България

Депутатите са пред финално гласуване на промените в Изборния кодекс

Сред основните предложения са връщането на машинното гласуване, ограничаване на хартиените бюлетини в големите населени места и промени в организацията на вота в чужбина

Василена Василева Василена Василева

27 юли 2026, 08:26
Депутатите са пред финално гласуване на промените в Изборния кодекс
Източник: БТА

О чаква се през тази седмица Народното събрание да пристъпи към окончателното разглеждане на промените в Изборния кодекс. Преди да влязат в пленарната зала, текстовете трябва да бъдат обсъдени и гласувани на второ четене в парламентарната Комисия по конституционни и правни въпроси.

Предвижда се депутатите да разгледат общ законопроект, изготвен след обединяването на четири отделни проекта, които вече получиха подкрепа на първо четене.

На първо четене: Парламентът прие промените в Изборния кодекс

  • Връща се машинното гласуване

Една от най-съществените промени е възстановяването на машинното гласуване в модела, който беше в сила през изборите през 2021 г. Според предложението машините отново ще бъдат основният начин за упражняване на правото на глас в секциите, където са осигурени.

Хартиените бюлетини ще останат като възможност единствено в населени места с население под 300 души, където използването на машини се счита за организационно нецелесъобразно.

  • Промени за гласуването в чужбина

Законопроектът предвижда и отпадане на идеята за създаване на многомандатен избирателен район „Чужбина“. Темата за отделен район за българите зад граница се обсъжда от години, като привържениците на идеята смятат, че тя би осигурила по-пряко политическо представителство на сънародниците извън страната. До момента обаче подобен район не е създаван.

Сред предложенията е и ограничение за броя на избирателните секции в държави извън Европейския съюз. Според текстовете в такива страни ще могат да бъдат разкривани до 20 избирателни секции, независимо от броя на подадените заявления за гласуване.

Ограничението няма да важи за държавите членки на Европейския съюз, където секциите ще продължат да се откриват по действащите правила.

Правната комисия обсъжда преминаване към изцяло машинно гласуване

  • Повече правомощия за председателя на ЦИК

В законопроекта е заложено и разширяване на правомощията на председателя на Централната избирателна комисия (ЦИК). Предвижда се той да има по-широки организационни функции при подготовката и провеждането на изборите, както и при координацията на дейността на изборната администрация.

Очаква се конкретните текстове да бъдат окончателно уточнени между първо и второ четене.

НС започва с изборните правила: Шест законопроекта влизат за обсъждане

  • Как се стигна до промените

Измененията в Изборния кодекс бяха внесени след поредица от обществени и политически дебати за начина на провеждане на изборите. През последните години правилата бяха променяни многократно, като най-сериозните спорове бяха свързани с машинното гласуване, хартиените бюлетини и организацията на вота извън страната.

През 2021 г. машинното гласуване беше основен способ за подаване на вот в секциите с над 300 избиратели. По-късно парламентът въведе възможност избирателите да избират между машина и хартиена бюлетина, а в навечерието на местните избори през 2023 г. машините бяха използвани единствено за отпечатване на хартиена разписка след решение на Централната избирателна комисия.

Новите предложения целят отново да върнат модела на машинно гласуване, действащ през 2021 г., като според вносителите това ще ограничи възможностите за недействителни бюлетини и ще улесни отчитането на изборните резултати.

След приключване на обсъжданията в правната комисия текстовете ще бъдат внесени за окончателно гласуване в пленарната зала. Ако бъдат приети, промените ще влязат в сила след обнародването им в „Държавен вестник“ и ще се прилагат при следващите избори.

Редактор: Василена Василева
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