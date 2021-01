Щурмът на Капитолия във Вашингтон доведе до напрежение в Близкия изток

П оследните седмици на януари ще бъдат всичко друго, но не и спокойни в Близкия изток. Остават дни преди новоизбраният президент Джо Байдън да влезе в Белия дом на 20 януари. Дотогава Иран все още премисля различни сценарии, включително военно нападение, наредено от напускащия президент Доналд Тръмп.

И въпреки че подобен сценарий не изглежда правдоподобен за международните наблюдатели, Израел подготвя през последните седмици своята армия и отбрана за възможността необмислени действия или трупащото се напрежение от края на 2020, да доведе до избухването на пожар, който може да има последици за целия регион.

Не е само Иран – на други фронтове като в Йемен и Сирия, ситуацията може да ескалира във всеки един момент.

Нервността на Техеран се забелязва от няколко дни на фона на края на мандата на Тръмп и скандалите около него. Това има отражение и върху партньорите и съюзниците на Иран, включително Хизбула и шиитските милиции, действащи в Ирак и Сирия.

Провалът, преживян от привържениците на американския президент, и заклеймяванията, които бяха отправени след щурма на Капитолия на 6 януари, повишиха страха сред иранците, че Тръмп може да действа импулсивно.

House Speaker Nancy Pelosi told House Democrats that she has gotten assurances there are safeguards in place in the event President Trump wants to launch a nuclear weapon, according to multiple sources. https://t.co/E8YnKAToRg