Президентът Илияна Йотова изрази съпричастност към Германия след атаката в Берлин

Б ългарският президент Илияна Йотова изрази съчувствие и солидарност с германския народ след трагичната атака по време на Берлинския Прайд, при която бе убита една жена, а 29 души бяха ранени.

„В този труден за Федерална Република Германия момент изразявам дълбоко съжаление и солидарност с германския народ. Решително осъждам всеки акт на тероризъм, насилие и екстремизъм, независимо от неговите мотиви“, написа тя в профила си във Фейсбук.

Йотова акцентира, че подобни престъпления са насочени срещу фундаментите на съвременния свят:

„Подобни престъпления са посегателство не само срещу човешкия живот, но и срещу основните ценности, върху които са изградени нашите демократични общества – свободата, достойнството, толерантността и върховенството на закона.“

От своя страна германският канцлер Фридрих Мерц също осъди остро кървавото нападение в столицата, определяйки случая като „атака срещу цялото общество“.