тръмп пред Axios, визирайки ислямската фраза „Allahu Akbar“ или „Бог е велик“.

Надпревара с времето: Как САЩ спасиха ранен офицер от сърцето на врага

Въпреки притесненията, американските военни и разузнавателни служители успяха да потвърдят местоположението и състоянието на офицера в планинската верига Загрос, стартирайки спасителна операция рано в неделя, припомня The Post.

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет публикува същата фраза „God is good“ в X, след като полковникът беше спасен.

Dude 44 Bravo And A10 Sandy Aircraft: General Caine Gives Details On Rescue Op For Missing F-15 Pilot In Iranhttps://t.co/myOuvjmwO1 — One World News (@1OneWorldNews) April 6, 2026

В понеделник Хегсет повтори предишните коментари на Тръмп, които оприличиха спасяването на великденско чудо.

„Свален на Разпети петък, скрит в пещера, в пукнатина, през цялата събота и спасен в неделя“, каза Хегсет на брифинг в Белия дом с участието на Тръмп и висши служители от администрацията по сигурността и военните.

САЩ доказа "въздушното си господство": Спасен е вторият пилот на сваления F-15 над Иран

„Изведен от Иран точно когато слънцето изгряваше на Великден. Един възроден пилот. Всички са у дома и налице, нацията ликува. Бог е добър“, каза Хегсет.

The 2nd downed F-15E crew member has reportedly been recovered from inside Iran.



It seems we had to leave a few aircraft behind due to the weight of the giant balls of all the operators who went in to rescue him... 🇺🇸#war #israel #iran #f15 #rescue #OAF #LittleBird #C130 pic.twitter.com/GDF4l6S9g1 — Mrgunsngear (@Mrgunsngear) April 5, 2026

САЩ приветстваха спасителните усилия и похвалиха офицера по въоръжението, който е успял да се изкачи на повече от 1,3 мили (над 2100 метра) и да избегне засичането от близките ирански бойци, подтикнати от шанса да заловят американски войник и наградата от 60 000 долара, обявена за главата му, съобщи New York Times.

Официални лица заявиха, че полковникът, въоръжен само с пистолет, е използвал „всички налични средства“, за да избегне разкриването, като председателят на Обединения комитет на началник-щабовете ген. Дан Кейн отбеляза, че „абсолютната отдаденост на оцеляването“ на офицера е направила успешното спасяване възможно.

Тръмп с подробности за случая със сваления над Иран американски самолет F-15

Полковникът и неговият пилот, който беше спасен само часове след като техният самолет F-15E беше свален в петък, са в стабилно състояние, каза Тръмп пред репортери в понеделник.

„И двамата се възстановяват много добре. Бяха ранени и се справят добре“, каза той.

„Героичният офицер по въоръжението на F-15 е избягвал залавяне на земята в Иран в продължение на почти 48 часа. Това е дълго време, когато си в тежко състояние и кървиш“, каза Тръмп.

Той „беше доста тежко ранен и блокиран в район, гъмжащ от терористи от Ислямската революционна гвардия“.

Иран е използвал следови кучета, за да се опита да издири сваления авиатор, но те са се оказали неефективни при локализирането му, според американски военни източници.

„Беше им даден огромен стимул да намерят този пилот“, каза Тръмп.

„Въпреки опасността, офицерът е последвал обучението си и се е изкачил по коварния планински терен към по-висока надморска височина – нещо, за което са обучени, за да избегнат залавяне“, заяви Тръмп.

„Искаш да отидеш възможно най-далеч, защото всички те (вражеските сили) се насочват право към мястото на катастрофата“, каза той за врага и добави: „Искаш да бъдеш толкова далеч, колкото можеш“.

Общо 155 военни самолета, включително четири бомбардировача, 64 изтребителя, 48 самолета-цистерни и 13 спасителни машини са били разгърнати за мисията, каза Тръмп.

„Голяма част от това беше диверсия“, обясни президентът. „Искахме [иранските сили] да мислят, че той е на друго място“.

Много от самолетите е трябвало да летят ниско като част от мисията, което ги е оставило в потенциално смъртоносната линия на тежък обстрел, каза Тръмп.

„Имаме хеликоптер с много дупки от куршуми в него“, каза той.

Тръмп описа как военни самолети са кацнали в земеделска нива и са сглобили три малки хеликоптера, за да спасят ранения пилот без нито една жертва.

"We leave no American behind."



U.S. President Donald Trump says the rescue of two U.S. fighter pilots in Iran after their F-15 was shot down was 'very historic'.https://t.co/kBEJxLu8To



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/SOVPSbELYN — Sky News (@SkyNews) April 6, 2026

Сложната операция по спасяването на полковника е включвала 100 служители от силите за специални операции, водени от SEAL Team 6, с командоси от Delta Force и армейски рейнджъри в готовност, според Times.

