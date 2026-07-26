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Президентът Илияна Йотова изрази съпричастност към Германия след атаката в Берлин

Президентът Йотова определи нападението като посегателство срещу демократичните ценности и цялото общество

Стела Христова Стела Христова

26 юли 2026, 22:48
Президентът Илияна Йотова изрази съпричастност към Германия след атаката в Берлин
Източник: БГНЕС

Б ългарският президент Илияна Йотова изрази съчувствие и солидарност с германския народ след трагичната атака по време на Берлинския Прайд, при която бе убита една жена, а 29 души бяха ранени.

„В този труден за Федерална Република Германия момент изразявам дълбоко съжаление и солидарност с германския народ. Решително осъждам всеки акт на тероризъм, насилие и екстремизъм, независимо от неговите мотиви“, написа тя в профила си във Фейсбук.

Йотова акцентира, че подобни престъпления са насочени срещу фундаментите на съвременния свят:

„Подобни престъпления са посегателство не само срещу човешкия живот, но и срещу основните ценности, върху които са изградени нашите демократични общества – свободата, достойнството, толерантността и върховенството на закона.“

От своя страна германският канцлер Фридрих Мерц също осъди остро кървавото нападение в столицата, определяйки случая като „атака срещу цялото общество“.

Редактор: Стела Христова
Източник: Маргарита Колева/БТА    
Илияна Йотова Атака в Берлин Берлински Прайд Тероризъм Насилие Екстремизъм Солидарност
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