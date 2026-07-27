България

Човешки останки са открити при ремонт в имот в село Българско Сливово

Полицията е иззела костите и е започнала разследване, като предстоят съдебномедицински експертизи

27 юли 2026, 10:01
Полицейска лента
Снимката е архивна   
Източник: БГНЕС
  • Човешки останки са открити при ремонтни дейности в частен имот в свищовското село Българско Сливово. Костите са иззети и ще бъдат подложени на експертизи.
  • По случая е образувано досъдебно производство, като предстои да се установят произходът на останките и обстоятелствата около смъртта.
  • Това е втори подобен случай в района за кратък период - в началото на месеца жител на Свищов също откри човешки кости край сграда, за които беше назначена съдебно-медицинска експертиза.

Човешки останки са открити при ремонтни дейности в имот в свищовското село Българско Сливово. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Костите са иззети, предстои да им бъдат направени експертизи, допълниха от полицията.

По случая е образувано досъдебно производство.

Мъж откри човешки останки зад сграда в Свищов

В началото на месеца жител на Свищов откри човешки останки в основата на четириметров скат.

Той потърси съдействие в полицейското управление в Свищов. Обясни, че зад сграда в основата на четириметров скат е открил човешки кости.

Назначена беше съдебно-медицинска експертиза. По случая беше образувано и досъдебно производство. 

Източник: БТА, Антоанета Бълдъркова    
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