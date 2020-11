Нова война в Африка, хиляди бежанци

Р акети поразиха тази нощ района на летищата в два етиопски града в района Амхара, който е съседен на размирния щат Тигре, в който етиопските правителствени сили се сражават с регионални сили, съобщи Франс прес.

Правителството на Етиопия определя управляващата щата политическа партия Народен фронт за освобождение на Тигре (НФОТ) като бунтовническа организация. Партията и нейните членове настояват, че федералното правителство не ги представляват. През септември Фронтът организира свои избори в щата, пренебрегвайки централното правителство.

На 4 ноември етиопският премиер Абий Ахмед започна военна офанзива срещу Фронта. Конфликтът стана кръвопролитен и според изявление на "Амнести интернешънъл" има данни, че на 9 ноември "вероятно стотици хора са били намушкани или съсечени до смърт". От правозащитната организация казаха, че не може да определи кой е отговорен за тези жестокости, но очевдици казват, че те са дело на НФОТ. Премиерът Абий Ахмед също каза, че армията е открила "трупове на войници, вързани и екзекутирани."

Властите в Адис Абеба твърдят, че са убили около 500 бойци от Фронта, а миналата седмица срещу района са нанесени въздушни удари.

Много наблюдатели се опасяват, че конфликтът в Тигре ще въвлече Етиопия и населяващото я множество от етноси в междуобщностна война.

ООН настоява пред етиопските и регионалните власти за пълен хуманитарен достъп в щата Тигре, а също за гарантиране на сигурността на цивилните, бягащи от боевете в щата.

Военна операция, предприетата от етиопските власти, накара над 17 000 души от щата Тигре да избягат в съседен Судан. По оценки на ООН над два милиона души се нуждаят от хуманитарна помощ в Тигре.

Въздушните удари и сухопътните боеве между правителствените сили и Фронта за освобождение на народа на Тигре отнеха живота на стотици хора, принудиха хиляди да бягат към Судан, предизвикаха етническо разделение и породиха въпроси за правомощията на премиера Абий - най-младия лидер в Африка, спечелил през 2019 г. Нобелова награда за мир.

Защо е важна областта Тигре?

Разположена в най-северната част на Етиопия, Тигре е един от десетте полуавтономни щата, които образуват етиопската федерация, съставена на етническа основа. Тя граничи на запад със Судан и на север с Еритрея и е обитавана предимно от тигрейци, които съставляват 6 процента от цялото население на страната.

От 1975 г. бунтовническото движение Фронт за освобождение на тигрейския народ (ФОТН) води борба срещу военно-марксисткия режим на диктатора Менгисту Хайле Мариам, който е свален през 1991 г. След това ФОТН доминира в коалицията, която управлява Етиопия, докато Абий Ахмед, който произхожда от най-големия етнос в страната, оромо, става премиер през 2018 г.

Тигрейците имат водещо място в етиопската армия и са били на първа линия във водената между 1998 и 2000 г. война срещу съседна Еритрея, избухнала заради териториални спорове. Краят на този конфликт е обявен официално през 2018 г. по инициатива на Абий Ахмед, за което той получава Нобеловата награда за мир.

