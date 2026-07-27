Петролът поевтиня след паузата в ударите между САЩ и Иран

Цените на петрола се понижиха, след като САЩ и Иран преустановиха ударите през почивните дни. Пазарите приеха паузата като първи реален знак, че напрежението може да отслабне и да се отвори път за дипломатическо решение, съобщава Ройтерс.

Към 09:00 ч. българско време цената на сорта Брент се понижаваше с над 5% до 91,69 долара за барел. В по-ранен момент от търговията котировките за кратко слязоха под 90 долара за барел.

Американският лек суров петрол WTI също поевтиня с над 5% и достигна 84,46 долара за барел.

Катар възстанови корабоплаването, докато напрежението около Иран продължава

Пазарът реагира на надеждите за преговори

Причината за поевтиняването е решението на Вашингтон и Техеран да не предприемат нови атаки, след близо две седмици на удари.

Американският посланик в ООН Майк Уолц заяви, че президентът Доналд Тръмп е спрял американските атаки, за да даде повече време за дипломация. Иран от своя страна обяви, че ще се въздържа от нови удари, докато и САЩ правят същото.

Това засили очакванията, че корабоплаването през Ормузкия проток може постепенно да се нормализира. През него преминава значителна част от световните доставки на петрол, затова всяко напрежение в района веднага се отразява върху цените.

Рискът не е изчезнал

Въпреки поевтиняването ситуацията остава несигурна. През почивните дни през Ормузкия проток са преминавали по-малко от 10 товарни кораба дневно, което показва, че превозвачите все още се притесняват за сигурността.

Допълнително напрежение създават и атаките на йеменските хути срещу петролна инфраструктура на Саудитска Арабия край Червено море. Затова анализаторите очакват възстановяването на корабоплаването да бъде бавно и частично.

Петролът поскъпна с над 30% за месеца и достигна 100 долара за барел

По-евтиният петрол успокоява опасенията за инфлацията

Спадът на цените донесе облекчение и на финансовите пазари, тъй като по-евтиният петрол намалява натиска върху инфлацията. Азиатските борси поскъпнаха, а очакванията за скорошно повишаване на лихвите в САЩ леко отслабнаха.

За потребителите обаче промяната по бензиностанциите не е автоматична. Цените на горивата зависят не само от суровия петрол, а и от курса на долара, разходите за преработка и транспорт, данъците и търговските надценки.