Технологии

Apple подготвя отговор за умните очила на Meta

Компанията разработва свое подобно устройство, като внимателно следи отзивите на хората и техните притеснения, като смята да ги адресира и да ги превърне в едно от основните предимства на проекта си и така да изпъкне пред конкуренцията

Мартин Дешев Мартин Дешев

27 юли 2026, 09:54
Apple подготвя отговор за умните очила на Meta
Източник: Meta

С разрастването на надпреварата за носими устройства, Apple подготвя следващото си голямо предложение отвъд iPhone. Според Марк Гурман от Bloomberg, компанията се стреми да представи първите си умни очила на своята Световна конференция за разработчици (WWDC) през юни 2027 г. 

Вместо да се хвърли директно към дисплеи с добавена реалност (AR), първоначалното предложение на Apple ще се фокусира върху носимо устройство с аудио и камера, предназначено да се конкурира директно с популярните смарт очила Ray-Ban на Meta, като същевременно задава нов стандарт за поверителност на потребителите. Meta вече постигна успех със своите интелигентни очила, докато няколко технологични компании инвестират сериозно в носими устройства, които могат да виждат, чуват и реагират на света около своите потребители.

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Apple изглежда е решена да предприеме различен подход. Вместо да създава продукт, който постоянно записва обкръжението си, компанията поставя поверителността в центъра на преживяването. Apple отдавна се позиционира като технологична компания, която третира поверителността на потребителите като основен принцип на дизайна и се очаква интелигентните очила да продължат тази философия.

Вградените камери ще играят важна роля за активиране на функции, задвижвани от изкуствен интелект. Вместо да служат предимно като инструменти за фотография, се очаква те да помогнат на очилата да разберат обкръжението на потребителя. Изкуственият интелект може да идентифицира забележителности, да разпознава обекти, да предоставя контекстуална информация, да помага с навигацията и да отговаря на въпроси за това какво гледа носещият.

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Микро-високоговорители, вградени в дръжките, позволяват възпроизвеждане на музика, разговори и взаимодействие със Siri, без да се изолира потребителят от околната среда. Ще има и дълбока интеграция с мултимодалния изкуствен интелект на Apple, позволяваща на очилата да анализират вижданото от потребителя в реално време, като идентифициране на ориентири, четене на текст от знаци и табели и др.

Основната причина за целевата дата през 2027 г., а не по-бързо, произтича от строгите вътрешни стандарти за поверителност на Apple. Според съобщенията, технологичният гигант се затруднява да разработи механизми за индикатори на камерата, които да отговарят на философията му за поверителност, без да развалят естетическата привлекателност на модерните очила. 

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Очилата Ray-Ban на Meta използват малка LED светлина върху рамката, която свети, когато се записва видео. Критиците и защитниците на поверителността обаче отбелязват, че тези малки светодиоди могат лесно да бъдат покрити с тъмни стикери или просто да не се виждат при ярка слънчева светлина. Apple активно проучва хардуерни мерки, които деактивират функционалността на камерата, ако индикаторът за запис е подправен или покрит, като гарантира, че околните винаги знаят кога са заснети от камерата.

Проектът е и коренно различен от очилата Vision Pro. Докато Vision Pro е насочен към завладяващи преживявания със смесена реалност, очаква се интелигентните очила на Apple да наподобяват обикновени очила, които потребителите могат удобно да носят през целия ден. Тяхната цел би била да допълват ежедневието с полезна информация, а не да пренасят потребителите във виртуални среди. 

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Изкуственият интелект прави носимите устройства значително по-полезни, отколкото бяха само преди няколко години. Подобренията в обработката на данни на устройството, ефективността на батерията и технологията на компактните камери правят AI асистентите все по-практични, отваряйки вратата за това интелигентните очила да се превърнат в истински потребителски продукт и да излязат от нишата за фенове. 

Автор: Мартин Дешев
Редактор: Мартин Дешев
Meta умни очила социална мрежа технологии изкуствен интелект Apple
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