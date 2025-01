Шолц с предупреждение към Тръмп: Никоя страна не е заден двор на друга

Г ерманският канцлер Олаф Шолц призова „всички страни, независимо дали са на изток, или на запад“ да уважават международните граници и подчерта, че „никоя страна не е заден двор на друга“, предаде Франс прес.

„Принципът на неприкосновеност на границите важи за всички страни, независимо дали са на изток, или на запад, дали са малка страна или много голяма и много мощна страна“, каза Шолц на конгреса на своята Германска социалдемократическа партия (ГСДП) в Берлин, няколко дни преди Доналд Тръмп да встъпи в длъжност като президент на САЩ.

Olaf Scholz said Trump’s recent expansionist rhetoric against Greenland and Canada, as well as the Panama Canal, give him cause for concern. https://t.co/i7dW89KKrj