Дронове и други летателни апарати са участвали в престрелка с иранци по време на спасителната мисия, като един A-10 Warthog е бил повреден от вражески огън, каза Кейн пред репортери.

Председателят заяви, че полковникът е бил извън Иран до 00:00 ч. на католическия Великден.

Тръмп с подробности за сваления над Иран американски самолет F-15

„Това беше невероятно опасна мисия, невероятно опасно начинание, но и изпълнено обещание, дадено на всеки американски боец – че няма да бъде изоставен“, каза Кейн.

Съобщава се, че ЦРУ е съдействало за провеждането на диверсионна тактика, при която САЩ са пуснали фалшива разузнавателна информация, че войникът вече е спасен и бива извеждан от Иран с автомобил, проправяйки пътя за същинската мисия по прибирането му.

𝗠𝗮𝗻𝘆 𝗤𝘂𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗥𝗲𝗺𝗮𝗶𝗻 𝗨𝗻𝗮𝗻𝘀𝘄𝗲𝗿𝗲𝗱



Unconfirmed tally of losses related to the downing of an F-18E over Iran and subsequent CSAR operations to recover the crew:



𝗗𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼𝘆𝗲𝗱:



• F-15E (1)

• A-10 (1)

• HC-130J Combat King II (2)

• AH-6 Little… pic.twitter.com/q2V6KNyQGN — OSINT Intuit™ (@UKikaski) April 6, 2026

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф заяви, че неговата агенция е участвала в „кампанията за дезинформация“, за да спечели време за авиатора и неговите спасители.

Той каза, че ЦРУ е помогнало да се „объркат иранците, които отчаяно ловуваха нашия авиатор“ и също така е „разгърнало както човешки ресурси, така и изящни технологии“, за да намери члена на екипажа, оприличавайки търсенето на „лов за едно-единствено пясъчно зърно насред пустинята“.

„Нашето разузнаване отразява факта, че иранците бяха смутени и в крайна сметка унизени от успеха на тази дръзка спасителна мисия“, твърди Ратклиф.

Иран: Операцията на САЩ по спасяването на пилот може да е била прикритие за кражба на обогатен уран

„Това беше и състезание с времето, тъй като беше от решаващо значение да локализираме сваления авиатор възможно най-бързо, като в същото време държим враговете си в заблуда“, каза Ратклиф и допълва:

Той описа как спасителите и полковникът, когото са спасявали, почти не са успели да се измъкнат.

Имало е проблем с „влажния пясък“ и „теглото“ на самолета, опитващ се да отлети обратно към безопасността, каза Тръмп.

„Всички мъже скочиха обратно в самолетите и те затънаха доста сериозно. Имахме продължителен план за действие при извънредни ситуации, който беше невероятен“, каза той.

Преди спасяването да бъде успешно, „щях да кажа, че това е невъзможно“, каза Тръмп.

Кейн заяви: „Единственият най-важен принос за успешна спасителна операция е атакуващият дух в сърцето на този свален авиатор. Тяхната воля за оцеляване, волята им да се изплъзнат, волята им да бъдат прибрани – това е всичко. В този случай абсолютната отдаденост на офицера в задната кабина направи голяма част от усилията ни възможни.“

„И последно, и най-важно, към Dude Bravo 4-4: добре дошъл у дома. Добра работа“, каза Кейн.

Тръмп каза, че някои военни лидери са се противопоставили на спасяването, опасявайки се от смъртта на стотици американски войници.

„Не всички бяха съгласни“, каза Тръмп, уточнявайки, че генерал Кейн и министърът на войната Пийт Хегсет „бяха напълно „за““.

„Имаше военни, които казваха: „Просто не правиш това, не влизаш в сърцето на една много мощна армия““, каза президентът. „Имаше хора в армията, които казваха, че е неразумно“.

Тръмп поиска от Кейн да сподели колко американски войници са участвали в спасяването, при което генералът отклони въпроса с думите: „Било ми се искало да запазя това в тайна“.

„Бяха стотици“, каза президентът. „Стотици хора можеха да бъдат убити, така че имахме хора в армията, които казваха, че това не е разумна [идея].“

Иран беше „смутен и унизен“ от дръзкото спасяване, каза Хегсет.

„В крайна сметка това беше една импотентна иранска заплаха“, каза той за предупрежденията на страната срещу САЩ. „И днес, както спомена директорът на ЦРУ, иранската армия – и ние знаем това – е смутена и унизена, и трябва да бъде.“