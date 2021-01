Защо Байдън ще наблюдава отблизо Египет и Персийския залив

С аудитска Арабия и Катар обявиха тази седмица, че е сложен край на няколкогодишния раздор помежду им. Тази колизия се отрази на отношенията в Персийския залив и в по-широк смисъл на геополитическите връзки в Близкия изток и части от Африка. САЩ посрещнаха с ентусиазъм сближаването, от което зависи собствената им политика спрямо Залива и разгръщането на план за действие срещу Иран. Израел също посрещна новината добре, както и ЕС. Но тези събития предизвикаха неочаквани трусове сред съюзници, което може да има последствия в поне един конфликтен район като Либия например.

Египетският президент Абдел Фатах ел Сиси заяви, че няма да се присъедини лично на регионалната среща на арабските лидери от Персийския залив, която отбелязва края на спора с Катар. Вместо това, той изпрати външния министър Самих Шукри, който поздрави лаконично успеха. За да се разбере защо тези събития имат значение за много по-голям район от Персийския залив и защо регионалното съперничество ще е една от основните теми за новата администрация във Вашингтон, трябва да си припомним последните събития.

