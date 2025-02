Шолц разкритикува външната политика на Тръмп

Г ерманският канцлер Олаф Шолц разкритикува отново външната политика на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде ДПА.

В интервю за изданията от медийната група "Редакционснецверк Дойчланд" (РНД) германският правителствен ръководител разкритикува предложението на републиканеца продължаването на американската военна помощ за Украйна да бъде обвързано с предоставяне на разширен достъп до суровинните залежи на източноевропейската страна.

German Chancellor Olaf Scholz has slammed US President Donald Trump's decision to sanction the International Criminal Court. pic.twitter.com/GqcnfuBnYw