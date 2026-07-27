България

Руски шпиони, експулсирани чужденци и проверки: Какво разкри годишният доклад на ДАНС

Софийската градска прокуратура е започнала проверка срещу български гражданин, присъединил се към руските въоръжени сили

Василена Василева Василена Василева

27 юли 2026, 09:20
Руски шпиони, експулсирани чужденци и проверки: Какво разкри годишният доклад на ДАНС
Източник: БГНЕС

Д ържавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) е експулсирала руски граждани заради дейност, определена като заплаха за националната сигурност на България, отказала е предоставянето на българско гражданство на 25 чужденци заради връзки с чужди специални служби и е започнала действия по случаи, свързани с войната в Украйна. Това става ясно от Годишния доклад на ДАНС за 2025 г., публикуван на интернет страницата на Министерския съвет.

Според документа през изминалата година активността на чуждите разузнавателни служби в България е останала „устойчиво висока“ заради продължаващата война в Украйна, напрежението в Черноморския регион и ролята на страната като член на Европейския съюз и НАТО.

От агенцията посочват, че основните цели на чуждите специални служби продължават да бъдат придобиването на чувствителна информация, изграждането на мрежи за влияние и установяването на позиции в държавната администрация, стратегически предприятия, медиите, неправителствения сектор и образователните институции.

  • Експулсирани руски граждани

Според доклада през 2025 г. ДАНС е предприела няколко мерки срещу руски граждани.

Един от тях е експулсиран заради действия срещу интересите и националната сигурност на България, а втори – заради съпричастност към дейността на руските специални служби.

На трети руски гражданин е отнето правото на пребиваване в страната, като му е наложена и петгодишна забрана за влизане на територията на Европейския съюз.

Освен това двама чужди граждани са лишени от право на пребиваване заради подпомагане на руската военна индустрия чрез доставки на стоки, използвани във войната срещу Украйна.

  • Проверка срещу българин, присъединил се към руската армия

В доклада се посочва още, че по информация на ДАНС Софийската градска прокуратура е започнала проверка срещу български гражданин, присъединил се към въоръжените сили на Руската федерация, участващи във войната в Украйна.

Образувано е и досъдебно производство срещу чужд гражданин за предполагаема дейност в полза на чужди специални служби.

  • Отказано гражданство на 25 чужденци

През 2025 г. ДАНС е дала отрицателно становище за предоставяне на българско гражданство на 25 чужденци.

Според агенцията при тях са установени данни за обвързаност с чужди специални служби или за друга дейност, която представлява риск за националната сигурност.

  • Санкции срещу още чужди граждани

Докладът показва, че през годината са предприети и други мерки.

Шестима чужди граждани са експулсирани заради дейност, застрашаваща икономическата и финансовата сигурност на България.

На други двама е наложена забрана за влизане в Европейския съюз по съображения за националната сигурност, а четирима са включени в списъка на нежеланите в България за срок от 10 години. При един от тях причината е дейност в полза на чужди специални служби.

  • Разследване с френските служби

В доклада се отбелязва и сътрудничеството между ДАНС и френските специални служби по разследването срещу четирима български граждани, осъдени във Франция за оскверняването на Мемориала на Холокоста в Париж.

Според френските власти случаят е разглеждан като част от предполагаема руска хибридна операция, целяща създаване на обществено напрежение.

  • Хибридните заплахи остават сред основните рискове

ДАНС оценява, че през 2025 г. България е останала обект на активни хибридни операции, насочени към влияние върху външната политика, процеса на вземане на решения и обществените нагласи.

Според агенцията използваните инструменти включват разузнавателни операции, дезинформационни кампании, кибератаки, икономически зависимости и други елементи на т.нар. хибридна война.

  • Повишено внимание към критичната инфраструктура

Сред основните рискове ДАНС откроява защитата на критичната инфраструктура.

В доклада се посочва, че войната в Украйна, нарастващите хибридни заплахи и увеличеният брой кибератаки изискват засилена защита на енергетиката, транспорта, комуникациите, водоснабдяването и здравеопазването.

Агенцията предупреждава и за уязвимости, свързани с остаряло оборудване, недостатъчно финансиране и необходимост от по-добра киберзащита.

  • Кибератаките стават все по-сложни

ДАНС отчита, че киберзаплахите срещу държавни институции, стратегически предприятия и обществени системи продължават да се усложняват.

Според доклада все по-често при подобни атаки се използват технологии, базирани на изкуствен интелект, което налага повишаване на устойчивостта на държавните информационни системи и по-тясно международно сътрудничество в областта на киберсигурността.

Финансова сигурност, миграция и борба с радикализацията

Сред приоритетите на агенцията през 2025 г. са били още противодействието на изпирането на пари, заобикалянето на международните санкции, финансовите измами и незаконното финансиране.

В документа се посочва още, че терористичната заплаха за България остава под контрол, но международната обстановка продължава да създава рискове. ДАНС е продължила наблюдението на лица с потенциал за радикализация, както и обмена на информация със съюзническите служби.

Докладът обръща внимание и на незаконната миграция, която остава предизвикателство за националната сигурност. Агенцията е работила съвместно с останалите институции за противодействие на каналите за трафик на мигранти и за ограничаване на риска от проникване на лица, които могат да представляват заплаха.

  • Приоритетите за 2026 г.

Сред основните задачи пред ДАНС през настоящата година са противодействието на чуждите специални служби и хибридните операции, повишаването на защитата на критичната инфраструктура, укрепването на киберсигурността, ограничаването на незаконната миграция, борбата с финансирането на тероризма и задълбочаването на сътрудничеството със службите на Европейския съюз и НАТО.

Редактор: Василена Василева
Източник: МС    
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