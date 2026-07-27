Свят

Tоварен кораб потъна в Южнокитайско море, 17 души са в неизвестност

В ход е мащабна издирвателна операция

Василена Василева Василена Василева

27 юли 2026, 07:25
Tоварен кораб потъна в Южнокитайско море, 17 души са в неизвестност
Източник: AP/БТА

В иетнамски товарен кораб с 62-ма души екипаж потъна при изключително тежки метеорологични условия в Южнокитайско море. Към момента 45 души са успешно спасени, но 17 моряци остават в неизвестност. Това съобщи външното министерство на Виетнам, цитирано от агенция ДПА.

  • Трагедията край спорния риф

Корабът „Khoi Nguyen 18“ е претърпял крушение по време на работа в лошо време в близост до рифа Файъри Крос — оспорвана зона в акваторията на Южнокитайско море.

Говорителката на виетнамското външно министерство Фам Ту Ханг заяви, че спасителната операция е започнала незабавно след получаването на аварийния сигнал. Действията се координират съвместно с китайските сили за търсене и спасяване, както и с други плавателни съдове, намиращи се в района.

„Веднага след инцидента виетнамските власти действаха в тясна координация и спешно се разположиха на място“, посочи Ханг.

  • Операцията продължава

Спасителните екипи са успели да извадят от водата 45 членове на екипажа, но претърсването на акваторията продължава с пълна сила. В акцията са включени виетнамски специализирани кораби и риболовни плавателни съдове.

Официален Ханой изрази благодарност към китайските власти за бързата подкрепа и потвърди, че поддържа poстоянна връзка със семействата на моряците, като се подготвя и допълнителна помощ за оцелелите.

  • Опасен и оспорван регион

Южнокитайското море е сред най-натоварените морски търговски маршрути в света, но е известно с честите си опустошителни сезонни бури. Районът е и арена на дългогодишни териториални претенции между Китай, Виетнам и редица други държави от Югоизточна Азия.

Автор: Василена Василева
Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Асен Георгиев    
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