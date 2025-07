Нови твърдения за смъртта на Тупак: Намесени са майката на рапъра и Пъф Деди

П реди близо три десетилетия, около 23:00 часа на 7 септември 1996 г., Марион „Суге“ Найт - тогава 31-годишният изпълнителен директор на Death Row Records и един от най-страховитите кралски фигури в музикалния бизнес - кара черен седан BMW 750 на изток през Лас Вегас, на един блок от Стрипа, съобщи People.

На пътническата седалка седеше рапърът Тупак Шакур, известен още като 2Pac, само на 25 години, чийто културен отпечатък вече беше засенчил мултиплатинения му каталог. Облечен в риза Versace и блестяща златна верижка, Шакур все още беше на свобода, все още се грееше в блясъка на звездния си статус, отмахвайки се от жестока свада с член на банда Crip в казино в Sin City, която се беше случила само часове по-рано след боксов мач на Майк Тайсън .

Зад Найт и Шакур се влачеше конвоят от около десет коли, осъдени на смърт, които се провираха през трафика като сенки. След това, на ъгъла на Фламинго и Ковал, под бръмченето на неоновата мараня на Стрипа, до тях спря бял Кадилак от последен модел.

Според документи, подадени от прокурорите на Лас Вегас през юли 2024 г., членът на South Side Compton Crips Орландо „Бейби Лейн“ Андерсън не е имал правилния ъгъл за стрелба. Това се случи, след като отделно съдебно заявление през декември го описва като предполагаемия стрелец.

Източник: БТА

Твърди се, че Андерсън е предал полуавтоматичния пистолет „Глок“ калибър .40 на колегата си от бандата Деандре „Големия Дре“ Смит, който е открил огън от задната седалка на превозното средство – общо 13 изстрела. Четири куршума са ударили Шакур в гърдите, ръката и бедрото. Найт е бил одраскан по главата от шрапнели, но е оцелял. Шакур, който редовно е носил бронежилетка, не е носил такава онази нощ.

Вътре в BMW-то се чуваше неиздаваната песен на Тупак от 1997 г. „Never Had a Friend Like Me“, спомня си Найт. Говорейки от поправителния дом „Ричард Дж. Донован“ в Калифорния, където излежава 28 години присъда за фатално престрелване с бягство от място на произшествието , Найт, сега на 60 години, размишляваше върху момента, който промени всичко, като единствен жив свидетел на смъртоносната стрелба.

„Тупак е любимият ми човек на света. Част от мен промени живота ми завинаги. Той не трябваше да умира. Част от мен умря, когато той умря“, казва той с треперещ глас.

В продължение на близо 30 години никой не беше подведен под отговорност за убийството на Шакур. Стрелбата се случи на едно от най-охраняваните кръстовища в Америка, на фона на нарастващо напрежение между враждуващи си звукозаписни компании, свързани с банди. Мнозина посочват по-дълбока причина за замръзването на случая: нежелание да се пресекат линиите на влияние, власт и страх, които далеч надхвърлят музиката.

Но през септември 2023 г. нещата най-накрая се обърнаха. Дуейн „Кийф Д“ Дейвис – бивш лидер на Крипс и последният известен жив заподозрян от скандалния бял Кадилак онази нощ – беше арестуван и обвинен в организирането на убийството. Прокурорите твърдят, че Дейвис е бил водеща фигура в убийството, което преследва хип-хопа от десетилетия.

Вътре в обвиненията в убийство - и предполагаемата роля на Диди

Месеци по-късно, в сензационно съдебно досие от 18 юли 2024 г. , окръжната прокуратура на окръг Кларк разкри отдавна скрито полицейско интервю от 2009 г., в което Дейвис, говорейки като бивш поверителен информатор в продължение на две години, не само твърди, че е подробно описал собствената си роля в убийството, но и многократно е посочил с пръст музикалния магнат Шон „Диди“ Комбс , тогава известен като Пъфи, като човека, който е поръчал убийството на Тупак Шакур.

Дейвис обвини Комбс, че е вбесен от безмилостните подигравки на Тупак.

