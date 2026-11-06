„Ужасен до смърт“: Появиха се подробности за първата нощ на Ръсел Бранд в затвора

Р ъсел Бранд е бил „ужасен до смърт“ по време на бруталната си първа нощ в британски затвор след присъдата за изнасилване.

Опозореният комик е бил принуден да предаде собствените си дрехи и е преминал през „унизителен“ стриктен обиск, след което са му били предоставени сив анцуг, тениски, суитшърти и бельо, съобщи „Сън“ в петък.

Ръсел Бранд бе признат за виновен в изнасилване, изпратиха го директно в ареста

51-годишният Бранд е получил „пакет за първа нощ“ с тоалетни принадлежности, включващ четка и паста за зъби, както и хранителен комплект с зърнена закуска, чай, мляко, захар и лакомства като сокчета и бисквити, пише Page Six.

Inside ‘petrified’ Russell Brand’s brutal first night in prison — from mortifying strip search to mental health evaluations https://t.co/3DQ9SlPwe5 https://t.co/GPKH04q38c — New York Post (@nypost) November 6, 2026

На подкастъра са били предоставени също една ролка тоалетна хартия, Библия и вейп комплект, докато първото му ястие зад решетките е било „негодна за ядене“ полуфабрикатна храна за микровълнова фурна, предава изданието.

На Бранд, чиято съпруга Лора го подкрепяше по време на целия процес, е било позволено само едно триминутно телефонно обаждане, което първо е трябвало да бъде одобрено от управата на затвора.

Преди лягане персоналът е извършил оценка на психическото му здраве, за да провери „състоянието на ума му“ и да се увери, че той „не представлява опасност за самия себе си“.

Звездата от филма „Забрави за този Джейсън Маршъл“ (Get Him to the Greek) е под денонощно наблюдение от надзирателите и има пълна забрана да контактува с останалите затворници, разкрива източник пред „Сън“.

Нови обвинения срещу Ръсел Бранд в изнасилване и сексуално посегателство

Въпреки това Бранд „ще бъде в относителна безопасност“ в съоръжението, допълва вътрешният източник. Той посочва още, че Бранд ще бъде преместен в друг затвор, след като окончателната му присъда бъде постановена в понеделник.

В четвъртък Бранд бе признат за виновен по едно обвинение в изнасилване и три обвинения в сексуално посегателство след четириседмичен процес в Кралския съд в Саутуарк, Лондон.

Съдия Джоел Бенатан заяви пред Бранд, че ще му бъде определена „значителна“ присъда лишаване от свобода.

На Бранд бе отказана гаранция и той напусна съда с полицейски ван.

Inside Russell Brand's first night in prison: Rapist banished to solitary confinement facility in the 'bowels' of HMP Wandsworth just hours after arriving as he faces years in jail https://t.co/z2FFbhGeew — Daily Mail (@DailyMail) November 6, 2026

Той бе оправдан по две допълнителни обвинения в изнасилване и едно обвинение в опит за блудство.

След произнасянето на вината му Скотланд Ярд потвърди, че срещу Бранд се води разследване по още две обвинения в изнасилване.

Една от жертвите е била едва на 16 години, когато е имала връзка с тогава 30-годишния Бранд.

Детектив суперинтендант Анди Фърфи нарече Бранд „опасност за жените“.

Миналата година срещу Бранд бяха повдигнати официални обвинения в изнасилване и сексуално посегателство за предполагаеми деяния, извършени в периода от 1999 г. до 2005 г.

Бранд пледира невинен по обвиненията и отхвърли всички твърдения, като поддържаше тезата, че сексуалните му контакти са били изцяло по взаимно съгласие.

По време на разпит в полицията през 2023 г. Бранд призна, че е „водил много разпуснат живот в миналото“ и е имал „безброй сексуални контакти“, но бе категоричен, че „никога не е участвал в сексуални действия без съгласието на другата страна“.

Бранд също така нарече обвиненията срещу себе си „клеветнически и измислени“.