Семейството на Сунита Уилямс разкри нейната скрита борба след тежките 9 месеца в Космоса

А стронавтката на НАСА Сунита Уилямс може и да е запазила смело изражение по време на престоя си в космоса, но семейството й разкри, че всъщност е страдала в тайна.

Майка й, Бони Пандя, сподели, че дъщеря й сериозно е обмисляла пенсиониране само няколко седмици преди да бъде изпратена на мисия, първоначално планирана за едва 10 дни, пише Daily Mail.

По време на деветте несигурни месеца, прекарани на Международната космическа станция (МКС), Уилямс често се оплаквала, че й липсват семейството и топлината на физическия контакт. В интервю за местната новинарска станция WCNC, нейната сестра Дина Анад разкри съдържанието на личен имейл между тях.

As part of the #EXPAND research program, #TRISH examines Space-Associate Neuro-ocular Syndrome (#SANS) and its impact on long-term space travelers. Astronauts Suni Williams and Butch Wilmore may face impacts of SANS, Newsweek reports. https://t.co/ud7MU3G2vD — Translational Research Institute for Space Health (@BCMSpaceHealth) March 14, 2025

В него Уилямс пише: „Забравяш, че в космоса не можеш да държиш някого за ръка, не можеш да прегърнеш никого.“

Бони Пандя също сподели емоционално послание при завръщането на дъщеря си, като каза, че семейството и приятелите й са „чакали и чакали“.

„Много ни липсваше, но тъй като поддържаше връзка с нас, не беше толкова непоносимо – но все пак достатъчно“, добави Пандя.

Уилямс и нейният колега от екипажа Бъч Уилмор прекараха общо 286 дни на МКС – второто най-дълго пребиваване след Франк Рубио, който остана там 371 последователни дни.

Двамата най-накрая се завърнаха на Земята във вторник, като кацнаха край бреговете на Флорида и се събраха със семействата си само няколко часа по-късно. По време на престоя на Уилямс обществеността и медицински експерти изразиха притеснения за здравословното й състояние, тъй като тя изглеждаше изтощена на снимките, направени на борда на МКС.

Д-р Гупта коментира пред DailyMail.com: „Това, което виждате на тази снимка, е човек, изпитващ естествения стрес от продължителен престой в космоса, дори в херметична кабина под налягане.“

„Скулите й изглеждат по-хлътнали – обикновено това се случва при значителна загуба на телесно тегло“, добави той.

Въпреки всичко това, Уилямс запази самообладание и дори се шегуваше за продължения си престой по време на пресконференции.

На 4 март тя дори заяви, че ще й липсва животът в космоса. Но зад кулисите ситуацията била различна.

Анад разкри пред WCNC, че семейството и приятелите на Уилямс толкова много й липсвали, че непрекъснато й изпращали забавни истории и вицове, за да я развеселят.

Братовчедката й Фалгуни Пандя била в „постоянен контакт“ с нея. „Редовно се свързвахме чрез платформите на Microsoft, празнувахме заедно празници и й изпращахме подаръци, картички и снимки. Поддържахме непрекъсната връзка“, разказва Фалгуни два дни преди завръщането на Уилямс. „Тя говореше с майка си всеки ден.“

As NASA astronauts Butch Wilmore and Suni Williams—whose planned one-week mission unexpectedly lasted nine months—returned to Earth, Media Lab Director @davaexplorer talked to @newsbreakApp about the physical effects of a prolonged stay in space. “Just take it slow, take it safe,… pic.twitter.com/n8EA4e9NZW — MIT Media Lab (@medialab) March 19, 2025

Братовчедката описва Уилямс като „много жизнерадостен човек“ и подчертава близостта й с децата в семейството, което правело раздялата още по-тежка.

„Хората са я виждали да изнася лекции, да обсъжда сложни научни теми, но тя наистина обича да се смее. Тя намира радост дори в най-малките неща – до степен, че е заразително“, добавя Фалгуни.

Пред индийската новинарска станция Republic World тя споделя, че Уилямс с нетърпение очаква да се събере отново със своите две домашни кучета.

Уилямс и Уилмор излетяха на 5 юни и достигнаха МКС ден по-късно. Те трябваше да се върнат на 13 юни, но серия от технически проблеми със совалката Starliner на Boeing доведоха до многократни отлагания.

В крайна сметка НАСА реши да върне двамата астронавти с по-сигурен кораб.

Уилямс излезе от капсулата на SpaceX във вторник, усмихната и махаща, докато беше пренасяна на носилка за медицински прегледи. Стив Стич, мениджър в програмата за търговски екипи на НАСА, заяви на пресконференция, че Уилямс и Уилмор се справят „отлично“.

Въпреки че специалистите прогнозираха, че тя няма да може да ходи самостоятелно в продължение на няколко дни, снимки, публикувани от НАСА около 2 сутринта ET в сряда, показаха, че Уилямс вече стои на краката си.

Тя изглеждаше видимо отслабнала, с „очевидно тънки“ китки – признак за рязка загуба на тегло, мускулна атрофия и намалена костна плътност, според лекарите, цитирани от DailyMail.com.

Family of NASA astronaut reveal her secret psychological trauma after brutal 9 months in space https://t.co/txWVzw4w1b — Daily Mail Online (@MailOnline) March 20, 2025

Експертите също така отбелязаха, че венозната система на ръката й вероятно е използвана за възстановяване на хидратацията и електролитния баланс, тъй като микрогравитацията кара организма да елиминира течности, което може да доведе до дехидратация.

Поразителните снимки преди и след полета показват Уилямс с посивяла коса, по-дълбоки бръчки и по-изпито лице.

Д-р Джон Джакиш, биомедицински инженер в Jaquish Biomedical, заяви пред DailyMail.com: „Продължителният престой в космоса е изключително изтощителен за човешкото тяло.“

Според бивши астронавти, възстановяването след подобни мисии може да отнеме до 1,5 пъти по-дълго от самата продължителност на полета. Това означава, че на Уилямс и Уилмор може да им отнеме повече от година, за да се почувстват напълно възстановени.