Иранският външен министър Абас Арагчи: Украинската атака срещу ирански търговски кораб „не може да остане без отговор“

Иран обвини Украйна за смъртоносна атака срещу търговски кораб в Каспийско море и предупреди, че ударът „не може да остане без отговор“. Техеран определи действията като нарушение на Устава на ООН.

Украйна заяви, че е нанесла далекобойни удари срещу руски военен кораб и плавателни съдове, използвани за превоз на свързани с Иран военни товари, докато Иран отрича участие във войната между Русия и Украйна.

Напрежението между Техеран и Киев се засили, след като Иран извика украинския дипломатически представител, а високопоставен ирански депутат заплаши с ответни действия срещу Украйна.

Иран обвини Украйна за атака срещу търговски кораб в Каспийско море, има загинал моряк

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че украинският удар по иранския кораб „не може да остане без отговор“ и го определи като нарушение на Устава на ООН, пише Al Jazeera .

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че смъртоносната украинска атака срещу ирански търговски кораб в Каспийско море „не може да остане без отговор“, като я определи като нарушение на Устава на Организацията на обединените нации.

В публикация в социалната мрежа в неделя Арагчи обвини Израел, че е провокирал нападението в опит да „въвлече Европа в своята война“.

Той посочи, че е направил тези коментари по време на телефонни разговори с върховния представител на Европейския съюз по външната политика Кая Калас и руския външен министър Сергей Лавров.

Според иранското Министерство на външните работи украинската атака в събота е причинила „експлозия на търговския кораб, при която е загинал един моряк, а няколко други са били ранени“.

Украйна заяви, че е атакувала руски военен кораб и плавателни съдове, използвани за транспортиране на свързани с Иран военни товари в Каспийско море. Иранското външно министерство обаче заяви, че страната „никога не се е намесвала в конфликта между Русия и Украйна“.

Междувременно високопоставен ирански депутат предупреди, че Украйна може да се сблъска с ответни действия заради удара.

В публикация в социалната мрежа X в ранните часове на понеделник Ебрахим Азизи, председател на парламентарната комисия по национална сигурност и външна политика, заяви:

„Всяка атака срещу Иран винаги има цена и това важи и днес. Съединените щати и Израел са напълно наясно с това.“

„Украйна също може скоро да разбере, че Иран не оставя действията без отговор“, добави Азизи, определяйки нападението като „погрешно преценено“.

Any attack on Iran always comes with a cost, and that remains true today; the U.S. and Israel are well aware of this.



Ukraine, too, may soon come to understand that Iran does not let actions go unanswered.



The list of those who have miscalculated continues to increase! — ابراهیم عزیزی (@Ebrahimazizi33) July 26, 2026

Иран е извикал временно управляващия украинското посолство в Техеран заради удара, като е протестирал срещу това, което определи като „враждебен и престъпен акт“.

Zelenskyy has attacked an Iranian commercial vessel, killing a sailor. A blatant UN Charter violation done at Israel's behest to drag Europe into its war.



In calls with EU High Rep Kallas and FM Lavrov, made clear that what the freeloader in Kyiv did CANNOT GO UNANSWERED. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 26, 2026

В същия ден украинският президент Володимир Зеленски заяви в X, че Украйна е постигнала „много силни резултати“ с далекобойни удари в Каспийско море, включително срещу „плавателни съдове, използвани за доставки на военни товари, свързани с Иран, както и срещу военен кораб“.

I will instruct our intelligence to share with our partners the information we have regarding Russia’s new assistance to the Iranian regime. Since the beginning of July, we have recorded active Russian satellite surveillance of the Gulf states and U.S. military facilities located… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 25, 2026

Той също така обвини Русия, че предоставя военна подкрепа на Иран, като заяви:

„От началото на юли регистрираме активна руска сателитна разузнавателна дейност над държавите от Персийския залив и американските военни обекти, разположени там. Тези изображения впоследствие се появяват в Иран.“

От началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна през 2022 г. Киев обвинява Техеран, че подпомага въздушните атаки на Москва срещу украински градове чрез доставката на хиляди дронове „Шахед“.

Украйна също така изрази солидарност с държавите в Близкия изток, които бяха атакувани от Техеран след войната между САЩ, Израел и Иран, като изпрати украински военнослужещи в държави от Персийския залив, за да помогнат при прехващането на дронове „Шахед“.

Междувременно руският външен министър Сергей Лавров изрази съболезнования за смъртта на моряка.

В изявление, публикувано на сайта на руското външно министерство, той заяви, че Арагчи е благодарил на местните власти в руската Астраханска област, откъдето корабът е започнал плаването си, за оказаното съдействие на екипажа.

Иранският външен министър също така е подчертал необходимостта „да се сложи край на подобни авантюри на киевския режим“, се посочва в изявлението.

В него се добавя, че Арагчи е информирал Лавров за „продължаващите дипломатически усилия, насочени към намаляване на напрежението в Близкия изток“.