България

Американските самолети цистерни се очаква да пристигнат в България до края на седмицата

До осем самолета и около 250 американски военнослужещи ще бъдат разположени у нас до 1 октомври, уверяват от Министерството на отбраната, че няма риск за населението

Василена Василева Василена Василева

27 юли 2026, 07:52
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А мериканските самолети цистерни, които ще бъдат временно разположени в България, се очаква да пристигнат още тази седмица. Това съобщи в края на миналата седмица министърът на отбраната Димитър Стоянов, който уточни, че машините е възможно да кацнат у нас до края на юли.

По думите му в страната ще бъдат разположени до осем самолета цистерни, както и около 250 военнослужещи от Съединените щати. Планира се те да останат в България до 1 октомври, след което да напуснат страната.

Разполагането им предизвика разнопосочни реакции в обществото. Докато част от експертите определят присъствието им като част от съюзническото военно сътрудничество в рамките на НАТО, жители на ямболското село Безмер организираха протест срещу разполагането на самолетите в авиобазата край населеното място.

Протестиращите изразиха опасения, че присъствието на американските военни машини може да повиши риска за региона и настояха базата да не бъде използвана за подобни мисии.

На този фон министърът на отбраната проведе среща с кметовете на населените места в района на авиобаза „Безмер“, за да ги запознае с планираната мисия и да отговори на въпросите им.

Стоянов увери представителите на местната власт, че няма опасност за населението и че разполагането на самолетите е временна мярка, която се изпълнява при стриктно спазване на всички изисквания за безопасност. По думите му не се предвижда промяна в ежедневието на хората в района, а дейността на авиобазата ще бъде организирана така, че да се сведе до минимум неудобството за местните жители.

  • Защо самолетите идват в България

Самолетите цистерни са предназначени за дозареждане с гориво във въздуха на бойни и транспортни самолети, което позволява значително увеличаване на техния обсег и времето им за изпълнение на задачи. Те са сред ключовите средства за логистична и оперативна поддръжка на военната авиация.

Според Министерството на отбраната разполагането им е част от съюзническото сътрудничество и изпълнението на ангажиментите на България като член на НАТО. От ведомството подчертават, че престоят на самолетите е с временен характер и не представлява разполагане на постоянен американски контингент в страната.

  • Темата предизвика политически спор

Присъствието на американските самолети се превърна и в тема на политически дебат. Представители на различни партии изразиха противоположни позиции – от подкрепа за засиленото сътрудничество със съюзниците в НАТО до критики, че България не бива да се превръща в база за чужди военни операции.

От Министерството на отбраната обаче подчертават, че мисията е планирана предварително, има временен характер и е съобразена с международните ангажименти на страната.

Автор: Василена Василева
Редактор: Василена Василева
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