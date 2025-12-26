Нови обвинения срещу Ръсел Бранд в изнасилване и сексуално посегателство

К омикът и актьор Ръсел Бранд е обвинен в още едно изнасилване и едно сексуално посегателство, съобщи Столичната полиция на Лондон, цитирана от Sky News.

Обвиненията се отнасят до две нови жени и са в добавка към тези, повдигнати срещу него през април тази година, които обхващаха четири жени. Преди това той беше обвинен в две изнасилвания, едно непристойно посегателство и две сексуални посегателства.

Comedian Russell Brand charged with further counts of rape and sexual assault https://t.co/YQQll44oi7 — Sky News (@SkyNews) December 23, 2025

Бранд се пледира невинен по предишните обвинения. Той трябва да се яви в магистратския съд на Уестминстър на 20 януари 2026 г. във връзка с двете нови обвинения.

Процесът му по петте първоначални обвинения е насрочен да започне в Кралския съд на Саутуарк на 16 юни 2026 г.

Главният инспектор Тарик Фаруки от Столичната полиция, който ръководи разследването, отправи апел към потенциални свидетели. Той каза: „Жените, които са подали сигнали, включително тези, свързани с двете нови обвинения, продължават да получават подкрепа от специално обучени служители.“

„Разследването на полицията продължава и детективите призовават всички засегнати от този случай или всеки, който има информация, да се яви и да говори с полицията.“

„Подкрепа може да се получи и чрез независимата благотворителна организация Rape Crisis, като се свържете с денонощната линия за подкрепа при изнасилване и сексуално насилие.“

50-годишният Бранд стана известен като комик в средата на 2000-те години, преди да постигне успех в Холивуд с филма от 2008 г. „Забравяйки Сара Маршал“ и неговия спин-оф от 2010 г. „Заведи го при гърка“.