DEA и Министерството на правосъдието на САЩ публикуваха и доклад за интервю от 2008 г. , в което Дейвис твърди, че Комбс е казал, че „трябва да се отърве от Найт и Шакур“ и е предложил на Дейвис 1 милион долара, за да „се справи с проблема“.

Найт, все още борещ се с всичко това, не си скъпи думите: „В крайна сметка получавам куршум на сантиметър в черепа си, но в същото време всички знаят откъде са дошли милиони долари“, казва той, спирайки за момент. „Какво би искал Пак? Това, което наистина иска, е истината. Вярвам, че ако нещо мирише на лайна, изглежда на лайна, значи е лайна.“

Комбс отдавна категорично отрича всякаква роля в стрелбата, а служител по връзки с обществеността на Столичното полицейско управление на Лас Вегас заяви пред PEOPLE на 24 юли 2024 г .: „Шон Комбс никога не е бил считан за заподозрян в разследването за убийството на Тупак Шакур.“ Той никога не е бил обвинен във връзка с убийството. В момента Комбс е изправен пред сериозни несвързани федерални обвинения , включително трафик на хора за сексуална експлоатация, рекет и транспортиране с цел проституция. Съдбата му ще бъде решена от дванадесет съдебни заседатели през следващите седмици в Южния окръг на Ню Йорк.

The last photo ever taken of rapper Tupac Shakur, just 20 minutes before his death in a drive-by shooting, 1996. Seated next to him is producer Marion "Suge" Knight, who has been accused of arranging the murder of rapper Christopher Wallace, aka "Biggie Smalls" just 6 months… pic.twitter.com/Z9VX8zqtNh — Historic Vids (@historyinmemes) October 6, 2024

Дейвис, който пледира невинен за убийство от първа степен, остава в ареста в очакване на съдебния процес, който е отложен до 9 февруари 2026 г. Защитата му твърди, че нови свидетелски показания биха могли да го поставят извън Вегас и на 300 мили в Лос Анджелис по време на инцидента. Но прокурорите продължават да цитират собствените му признания, най-вече мемоарите му от 2019 г. „ Легендата от улица „Комптън“ .

Последните часове на Найт с Тупак

През 1996 г. във Вегас, след като са произведени изстрели, Найт – с кръв от скалпа – прави неистов обратен завой и се отправя на запад с висока скорост към булевард Лас Вегас. Междувременно двама патрулни полицаи, които са били наблизо и са били на несвързано повикване, чуват стрелбата и извикват подкрепление. Те преследват BMW-то, което има две спукани гуми. След като спират, полицаите извикват медицинска помощ.

„Излязох и се опитах да разкажа на полицаите какво се е случило, докато кървях навсякъде. Също така, след това изваждах Тупак от колата, дори когато вратата беше отворена. Трябваше да отида до там, кървящ навсякъде, да му сваля колана. Когато се качваме в линейката, Пак е адски забавен. Той се шегува. Аз се шегувам. Пак е нещо от сорта на: „Шш ...“, казва Найт.

Източник: Getty Images

В болницата Найт е прегледан за леки наранявания и е освободен, докато Шакур е бил обявен за критично състояние. „Когато дойдох да го видя, Пак седеше и говореше. Той [твърди се] каза: „Вижте. Първо, донесете ми един блънт. Всъщност, донесете ми два блънт-а.“ А аз казах: „Ще пушите ли в болницата?“ Той [твърди се] каза: „Да, ще пушя“.

Найт се подсмихва тихо, спомняйки си този момент - Тупак се шегува, уж е поканил и Хенеси. Найт казва, че Шакур го е прегърнал по-силно, докато Найт го е целунал по челото и двамата са си казали „Обичам те“. Но тази радост се пропука под тежестта на това, което последва.

Преди втората от двете спешни операции, включително едната за отстраняване на десния бял дроб на Шакур, за да се спре вътрешно кървене, той отправил смразяваща молба. Докато лежaл в болничното си легло, изпадайки в безсъзнание, Найт твърди, че Шакур се е обърнал към него, отчаяно молейки да бъде убит. Той говорил със зловеща яснота, предлагайки дори да го заснемат на камера, че ще запише завещание или дори ще напише песен, обясняваща всичко. Няма да има значение, каза Шакур. Светът все пак ще накара Найт да плати най-високата цена за това.

