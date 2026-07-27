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Северна Корея: Ядрените ни оръжия ще бъдат модернизирани без прекъсване

Пхенян отхвърли призива на страните от АСЕАН за денуклеаризация на Корейския полуостров и определи ядреното си възпиране като гаранция за националната сигурност

Василена Василева Василена Василева

27 юли 2026, 09:10
Северна Корея: Ядрените ни оръжия ще бъдат модернизирани без прекъсване
Източник: iStock photos/Getty images

С еверна Корея заяви, че ще продължи непрекъснато да модернизира ядрените си оръжия и няма намерение да се отказва от ядрената си програма. Изявлението идва в отговор на призива на външните министри от Асоциацията на държавите от Югоизточна Азия (АСЕАН) за пълна денуклеаризация на Корейския полуостров, предадоха агенциите "Йонхап" и "Ройтерс".

Северна Корея с остро изявление за ядрените оръжия

Позицията на Пхенян беше изразена от Ким Йо-чен, влиятелната сестра на севернокорейския лидер Ким Чен-ун, която често прави официални изявления по ключови въпроси на външната политика. Думите ѝ бяха разпространени от държавната Корейска централна телеграфна агенция (КЦТА).

„Ядрените ни оръжия ще бъдат обновявани постоянно, без дори моментно спиране“, заявява Ким Йо-чен.

Според нея призивите за отказ от ядрената програма представляват поредна проява на враждебност срещу това, което тя определя като „отговорна ядрена държава“.

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„Позицията на КНДР, че ядреното възпиране е върховният щит на националния суверенитет и най-висшата гаранция за неговата защита, е твърда и ясна“, се казва още в изявлението.

Ким Йо-чен допълва, че статутът на Северна Корея като ядрена държава е „окончателен и необратим“ и според Пхенян именно ядрените сили гарантират баланса на силите и сигурността на Корейския полуостров.

  • Призивът на АСЕАН

По-рано този месец участниците в Регионалния форум на АСЕАН призоваха за международни усилия за „пълна денуклеаризация на Корейския полуостров по мирен начин“.

Форумът е единствената многостранна платформа за сигурност в региона, в която участват както Северна и Южна Корея, така и големите световни сили, включително САЩ, Китай, Русия, Япония и държавите от Югоизточна Азия.

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Северна Корея обаче не изпрати представители на тазгодишната среща. Това е второ поредно отсъствие на страната от форума. Според Йонхап анализатори свързват решението с все по-тесните отношения на Пхенян с Русия и Китай.

Северна Корея развива ядрената си програма от десетилетия въпреки многобройните санкции на Съвета за сигурност на ООН. Страната извърши първия си ядрен опит през 2006 г., а оттогава многократно проведе ядрени и ракетни изпитания.

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През последните години Пхенян значително увеличи броя на изпитанията на балистични ракети, включително междуконтинентални, способни според севернокорейските власти да достигнат територията на Съединените щати.

Международната общност, включително САЩ, Южна Корея, Япония и ООН, настоява за пълно прекратяване на севернокорейската ядрена програма. Северна Корея обаче последователно заявява, че няма да се откаже от ядрените си оръжия, които определя като основна гаранция за своята сигурност и суверенитет.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Асен Георгиев    
Северна Корея Ядрени оръжия Ким Йо-чен Пхенян Денуклеаризация Корейски полуостров АСЕАН Ядрена програма Национална сигурност Външна политика
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