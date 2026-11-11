България

Таксиметрови шофьори се събраха в София, искат спиране на незаконните превози

Те запазват протестната си готовност и при липса на действия от страна на държавата

Николай Киров Николай Киров

11 ноември 2026, 15:18
Таксиметрови шофьори се събраха в София, искат спиране на незаконните превози
Източник: IStock

Т аксиметрови шофьори настояват за незабавно прекратяване на незаконните таксиметрови превози, осъществявани чрез мобилни приложения, свързани с платформата „Максим“. Това каза пред БТА председателят на Националния таксиметров синдикат Красимир Цветков.

Днес водачи се събраха пред Националния стадион „Васил Левски“ в София, за да заявят исканията си за държавен контрол върху мобилните приложения за превоз. Заради обявения национален траур автомобилното шествие, което беше планирано като част от протестните действия, е отменено, а на място е проведено само събрание, обясни Цветков.

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По думите му синдикатът настоява компетентните институции да предприемат незабавни действия за преустановяване на дейността на онлайн платформите, чрез които се предлагат незаконни таксиметрови услуги. Цветков посочи, че според организацията съществува европейска и национална нормативна база, включително Законът за електронните съобщения, която предвижда процедура за спиране на дейността на онлайн платформи, предлагащи незаконни стоки или услуги.

Днес синдикатът е внесъл искане в Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) за предприемане на действия съгласно европейското и националното законодателство. Документът е изпратен с копия до министъра на транспорта и до други компетентни институции. От синдиката ще потърсят и пряко съдействие от министър-председателя Румен Радев, съобщи Цветков.

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От организацията настояват още да бъдат установени всички участници в дейността на платформите – организатори, диспечери и изпълнители, както и размерът на причинените щети и да бъдат наложени предвидените в закона санкции. Според Цветков тази дейност вече носи белезите на организирана престъпност.

Председателят на синдиката заяви, че организацията запазва протестната си готовност и при липса на действия от страна на държавата е готова да организира протести в цялата страна с участието на своите структури и партньорски организации. 

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Женя Илчева    
таксиметров протест Максим незаконни превози
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