Найт си спомня как и двамата са се смели, но под нервния смях се криеше горчива истина: Шакур вярваше, че ще бъде изпратен обратно в затвора, щом хаосът утихне, отмъщение за бруталния побой в казиното, заснет на охранителни кадри часове преди бруталната стрелба.

За Тупак затворът не е бил просто страх – това е била съдба, която той е смятал за по-лоша от смъртта.

"Ще умра, преди да се върна“, твърди се, че е казал на околните. Въпреки това, самоубийството не е било възможно. Според Найт, той е вярвал, че самоубийството ще го изключи от рая, граница, която не би прекрачил. Затова вместо това се е обърнал към екипажа си – и след това към Найт. „Убийте ме. Застреляйте ме“, настоял той. Найт казва, че е отказал. „Не, Пак. Не можем да го направим.“

В мъглата на болничните светлини, бипкащите монитори и разбитото сърце, Найт твърди, че Шакур е отправил последна, отчаяна молба към майка си Афени: да го пусне.

Според Найт, който е бил до рапъра, докато той е лежал обзет от болка и бързо се е самоубивал, Шакур е умолявал майка му да му помогне да сложи край на живота си. Найт твърди, че тя му е дала хапчета в опит да изпълни желанията му.

„Лекарите дойдоха и го върнаха обратно. И майка му [твърди се] казала: „Никога повече не правете това. Ако има усложнения, не го докосвайте. Не го връщайте. Пуснете го“, спомня си Найт.

Това беше суров акт на милост от страна на майката, казва Найт – последно обещание към сина ѝ да уважава страданието му.

Според Найт, лекарите, опитвайки се да облекчат натиска върху очуканото му тяло, са поставили Шакур в медикаментозно предизвикана кома и са го свързали с респиратор. Но щетите са били необратими. На 13 септември в 16:03 ч. Шакур е обявен за мъртъв .

Найт твърди, че това, което последва, беше толкова сюрреалистично и сурово, колкото самият Тупак. Веднага след смъртта му, казва Найт, Афени, която почина на 60-годишна възраст през май 2016 г., се обърнала към него и настояла синът ѝ да бъде кремиран, точно тогава и на място. „Тя дойде при мен и каза: „Свърши го. Веднага“, спомня си Найт.

„Казах ѝ: „Виж, не знам дали мога да направя това.“ Той каза, че се е поколебал не от неподчинение, а защото Шакур, само седмици по-рано, уж е изложил различна визия за изпращането си. Те са говорили за това в студиото. „Той ми каза: „Когато си отида, искам всеки рапър на погребението ми да грабне микрофона. Искам да ме целунат от глава до пети. Точно както в „Life Goes On“.“ Найт прави пауза. „Той не искаше да бъде кремиран.“

Но Афени не искаше да го чуе. „Тя ме погледна с един от онези майчински погледи, сякаш казваше: „Млъкни и направи каквото ти казах.“ После започна да ме ругае. „Свърши това!“ – казва Найт. Той направи това, което тя поиска. „Платих на някого милион долара в брой, за да се погрижи за това.“

По-късно същата вечер, кръг от най-близки приятели на Шакур се събраха, за да го почетат по начина, по който вярваха, че той би искал. Торбата с кремирания прах на Тупак беше раздадена наоколо. Твърди се, че част от нея е била навита на цигара и опушена.

„Бях толкова щастлив да кажа, че съм на изпитателен срок — не мога да пуша. Казах на майка му: „Мамо, бих искал, но ако го ударя, ще си навлека проблеми.“ Той се смее. „Вероятно бях единственият, който не го удари“, казва Найт.

Тупак: Осъден престъпник, уличен пророк

Шакур се появи на бял свят, вече носейки тежестта на революцията. Текстовете му бяха изпълнени с болка, цел и параноя - песни за „бандитския живот“, отчаянието и уличната справедливост, които се четат като съобщения от фронтовите линии на забравените квартали на Америка. Но въпреки целия си плам и харизма, Шакур в основата си беше проблемна и чувствителна душа. Той прекара ранните си години, рикоширайки през един пощенски код след друг в центъра на града, преследвайки стабилност, която така и не дойде.

