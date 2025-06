Пъф Деди няма да свидетелства по делото за сексуална експлоатация

С навлизането в шестата седмица на скандалния федерален процес срещу музикалния магнат Пъф Деди (Шон „Диди“ Комбс), голяма част от преди това засекретената информация вече е официално документирана и достъпна за обществеността.

Прокурорите описват делото като дългогодишна престъпна схема, в рамките на която Комбс е злоупотребявал с влияние и власт, за да трафикира жени, да потиска обвинителите и да избягва правосъдието. Според тях това може да доведе до доживотна присъда.

Въпреки че обвинителната теза включва шокиращи свидетелства и подробна хронология на предполагаемите събития, защитата все още не е представила пълната си стратегия. Един от основните въпроси — дали самият Комбс ще се яви на свидетелската скамейка — вече получи своя отговор.

Sean 'Diddy' Combs Is Not Testifying at His Sex-Trafficking Trial (Exclusive) https://t.co/LCy1bOZzyu