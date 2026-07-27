Кола блъсна общински съветник и 8-годишния му син на пешеходна пътека в Червен бряг

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Ш офьор блъсна мъж и 8-годишния му син на пешеходна пътека в Червен бряг, след което напусна мястото на произшествието. Инцидентът е станал в събота вечерта, като за щастие няма физически пострадали, но детето и бащата са преживели огромен шок.

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Отрицателен тест за алкохол, но без проба за наркотици

Пробата за алкохол на 36-годишния водач е отрицателна. На място са му съставени актове за нарушения, сред които за неподаден мигач при завой и неспиране на знак „Стоп“. Според официалната информация от полицията, тестът за употреба на наркотици се извършва само по преценка на органите на реда, каквато в случая не е била направена.

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Разказът на бащата: „Вие ли бяхте? Не спрях, защото видях, че ви няма нищо“

Потърпевшият Петко Петков, който е общински съветник в Червен бряг, разказа, че автомобилът въобще не е спрял на зебрата.

„След удара шофьорът избяга от местопроизшествието. Половин час по-късно пристигна екип на полицията. Самоличността на водача беше установена и му беше съставен акт“, заяви Петков пред NOVA.

Той допълни, че пешеходната пътека е била обновена преди около две седмици и се намира на едно от най-видимите места в града.

„Нямам обяснение как се е случило това. Видях регистрационния номер на автомобила и му се обадих, защото го познавам. Той ми каза: „Вие ли бяхте? Не спрях, защото видях, че ви няма нищо“. На следващия день отново шофираше. Книжката му не беше отнета, а тест за наркотици не му беше направен“, твърди Петков.

Според него и местни жители, шофьорът има роднински връзки с бившия главен секретар на МВР Ивайло Иванов.

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Майката: „Очаквахме подкрепа, а той отново шофира из града“

Майката на момчето, Поля Виткова, е станала свидетел на сблъсъка от балкона на дома си. Тя сподели, че 8-годишното им дете е силно изплашено.

„Опитваме се да говорим с него. Той вече разбира какво се е случило. За щастие няма физически наранявания, но преживя огромен шок. Шокирани сме както от поведението на шофьора, така и от реакцията на институциите. Очаквахме подкрепа и защита от полицията. Вместо това още на следващия ден наши познати ни съобщиха, че същият човек отново шофира из града“, коментира тя.

По думите ѝ със семейството вече са се свързали следователи. От тях разбрали, че водачът е бил засичан през годините за нарушения, свързани с незаконни цигари и нерегламентирана таксиметрова дейност.

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Реакцията на местната власт

Кметът на Червен бряг Атанас Атанасов изрази пълната си подкрепа към семейството. Той заяви, че подобни прояви са ясен знак за липсата на отговорност на пътя, проблем, който зачестява застрашително в цялата страна.