Когато светлината на прожекторите го откри, Тупак вече се беше превърнал в ходещо противоречие: поет с платинен статут, осъден престъпник, уличен пророк, медиен пария. Четвъртият албум на Шакур, All Eyez on Me, отново се изкачваше в класациите и беше продал близо 3 милиона копия, докато предишният му албум, Me Against the World от 1995 г., се продаде в 2 милиона копия.

Той се появява в три филма: „Сок“ (1992), „Поетична справедливост“ (1993) и „Над ръба“ (1994), и току-що завършва два филма от 1997 г. – „Заседнал в затвора“ и „Свързан с банда“, в които играе детектив. От 1991 г. насам е арестуван осем пъти. През 1994 г. излежава осем месеца в затвора за осъждане за сексуално насилие и е фигуриращ в две дела за неправомерна смърт – едното от които е свързано с 6-годишно момче, попаднало в кръстосания огън между екипа на Шакур и съперниците му в Северна Калифорния, в Марин Сити, през 1992 г. Споразумението е уредено за неразкрита сума през ноември 1995 г.

И все пак нищо не можеше да се сравни с хаоса, който последва смъртта му.

Слуховете се разразиха в рамките на часове: кой е дръпнал спусъка, кой е поръчал убийството, кой е знаел повече, отколкото е казвал. В 179-странично съдебно досие, подадено през 2024 г. , прокурорите най-накрая разкриха години на шепот и улични разговори в подробни подробности, излагайки взривоопасен разказ за това, което се е случило преди, по време и след онази съдбовна нощ в Лас Вегас.

Вечерта започна зрелищно: Майк Тайсън нокаутира Брус Селдън на боксов мач за титлата в MGM Grand, където присъстваха Найт и неговите съмишленици от Mob Piru Blood. След битката, групата се натъкна на Орландо Андерсън , предполагаем „саутсайдерски крип“, свързан с Bad Boy Records, тогава оглавяван от Шон „Диди“ Комбс. Срещата не беше случайна. Екипът разпозна Андерсън от предишна схватка, където се твърди, че се е опитал да открадне огърлица от Death Row от Тревън „Тре“ Лейн.

Според полицейско интервю с Дейвис от 2009 г. , реакцията е била незабавна и насилствена. Шакур, Найт и Лейн са нахлули около Андерсън, хвърляйки юмруци и ритници, като в процеса са му изкълчили рамото. Охраната е разпръснала екипа. До 20:55 ч. екипът на Death Row е напуснал сградата. Но полицията не е установила дали Андерсън или Смит са натиснали спусъка.

Заповедите, твърдят прокурорите, са дошли от самия Дейвис.

Според показанията на голямото жури, цитирани в документите , Дейвис твърди, че е казал, че е „заповядал“ на войниците си (Андерсън, Смит и шофьора Тери Браун) да „се изправят срещу Найт и Шакур и да ги преследват“. Дейвис, който е бил на пътническата седалка по време на стрелбата, твърди, че е дал на членовете на бандата си „крайната зелена светлина да направят нещо с техните...“.

Според подаденото досие, Дейвис добави: „Тупак избра грешната игра и грешните хора, с които да играе.“

В полицейския разпит през 2009 г. Дейвис каза, че е получил огнестрелното оръжие от сътрудника си в борбата с наркотрафика Ерик „Зип“ Мартин.

Детективът от отдел „Убийства“ Дан Лонг попита Дейвис: „Ъм, Пъфи Комбс. Играе ли роля в това нещо?“

„Да, мисля, че го е направил. Така си мислим и ние. Това се говори по улицата“, отвърна Дейвис.

Той твърдял, че Диди се е ужасявал от Найт и веднъж, пред тълпа от около 45 мъже, Комбс уж казал: „Човече, ах, бих дал всичко за главата на този пич“, визирайки Найт. Според Дейвис, „Той наистина се е страхувал от този човек“, продължил той. „Той каза това пред всички.“

„Дали Комбс е намеквал, че ще плати, за да бъде направено?“, попита адвокатът на Дейвис.

