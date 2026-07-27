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Тръмп се подигра на критици, намекна за кандидатура през 2028 г. и позира с Кенеди в серия от публикации, генерирани с AI

Президентът сподели десетки генерирани с изкуствен интелект публикации, атакуващи критици и представящи го редом до исторически личности

27 юли 2026, 10:48
Президентът на САЩ Доналд Тръмп
Президентът на САЩ Доналд Тръмп   
Източник: БТА
  • Между 11:16 ч. и 17:16 ч. източноамериканско време в неделя президентът Тръмп публикува 43 изображения в Truth Social, като по-голямата част от тях изглеждаха като карикатури или дийпфейкове, създадени с помощта на изкуствен интелект.
  • Серията от публикации започна с изображение, на което журналистката от CNN Кейтлън Колинс е представена като транссексуалната звезда в социалните мрежи Дилън Мълвани. По този начин Тръмп отново повдигна коментар, който направи по време на Вечерята на кореспондентите в Белия дом.

  • След това президентът сподели карикатури, генерирани с изкуствен интелект, в които се подиграва с известни свои критици като Брус Спрингстийн, бившия губернатор на Ню Джърси Крис Кристи и Роузи О’Донъл.

  • Друга публикация показваше водещите на късни телевизионни предавания Джими Кимъл, Стивън Колбърт и Джими Фалън като разорени, безработни хора, които молят за пари, въпреки че предаванията на Кимъл и Фалън все още се излъчват.

  • Тръмп последва тези публикации със серия от дийпфейк изображения, отправящи заплахи към Иран – включително кадри, на които остров Харк е бомбардиран, а ирански петролни танкери са завзети от американските сили и от самия президент.

  • Освен че се подиграваше с други хора, някои от публикациите на Тръмп, създадени с изкуствен интелект, отново повдигнаха идеята той да се кандидатира за президент през 2028 г. - нещо, което конституционните ограничения за броя на мандатите не му позволяват.

Президентът Доналд Тръмп публикува в неделя поредица от изображения, създадени с изкуствен интелект, в социалната мрежа Truth Social, насочени срещу негови критици, отправящи заплахи към Иран и показващи го да позира с бившите президенти Джон Ф. Кенеди и Джордж Вашингтон. Това е поредната му серия от публикации, генерирани с помощта на изкуствен интелект, въпреки че предишни подобни случаи предизвикаха критики и спорове.

  • А какво показват публикациите с бивши президенти?

Повтаряща се тема в някои от публикациите на Тръмп изглежда е представянето му като спасител на страната, поставен наравно с други значими бивши президенти.

Един плакат, генериран с изкуствен интелект и озаглавен „Америка на първо място“, показва Тръмп, заобиколен от трима души, които изглеждат като Джордж Вашингтон, Томас Джеферсън и Александър Хамилтън.

Друг дийпфейк показва Тръмп, застанал до Джон Ф. Кенеди пред Белия дом, без към изображението да има добавен надпис или контекст.

Последната от 43-те публикации представлява фалшив филмов плакат, създаден с изкуствен интелект, със заглавие „Trump X Washington“, който показва как Тръмп спасява Джордж Вашингтон.

По средата на серията публикации с изображения, генерирани чрез изкуствен интелект, Тръмп сподели графика под формата на стълбовидна диаграма, насочена срещу лидера на мнозинството в Сената Джон Тюн, републиканец от Южна Дакота.

Графиката, озаглавена „Къде е Джон Тюн“, сравнява стотиците назначения по време на парламентарни ваканции, направени при управлението на президентите Роналд Рейгън и Джордж Хърбърт Уокър Буш, с нула такива назначения по време на мандата на Тръмп.

Назначенията по време на парламентарна ваканция са временни назначения, извършвани от президента за незаети федерални длъжности, когато Сенатът не заседава.

В публикацията обаче не се споменава, че по време на мандата на бившия президент Джо Байдън също не са били извършвани назначения по време на парламентарна ваканция.

След това последва друга очевидно генерирана с изкуствен интелект публикация, в която Тръмп е представен като лекар, сочещ към човешки гръбначен стълб, с надпис: „Виждате ли този гръбнак? Това е, което искам да върна обратно на републиканците.“

Източник: Forbes    
Доналд Тръмп Изкуствен интелект Truth Social Дийпфейк Карикатури Политическа сатира Иран Бивши президенти Социални мрежи Пропаганда
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