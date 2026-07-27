Путин обвини Запада за началото на конфликта в Украйна

Р уският президент Владимир Путин заяви, че според Москва именно действията на Запада през последните десетилетия са довели до войната в Украйна и са принудили Русия да започне това, което Кремъл продължава да нарича „специална военна операция“. Изявлението беше направено по време на среща с военнослужещи от руския военноморски флот, предаде ТАСС.

Путин: Русия няма намерение да атакува НАТО, твърденията са „абсурдни“

По думите му западните държави не са изпълнили обещанието си да не разширяват инфраструктурата на НАТО на изток след края на Студената война.

„Движеха се, движеха се, стигнаха до Украйна. А тогавашният президент на Украйна беше за влизане в ЕС, но против влизане в НАТО. Какво направиха? Извършиха държавен преврат. При това кървав, противоконституционен. И целият Запад се направи, че нищо страшно не се е случило“, заяви Путин.

Според руския държавен глава именно тези събития са довели до настоящия конфликт и са принудили Москва да започне военните действия с цел, по думите му, да прекрати вече започналите бойни действия в Източна Украйна.

Путин отново се позова на разговорите от началото на 90-те години и заяви, че на тогавашния съветски лидер Михаил Горбачов е било обещано НАТО да не се разширява на изток.

„Обещаха ни навремето – на Михаил Сергеевич Горбачов – че няма да разширяват НАТО. Резултатът – едно разширяване след друго. Въпреки нашите многобройни протести. Плюха на всичките си обещания и на интересите на Руската федерация в сферата на сигурността“, каза руският президент.

Путин обвини Запада и обяви победа: Украйна се разпада

Критики към Запада и международния ред

В изказването си Путин отправи остри критики към западните държави, като ги обвини, че са нарушили принципите на международното право.

По думите му след разпадането на Съветския съюз западните страни са започнали да променят установения след Втората световна война международен ред, изграден върху Устава на Организацията на обединените нации.

„Този устав е основата на съвременното международно право. Бяха създадени определени правила“, заяви Путин.

Той допълни, че след края на Студената война „колективният Запад“ е решил да промени тези правила, като посочи като пример военната намеса в бивша Югославия.

Путин запазва първоначалните си военни цели и предизвиква Европа, сочи анализ

Русия ще защитава интересите си в Арктика

По време на срещата руският президент коментира и стратегическото значение на Арктика. Той заяви, че Москва остава отворена за международно сътрудничество в региона, но няма да прави компромис със своите национални интереси.

„Готови сме, отворени сме за сътрудничество в тази сфера, но безусловно ще защитаваме своите интереси, както и Северния морски път“, подчерта Путин.

По думите му по-голямата част от Северния морски път преминава през руски териториални води или изключителната икономическа зона на страната, което поставя маршрута практически под руски контрол.

Путин заяви още, че Русия ще продължи да инвестира в развитието на пристанищната инфраструктура, логистиката и спасителните служби в Арктика, както и в укрепването на сигурността по маршрута с участието на руския Военноморски флот.

Рюте: Путин е основната причина да продължава войната в Украйна

Русия започна пълномащабната си инвазия в Украйна на 24 февруари 2022 г., определяйки я като „специална военна операция“. Москва многократно е заявявала, че разширяването на НАТО и политиката на Запада са сред основните причини за конфликта.

Путин на годишната си пресконференция в Москва: Зеленски е талантлив артист

Украйна, САЩ, страните от НАТО и Европейският съюз категорично отхвърлят тези твърдения. Те определят руската военна операция като непредизвикана агресия срещу суверенна държава и подчертават, че всяка страна има право сама да избира своите съюзи и външнополитическа ориентация.