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Ръсел Бранд е осъден на 10 години и шест месеца затвор за изнасилване и сексуален тормоз

Опозореният британски комик и бивш радиоводещ чу тежката си присъда в Кралския съд в Саутуарк, след като съдията разгроми лъжите му и го определи като „сексуален хищник с арогантно пренебрежение към жените“

Обновена преди 4 часа / 9 ноември 2026, 16:13
Ръсел Бранд е осъден на 10 години и шест месеца затвор за изнасилване и сексуален тормоз
Източник: Getty Images

51-годишният Ръсел Бранд беше осъден на 10 години и шест месеца затвор, след като бе признат за виновен от съда за изнасилване на жена през 2009 г., както и за сексуален тормоз срещу служителки в телевизията и радиото в периода между 2004 и 2009 г.

51-годишният бивш комик и радиоводещ застана пред Кралския съд в Саутуарк, за да чуе присъдата си за изнасилване и сексуален тормоз. След като прекара уикенда в ареста, озореният от скандали актьор бе предупреден от съдията да очаква „значителна“ присъда „лишаване от свобода“.

Жертвите на Ръсел Бранд заявиха в съдебната зала, че опозореният комик е „сексуален хищник“, като изразиха надежда той „повече да няма възможност да наранява жени“, докато съдът заседава за определяне на окончателната му присъда за изнасилване и сексуален тормоз.

51-годишният Бранд бе признат за виновен от Кралския съд в Саутуарк за изнасилване на жена през 2009 г., както и за сексуален тормоз срещу служителки в телевизията и радиото в периода между 2004 г. и 2009 г.

В изявление за въздействието от престъплението, прочетено пред съда в понеделник, жена, станала жертва на сексуален тормоз от страна на Бранд в Choice FM през 2005 г., го описа като „сексуален хищник, който не изпитва никакво разкаяние за това как поведението му е съсипало живота ми“.

Тя добави:

„Просто се надявам да не му бъде позволено да наранява повече жени“.

Съдия Джоуел Бенатан официално произнася присъдата, след като миналата седмица предупреди опозорената звезда да очаква „значителна“ ефективна присъда „лишаване от свобода“ след решението на журито.

След произнасянето на обвинителната присъда от полицията на Лондон разкриха, че в момента се разследват още сигнали и обвинения срещу бившия телевизионен и радио водещ.

Съдията: „Бранд се превърна в сексуален хищник, докато добиваше популярност“

По време на произнасянето на мотивите съдия Бенатан се обърна директно към комика: „Преди около 20 години вие, Ръсел Бранд, започнахте да ставате известен. Бяхте умен, а в очите на мнозина - чаровно забавен и харизматичен. Но заедно с това се превърнахте и в сексуален хищник“.

Съдия Джоуел Бенатан заяви, че твърденията на Бранд, че никога не е хващал жените за гърдите малко след като се е запознал с тях, са били „една от поредицата лъжи“.

Позовавайки се на показанията, дадени от опозорения комик във връзка с жената, която беше сексуално нападната в бар в Сохо през 2004 г., съдията отбеляза: „В светлината на присъдите на журито това беше една от поредицата лъжи, които изрекохте“.

Съдия Бенатан допълни, че Бранд е проявил „лекомислено и арогантно пренебрежение към правото на жената да ви каже „не“.

Журито по делото призна Бранд за виновен по едно обвинение в изнасилване и три обвинения в сексуален тормоз. Защитата му заяви пред съда, че съпругата му продължава да „стои до него“, докато същевременно жена, свързана с историческия скандал „Саксгейт“, представи изявление в негова подкрепа.

В същото време друга от жертвите сподели пред магистратите, че заради действията му се е чувствала като „развалена стока“.

Какво остана скрито от съдебните заседатели?

По време на процеса от обвинителния акт отпаднаха детайли около бившата съпруга на Бранд - поп звездата Кети Пери, както и данни за миналите му зависимости към алкохола и дрогата.

Първоначално прокурорите възнамеряваха да споменат Пери в откриващата си реч, но името на номинираната за „Грами“ певица бе премахнато след изрично настояване от правния екип на Бранд. Прокуратурата се съгласи също да не повдига темата за предишните религиозни търсения на комика преди скорошното му приемане на християнството.

Източник: The Independent    
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