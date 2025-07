Шон „Диди“ Комбс остава в ареста: Съдът отказа гаранция заради опасност за обществото

Ш он „Диди“ Комбс няма да бъде освободен под гаранция, след като бе признат за виновен по обвинения в проституция и оправдан по по-сериозните обвинения в широко отразявания му федерален процес за сексуални престъпления, пише PEOPLE.

Шон „Диди“ Комбс бе оправдан по най-сериозните обвинения за трафик на хора

На 2 юли, сряда, съдия Арун Субраманиан постанови, че музикалният магнат ще остане в ареста до произнасянето на присъдата. По думите му, адвокатите на Комбс не са успели да докажат, че той „не представлява опасност за никого“, позовавайки се на предполагаем акт на насилие срещу жена, извършен през юни 2024 г. — период, в който Комбс вече е бил обект на разследване.

Sean “Diddy” Combs will continue to serve time. https://t.co/hnz9l8787v pic.twitter.com/ua6JA1jfBf

„В заключителните си пледоарии вие с пълно гърло казахте на журито, че тук е имало насилие“, заяви съдия Субраманиан, обръщайки се към защитата.

Произнасянето на присъдата е насрочено за 3 октомври.

Решението на съда идва, след като по-рано същия ден защитата на Комбс предложи освобождаването му под гаранция от 1 милион долара, обезпечена от майка му, сестра му и майката на най-голямата му дъщеря.

Адвокатите предложиха той да бъде ограничен в пътуванията си само до щатите Флорида, Калифорния и Ню Йорк, да предаде паспорта си и да бъде подложен на редовни тестове за наркотици според условията, предложени от защитата. Те твърдят, че Комбс не представлява риск от бягство и подчертаха, че по време на наказателното производство е демонстрирал „надеждност и сътрудничество“.

В сряда съдебните заседатели оправдаха Комбс по обвиненията в трафик на хора с цел сексуална експлоатация и рекет, но го признаха за виновен по две по-леки обвинения — транспортиране с цел проституция. Музикалният продуцент пледира невинен. Въпреки това, по настоящите обвинения той може да получи до 20 години затвор — по 10 години за всяко от тях.

A judge has declined to grant bail for Sean “Diddy” Combs. https://t.co/BebrLqGiiL pic.twitter.com/ARJCeYLsb0

В писмото си до съдия Субраманиан адвокатите на Комбс посочиха, че според федералните насоки по Закона Ман, очакваната присъда би била между 21 и 27 месеца, или приблизително две години. Те добавиха, че Комбс вече е излежал 10 месеца в ареста в центъра за задържане в Бруклин.

Ако беше осъден по обвиненията в трафик на хора или рекет, Комбс можеше да прекара остатъка от живота си зад решетките. Правен експерт коментира пред списание PEOPLE, че е възможно той да излежи „малко или никакво време“ в затвора.

Адвокатът на Касандра „Каси“ Вентура — бивша партньорка на Комбс и ключов свидетел на обвинението — по-рано изпрати писмо до съдията с искане да не се допуска освобождаване под гаранция, като изрази опасения, че Комбс може да представлява заплаха за Вентура или други.

По време на 29-дневния процес, прокуратурата изслуша показанията на 34 свидетели, сред които служители на реда и известни личности, включително рапъра Кид Къди и певицата Доун Ричард. Обвинението се стремеше да представи Комбс като лидер на сложна мрежа, използвала неговата бизнес империя за извършване на престъпления, включително принуда и насилие над жени, с цел участие в строго режисирани сексуални актове с мъже секс работници.

Най-продължителни показания дадоха две от бившите партньорки на Комбс — Каси Вентура, която към онзи момент е била в края на третия триместър от бременността си и впоследствие е родила, както и жена, свидетелствала под псевдонима „Джейн“. И двете описаха в подробности преживяванията си по време на така наречените „Freak Offs“ или „Hotel Nights“.

Sean ‘Diddy’ Combs is denied bail after verdict clears him of top charges in sex crimes casehttps://t.co/G83LekJMKy pic.twitter.com/zFv1HmpcS0