Русия задава нов тон в геополитическата надпревара с база в Судан

П окрай останалите международни новини, едно събитие в Русия не беше отбелязано подобаващо за значимостта си. На 16 ноември, руският президент издаде указ, упълномощаващ министерството на отбраната да подпише споразумение със Судан за създаване на постоянна руска военна база или т.нар. „военноморска станция за снабдяване“.

Местоположението на новото военноморско съоръжение ще бъде в близост до главното суданско търговско пристанище - Порт Судан, където се намират и няколко патрулни кораба, съставляващи суданския флот. Базовото споразумение ще продължи 25 години, с евентуално удължаване за още десетилетие при взаимно съгласие.

За възможността Кремъл да изгради база в Судан се говори от най-малко година и половина, но темата не стоеше на дневен ред в западните държави и САЩ до този момент.

Детайлите по споразумението, не всички публични за момента, показват няколко важни неща. Те също така доказват предвижданията на международните наблюдатели, че Африка ще е едно от най-важните полета за геополитическо съревнование и че Русия разглежда континента като стратегически важен.

Всички сигнали за завръщане на Русия в района – разполагането на наемници, сключването на оръжейни договори и намесата в местни избори – не са по-важни от указа на Владимир Путин от средата на ноември. Указът също така сочи, че Москва има намерение да засили присъствието си в Индийския океан и Персийския залив.

A naval facility in Port Sudan signals a new thrust of Russian operations in the Indo-Pacific. Dr Alexey Muraviev of @CurtinUni writes for The Interpreter. https://t.co/kv6hfKKIXP

Според споразумението, руският военноморски гарнизон ще бъде около 300 души, с въоръжена охрана за осигуряването на сигурността, като всички местни руски служители ще се ползват с пълен дипломатически екстериториален имунитет. Базата ще може да поеме до четири бойни кораба, включително такива, които могат да пренасят ядрени оръжия.

Русия няма да плаща на суданските власти никакъв наем, но според наличната информация, Москва се е съгласила да изпрати безплатно военни доставки и оръжия до Судан съгласно отделно допълнително споразумение. Москва ще организира и заплати строителните работи за създаването на базата, включително жилищни помещения, складове, военноморски съоръжения за поддръжка и докове.

Освен това, Русия ще разположи системи за противовъздушна отбрана, за да подсигури както собствената си база, така и близките судански военноморски активи в Порт Судан. В проекта за споразумение не се споменава възможността за изграждане на руска авиобаза в Судан в допълнение към обявената военноморска станция за снабдяване, но на руските самолети ще бъде разрешено да използват въздушното пространство на Судан.

Голямо международно летище се намира южно от Порт Судан и на Москва може да бъде разрешено да го използва. По данни публикувани в руската преса, броят на руския военен персонал в Судан може да се увеличи над първоначалните 300, съгласно проекта на споразумението.

По време на Студената война има разположени руски военни части и флот в Южен Йемен, на входа на Червено море, когато бившата британска колония е управлявана от марксистки режим, промотиращ съветските политики в района. Освен в Йемен, в края на 1980-те под прикритието на военни съветници са разположени руски части и в Етиопия, когато държавата е управлявана от марксисткия режим на Менгисту Хайле Мариам.

В онзи период, руските военни в Етиопия са ангажирани в борбата с местните бунтовниците, предимно от северния район Тиграй и с търсещите независимост бунтовници в Еритрея. Руските военноморски кораби са разположени на брега на Червено море в Еритрея - тогава част от Етиопия - и участват в битките с бунтовниците.

До 1991 г., когато Студената война приключва, а Съветският съюз се разпада, етиопският режим се срива, и Еритрея получава независимост, руснаците се оттеглят от региона. Русия се оттегля и от Южен Йемен, когато страната потъва в кървава гражданска война. Сега Москва се завръща, установявайки военна опора в регион, който винаги е смятала за стратегически важен за своите интереси.

През последните години Москва разширява своето влияние в Африка и това не остава в тайна. Но базата в Судан е военноморска, което има различно значение от разполагането на наемници в Либия и Централноафриканската република. Базата в Судан говори за показване на сила извън континента към морските плавателни пътища в Червено море, свързващи Азия и Европа, Аденския залив, Арабско море, Персийския залив и Индийския океан. Районът е важен за други сили и Кремъл знае това добре.

Съединените щати поддържат стратегическа база на отвъдморската британска територия остров Диего Гарсия в Индийския океан. А 5-ти американски флот има база в Манама, Бахрейн – една от най-големите военноморски бази в света. Щабът на Централното командване на САЩ и Централното командване на ВВС на САЩ е разположено в авиобазата Ал-Удейд в Катар. Ударни групи на американски превозвачи пък пътуват от и до Суецкия канал, и през Червено море от бази на Източното крайбрежие на САЩ до региона на Персийския залив.

Понякога американските кораби изстрелват крилати ракети и въздушни атаки срещу близкоизточни цели директно от Червено море, което досега се смяташе за относително безопасно. Според руските военни експерти новата база в Судан ще бъде добре дошла за съществуващите руски военноморски и авиобази в Сирия, които бяха разширени, за да приютят десетки военни кораби и осигуряват поддръжка и доставки заедно с въздушна подкрепа.

Vladimir Putin wants Russia establish a naval base abroad for the first time since the collapse of the Soviet Union. The location: Sudan. https://t.co/GU0WdUpyfA