Холивудски продуцент обвини Пъф Деди в опит за сексуално нападение в парна баня

Х оливудският продуцент Джеймс Къмингс твърди, че Шон „Диди“ Комбс се е опитал да го принуди към унизителен сексуален акт в парна баня на фитнес зала - инцидент, който прераснал в голо сбиване.

57-годишният актьор и продуцент разказа в ексклузивно интервю, че инцидентът се е случил през 2002 г., когато той и 55-годишният музикален магнат били сами в парната баня на LA Fitness в Лос Анджелис. По думите му, въпреки че се е противопоставил на агресивното поведение на Диди, преживяването го е разтърсило и унизило.

Шокиращото разкритие идва на фона на делото срещу Диди в Ню Йорк за трафик на хора с цел сексуална експлоатация и рекет, което вече навлиза в шестата си седмица. Комбс категорично отрича всички обвинения.

Къмингс, който е приятел с актьорите Марк и Дони Уолбърг (участвали в криминалния му трилър Southie от 1999 г.), разказа, че се е запознал с Диди чрез неговия ментор - покойния музикален продуцент Андре Харел.

Спомняйки си въпросния ден във фитнеса, Къмингс описва как ситуацията ескалирала за секунди: „Влизам в парната баня. Той ме поглежда,“ разказва Къмингс. „И аз го поглеждам, но не обръщам внимание, защото вече го бях срещал няколко пъти.“

„Изведнъж се изправя и се протяга нагоре, сякаш иска да докосне тавана. Навежда се към мен и в следващия момент пръстите му са на краката ми.“

„Пръстите му изглеждаха като на Тутси Рол - дълги палци, с бели нокти.“

„Хванах го. Казах: ‘Хей, престани.’ Тогава той се затича към мен и се опита да ме прегази. Беше адски странно.“

„Той се хвърли върху мен и се опита да ми направи орален секс, докато аз се борех с него, опитвайки се да го отдалеча.“

„Удрям го в лицето и го отблъсквам. Викам: ‘Какво ти става?’ Той пак се хвърли върху мен, затова го хванах за врата и му нанесох още няколко удара.“

„Избутвам го от парната баня и го блъскам в стената. Аз съм гол. Той е гол. Удрям го още няколко пъти, докато не падна на пода.“

„Хвърлих една кърпа върху себе си и изтичах към рецепцията, викайки: ‘Онзи рапър се опита да ми направи фелацио!’“

„Всички ме последваха обратно до парната баня. А като в приказка - като Пепеляшка - от него бяха останали само маратонките. Грабнал си дрехите и избягал през задната врата.“