„Да, да“, отвърна Дейвис. „Той го каза.“

Това не беше първият път, когато Комбс и Найт бяха в противоречие. На наградите Source Awards през 1995 г. в Ню Йорк , Найт отправи директен удар от сцената, за да критикува Диди, без да го назовава по име: „Всеки изпълнител, който иска да бъде изпълнител и да остане звезда, и не е нужно да се тревожи за изпълнителния продуцент, който се опитва да бъде изцяло във видеоклиповете, изцяло в записа, да танцува... ела в Death Row!“, каза той. Найт се подигра на Диди, че е вмъквал своите импровизации в песните на изпълнителите от Bad Boy и е танцувал в техните видеоклипове.

„Беше наистина неудобно как го направи. Диди наистина се страхуваше от Найт. Той дори не искаше да идва тук в Калифорния. Дейвис призна, че Найт вероятно би се опитал да убие Диди, ако имаше възможност“, каза Дейвис в записаното си изявление пред полицията.

„Имал ли е Пъф Деди някакви проблеми с Тупак?“, притиска Дейвис през 2009 г. детектив Лонг .

„Тупак каза на Диди, че е гадняр и всички тези глупости“, отговори Дейвис, твърдейки, че Комбс е казал: „Да, гадняр, този пич.“

По това време войната между Bad Boy и Death Row кипеше. След като Тупак беше нападнат от засада и прострелян пет пъти във фоайето на Quad Studios на Таймс Скуеър през 1994 г. , той обвини Комбс и екипа на Bad Boy, че са го наместили, което Комбс винаги е отричал. Но година по-късно Комбс издаде сингъла на Biggie „Who Shot Ya?“, който беше широко възприет като прицелване в Шакур, който отговори с яростното „Hit 'Em Up“, изтласквайки съперничеството им до ръба.

След убийството на Шакур се появиха нови твърдения. Според доказателство от голямото жури, цитирано в документите на прокурорите от 2024 г., Дейвис твърди, че след убийството на Шакур Комбс е попитал Дейвис: „Това ние ли сме?“. В документите се казва: „Шон Комбс се е свързал с подсъдимия Дейвис, чудейки се дали „Саут Сайд Крипс“ са отговорни за смъртта на Шакур. Подсъдимият, сияещ от гордост, отговаря: „Да“.

След стрелбата Дейвис твърдеше, че Комбс дължи пари на него и екипажа му.

„Знаех, че си казваме: „По дяволите, сега можем да получим пари“, каза Дейвис пред полицията през 2009 г. Няколко месеца по-късно Дейвис каза, че се е срещнал със „Зип“ Мартин в ресторант за пилешки крилца в Лос Анджелис. Въпреки че Дейвис твърдял, че е имал много пари тогава, той искал племенникът му Андерсън и екипът му да получат пари. Дейвис твърди, че Мартин му е казал, че ще се свърже с Комбс и ще им изпрати парите, но Мартин така и не го е направил.

„Иска ми се никога да не бях срещал Пъф Деди, точка, кълна се в Бог. Той обърка живота ми, човече. Бях богат, под радара, всичко това, човече. Всичко го няма“, каза Дейвис пред полицията през 2009 г.

Години по-късно, Найт най-накрая получава конфронтацията, която си е представял. През юни 2007 г., казва той, моментът, който отдавна е очаквал, най-накрая настъпва: предполагаема конфронтация лице в лице с Комбс. Но това не е някаква конфронтация в задна уличка в Комптън или задкулисна битка, а се случва в хотел Рузвелт в Холивуд, където Принс уж играе кукловод.

„Седя си там и ям. И всички винаги си мислят, че гангстерът е човекът в стаята, който изглежда суров и корав. Но нека ви кажа, гангстерът беше Принс“, спомня си Найт, навеждайки се върху спомена като към реплика.

Според Найт, самият иконом е изпратил някого по средата на представлението, за да го повика. „Те идват и казват: „Човече, Принс има концерт точно сега и иска да дойдеш да гледаш шоуто.“ Кой ще каже „не“ на Принс?“, казва Найт, смеейки се. „Вече знаеш.“

Ескортиран през залата, Найт беше отведен до специална маса, отделена от Принс, която беше първокласно място в препълнената зала. „Принс идва, свирейки на китара, никога не съм виждал Принс да се усмихва толкова много през живота си. Смеещ се, щастлив. И аз му казах: „И двамата имахме двама от най-добрите рапъри в хип-хопа“, спомня си Найт.

