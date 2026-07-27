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Иранският външен министър Абас Арагчи: Украинската атака срещу ирански търговски кораб „не може да остане без отговор“

Техеран обвини Киев в нарушение на Устава на ООН, след като при удара загина моряк и бяха ранени членове на екипажа

27 юли 2026, 10:27
Абас Арагчи
Абас Арагчи   
Източник: БТА
  • Иран обвини Украйна за смъртоносна атака срещу търговски кораб в Каспийско море и предупреди, че ударът „не може да остане без отговор“. Техеран определи действията като нарушение на Устава на ООН.
  • Украйна заяви, че е нанесла далекобойни удари срещу руски военен кораб и плавателни съдове, използвани за превоз на свързани с Иран военни товари, докато Иран отрича участие във войната между Русия и Украйна.
  • Напрежението между Техеран и Киев се засили, след като Иран извика украинския дипломатически представител, а високопоставен ирански депутат заплаши с ответни действия срещу Украйна.

Иран обвини Украйна за атака срещу търговски кораб в Каспийско море, има загинал моряк

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че украинският удар по иранския кораб „не може да остане без отговор“ и го определи като нарушение на Устава на ООН, пише Al Jazeera

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че смъртоносната украинска атака срещу ирански търговски кораб в Каспийско море „не може да остане без отговор“, като я определи като нарушение на Устава на Организацията на обединените нации.

В публикация в социалната мрежа в неделя Арагчи обвини Израел, че е провокирал нападението в опит да „въвлече Европа в своята война“.

Той посочи, че е направил тези коментари по време на телефонни разговори с върховния представител на Европейския съюз по външната политика Кая Калас и руския външен министър Сергей Лавров.

Според иранското Министерство на външните работи украинската атака в събота е причинила „експлозия на търговския кораб, при която е загинал един моряк, а няколко други са били ранени“.

Украйна заяви, че е атакувала руски военен кораб и плавателни съдове, използвани за транспортиране на свързани с Иран военни товари в Каспийско море. Иранското външно министерство обаче заяви, че страната „никога не се е намесвала в конфликта между Русия и Украйна“.

Междувременно високопоставен ирански депутат предупреди, че Украйна може да се сблъска с ответни действия заради удара.

В публикация в социалната мрежа X в ранните часове на понеделник Ебрахим Азизи, председател на парламентарната комисия по национална сигурност и външна политика, заяви:

„Всяка атака срещу Иран винаги има цена и това важи и днес. Съединените щати и Израел са напълно наясно с това.“

„Украйна също може скоро да разбере, че Иран не оставя действията без отговор“, добави Азизи, определяйки нападението като „погрешно преценено“.

Иран е извикал временно управляващия украинското посолство в Техеран заради удара, като е протестирал срещу това, което определи като „враждебен и престъпен акт“.

В същия ден украинският президент Володимир Зеленски заяви в X, че Украйна е постигнала „много силни резултати“ с далекобойни удари в Каспийско море, включително срещу „плавателни съдове, използвани за доставки на военни товари, свързани с Иран, както и срещу военен кораб“.

Той също така обвини Русия, че предоставя военна подкрепа на Иран, като заяви:

„От началото на юли регистрираме активна руска сателитна разузнавателна дейност над държавите от Персийския залив и американските военни обекти, разположени там. Тези изображения впоследствие се появяват в Иран.“

От началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна през 2022 г. Киев обвинява Техеран, че подпомага въздушните атаки на Москва срещу украински градове чрез доставката на хиляди дронове „Шахед“.

Украйна също така изрази солидарност с държавите в Близкия изток, които бяха атакувани от Техеран след войната между САЩ, Израел и Иран, като изпрати украински военнослужещи в държави от Персийския залив, за да помогнат при прехващането на дронове „Шахед“.

Междувременно руският външен министър Сергей Лавров изрази съболезнования за смъртта на моряка.

В изявление, публикувано на сайта на руското външно министерство, той заяви, че Арагчи е благодарил на местните власти в руската Астраханска област, откъдето корабът е започнал плаването си, за оказаното съдействие на екипажа.

Иранският външен министър също така е подчертал необходимостта „да се сложи край на подобни авантюри на киевския режим“, се посочва в изявлението.

В него се добавя, че Арагчи е информирал Лавров за „продължаващите дипломатически усилия, насочени към намаляване на напрежението в Близкия изток“.

Източник: Al Jazeera    
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