Ад в Югозападна Франция: 55 000 души бяха евакуирани за нощ, пожарите застрашават Бордо

Огнен ад в Европа: Над 250 000 души евакуирани заради пожарите във Франция и Испания

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Р азрастващите се опустошителни пожари в Югозападна Франция доведоха до спешната евакуация на 55 000 души само в рамките на изминалата нощ в департамент Жиронд. С това общият брой на хората, принудени да напуснат домовете си заради настъпващата огнена стихия в региона, достигна близо 220 000 души, предаде "Асошиейтед прес".

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Непредсказуеми ветрове и огън „пред портите на Бордо“

Действията на спешните служби в района на Бордо са изключително затруднени от непрекъснато сменящите посоката си ветрове. Нощното разпореждане за евакуация е обхванало общо пет общини, разположени югозападно от града — в сърцето на световноизвестния френски винарски регион.

„Ситуацията остава крайно неблагоприятна. Огънят отново стана изключително непредсказуем, напредвайки към Бордо“, написа френският министър на вътрешните работи Лоран Нуниез в социалната платформа X.

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Нуниез определи изминалото денонощие като „още една тежка нощ“ за огнеборците, като подчерта, че изпепелените площи вече са четири пъти колкото територията на столицата Париж. Кметът Тома Казнав заяви обезпокоително, че „пожарът е пред портите на Бордо“.

Огромен мащаб на щетите

От управата на департамента съобщиха, че до момента само в Жиронд са изгорели около 42 000 хектара. Голяма част от тях са растителност, гори и храсти, преминали през последователни вълни от екстремни горещини. По данни на Франс прес само през изминалия уикенд са били изпепелени нови 10 000 хектара.

Въпреки това, от местната управа уточниха в прессъобщение, че „през изминалата нощ ситуацията като цяло е останала стабилна“.

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Международна реакция и молитва за спасение

Бедствието привлече вниманието и на Ватикана. В края на неделната си молитва „Ангел Господен“ папа Лъв XIV спомена „опустошителните горски пожари“ във Франция и Испания.

„Засвидетелствам своята солидарност и каня всички да се молят за засегнатите и за работата на спасителите“, отправи силен призив главата на Римокатолическата църква.