Тогава Найт видя подредбата на местата за сядане. „Той ме настани на тази маса, където беше Пъфи. Нас беше там, други хора. Принс знаеше какво прави. Сигурно е бил ядосан на Пъфи. Мисля, че твърди се ме е настанил на тази маса нарочно.“

Найт твърди, че напрежението се е разсеяло скоро след това. „Дразнех Пъф“, казва той, твърдейки, че му е прошепнал някои неща в ухото, вероятно са го засегнали. „Казах му: „Хайде да отидем заедно до тоалетната и да се разберем.“ Знаеш, да го уредим.“

Но Комбс, твърди Найт, не е бил заинтересован от постигане на споразумение.

„Той се изправи, разгорещен. Тогава осъзнах, че не е готов за това — защото не само го изкараха бързо, но и твърди се му хвърлиха палта и други лайна върху главата, за да не се вижда лицето му, и имаха якета, за да го скрият.“

За Найт моментът беше върховна среща на Холивуд и хип-хопа, история за война, дипломация с кадифено въже, посредничена от най-неочаквания изпълнител в лилаво.

„Тази история е повече от нелепа и напълно невярна“, каза Комбс пред AllHipHop.com през 2008 г. относно оттеглена статия на Los Angeles Times, в която се твърди, че е знаел за смъртта на Шакур. „Нито Биги, нито аз знаехме за някаква атака преди, по време или след като се е случила. Пълна лъжа е да се твърди, че е имало някакво участие от страна на Биги или мен“. Юридическият екип на Комбс не можа да бъде открит за коментар.

„Просто искам да си поема дълбоко въздух и да се излекувам“, казва тихо Найт, размишлявайки за нощта, която промени всичко. След това, без колебание, добавя: „Вярвам, че Диди заслужава затвор за това“.

През юни Найт също така заяви пред PEOPLE , че според него Комбс заслужава да бъде зад решетките за нападението над Каси Вентура в хотел в Лос Анджелис на 5 март 2016 г.

Нощта, в която музиката умря за Шуг Найт

За Найт всичко - неговата империя, неговата цел, неговата идентичност - се промени след смъртта на Тупак. Той казва, че това промени живота му. Това не беше просто краят на едно голямо приятелство; това беше смъртта на цяла епоха. „Няма нищо по-добро от Пак. Няма никой по-велик от него, по-добър от него“, казва Найт с глас, изпълнен с окончателност. Загубата беше толкова дълбока, че го изтласка от самия свят, който той помогна да се определи.

„След смъртта на Тупак, напуснах музикалния бизнес. Защото просто... нямаше начин. Не исках да бъда в студиото с друг изпълнител. Не исках да ходя на турне с друг изпълнител. Не исках. Загубих доверие в толкова много хора. Загубих доверие в хип-хопа.“

Дори сега, докато е в затвора, той не може да се накара да свири музиката на Тупак. Спомените, някога електрически, са твърде тежки. „Всеки път, когато чуех песен на Тупак, не я пусках. Защото ми връщаше толкова много... страхотни неща. Но ме караше да искам да правя лоши неща.“

Това, което все още го преследва най-много, е погледът в очите на Тупак онази нощ във Вегас: доверието, връзката, неизречената клетва между тях. „Когато онези куршуми летяха в колата, знаех, че съм му спасил живота - за кратко. Той ми се довери. Знаех, че наистина ме обича и аз го обичах“, казва Найт. „Сграбчих го, дръпнах го надолу. Беше като забавен каданс. Когато нещо те удари в главата, мислите ти се забавят. Просто знаеш, че си почти мъртъв. А когато Пак умря, видях как цялото небе се оцвети в червеникаво-оранжево.“

Найт не усещаше болката. Не и тогава. Всичко, което чувстваше, беше отговорност. „Това беше моята служба. Аз го измъкнах от затвора. От мен зависеше да се уверя, че той ще стане артистът, за когото всички знаеха, че вече е... най-добрият.“

И дори сега, след всички тези години, Шуг Найт все още се опитва да се примири с тежестта на това обещание.