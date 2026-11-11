Внимание, силен вятър! НИМХ предупреди 22 области в страната

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В нимание, силен вятър! Това предупреждение отправят синоптиците на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Обявен е жълт код за силен вятър в части от страната за четвъртък, 12 ноември.

(Прогнозата за днес, 11 ноември - вижте в нашето видео)

В четвъртък облачността ще е предимно значителна, сутринта на отделни места в низините и котловините ще бъде мъгливо, възможни са слаби превалявания. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад и с него температурите ще се повишат.

Максималните температури ще са между 17° и 22°.

В София максималните температури около 18°.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 12 ноември 2026 г. Източник: НИМХ

Предупреждение за опасно време с жълт код е обявено за областите: Видин, Монтана, Враца, Ловеч, София Област, София, Кюстендил, Перник, Габрово, Велико Търново, Сливен, Търговище, Шумен, Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Смолян, Кърджали, Хасково, Благоевград, Стара Загора.

Източник: НИМХ

При жълт код НИМХ съветват гражданите да бъдат внимателни за летящи във въздуха предмети.

В планините облачността ще е значителна, средна и висока. Ще е ветровито с умерен и силен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра - около 9°.

Сутринта на места по Черноморието ще е мъгливо. През деня облачността ще е разкъсана, средна и висока. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат 18°-21°. Температурата на морската вода е 15°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Атмосферното налягане ще се понижи и ще е значително по-ниско от средното за месеца.

В петък на места в югозападната половина от страната ще превали. Вятърът от юг-югозапад ще се усили, особено в Източна България и в близост до северните планински склонове; ще бъде топло за периода, с минимални температури в цялата страна над 10° и максимални предимно между 19° и 24°.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 13 ноември 2026 г. Източник: НИМХ

През нощта срещу събота и в събота през страната ще премине добре изразен студен атмосферен фронт. В Северна България вятърът ще се ориентира от северозапад и ще започне да нахлува студен въздух. От северозапад на югоизток на много места ще има валежи от дъжд. До края на деня в западната половина от страната вятърът чувствително ще отслабне, в Източна България ще се ориентира от североизток и ще остане умерен.