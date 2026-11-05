Свят

Ръсел Бранд бе признат за виновен в изнасилване, изпратиха го директно в ареста

5 ноември 2026, 16:27
Ръсел Бранд бе признат за виновен в изнасилване, изпратиха го директно в ареста
Източник: БГНЕС

А ктьорът и комедиант Ръсел Бранд бе признат за виновен от съдебните заседатели в Лондон по едно обвинение в изнасилване и три обвинения в сексуално посегателство. Веднага след произнасянето на присъдата съдът го изпрати директно в ареста.

Нови обвинения срещу Ръсел Бранд в изнасилване и сексуално посегателство

Решението бе взето след драматичен процес в Кралския съд в Саутърк, продължил почти месец. 51-годишният Бранд бе изправен пред съда заради поредица от престъпления, извършени в периода между 1999 и 2009 г., по време на пика на неговата шоубизнес кариера. Обвиненията срещу него бяха повдигнати общо от шест жени.

„Очаква ви значителна присъда лишаване от свобода“

В претъпканата съдебна зала Бранд изслуша присъдата от подсъдимата скамейка, пазен от двама охранители. На броени метри от него, на пейка в публиката, съпругата му Лора следеше процеса, стискайки ръката на близка си приятелка.

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След като решението на журито бе обявено, съдия Бенатан се обърна към Бранд с думите: „Седнете, г-н Бранд. Вие сте признат за виновен в редица тежки престъпления, включително изнасилване. Последицата от това неизбежно е значителна присъда лишаване от свобода“.

Съдията допълни, че при това положение единственият възможен вариант е актьорът да бъде задържан под стража незабавно, без право да чака окончателното си наказание на свобода. Очаква се размерът на присъдата да бъде обявен официално следващия понеделник.

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Хроника на процеса

По време на делото прокуратурата описа британския комик като „сексуален хищник“, чието желание за сексуален контакт е било „безразборно и ненаситно“.

От своя страна Бранд категорично отхвърляше всички обвинения. В защитната си реч в края на октомври той заяви пред журито, че процеса е бил „изключително травмиращ“ за него и е разрушил живота му, като настояваше, че за него доброволното съгласие винаги е било фундаментално. Адвокатите му също твърдяха, че няма доказателства клиентът им да е „психопат, който изнасилва хора и го смята за нормално“.

Въпреки защитната си теза, заседателите признаха Бранд за виновен по най-тежките обвинения. Тъй като той вече бе отведен в ареста, в понеделник ще стане ясно за колко години бившият съпруг на Кейти Пери ще влезне зад решетките.

Източник: The Post/BBC    
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