Шолц: С Тръмп може да се намери общ подход по отношение на Украйна

Г ерманският канцлер Олаф Шолц заяви след телефонен разговор с Доналд Тръмп, че е убеден, че ще бъде способен да се разбере с новоизбрания президент на САЩ за обща стратегия с Украйна, предаде Ройтерс.

„Убеден съм, че ще развием обща стратегия за Украйна. Моят ръководен принцип остава, че нищо не може да се реши без да се даде думата на украинския народ", заяви Шолц по време на интервю за вестниците от медийната група „Функе“.

Той допълни, че екипът му поддържа пряка връзка със съветниците на Тръмп.

