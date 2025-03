Завръщането на астронавтите: Как девет месеца в Космоса променят човешкото тяло

А стронавтите на НАСА Бари "Бъч" Уилмор и Сунита "Суни" Уилямс се завърнаха на Земята, след като прекараха девет непланирани месеца в Космоса, предаде ABC News.

Двамата извършиха първия пилотиран полет на капсулата Starliner на Boeing до Международната космическа станция (МКС) през юни 2024 г. Първоначално Уилмор и Уилямс трябваше да останат в Космоса само около седмица, но технически проблеми със Starliner удължиха мисията им с няколко месеца, като завръщането им беше отложено до началото на 2025 г.

Делфини посрещаха астронавтите

Двамата астронавти, към които се присъединиха Ник Хейг от НАСА и космонавтът от Роскосмос Александър Горбунов, сформираха екипа на НАСА/SpaceX Crew-9 и завършиха дългоочакваното си пътуване до дома на борда на космически кораб SpaceX Dragon. Капсулата се приземи безопасно в Атлантическия океан край бреговете на Флорида, отбелязвайки успешен край на напрегнат и продължителен престой в Kосмоса.

Междувременно сензационно видео на делфини, поздравяващи капсулата на астронавтите, се разпространи по целия свят.

Игривите морски бозайници бяха видени да плуват близо до капсулата, докато екипите за възстановяване работеха, в сцена, която бързо спечели милиони гледания онлайн.

“Това е изключително готино", каза вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, споделяйки един от видеоклиповете.

След като капсулата беше извадена от водата, страничният люк беше отворен за първи път от септември. Астронавтите бяха откарани със самолет до Хюстън, където ще преминат 45-дневна програма за рехабилитация, за да се приспособят към гравитацията на Земята.

Експертите посочват, че продължителният престой в Космоса, особено за толкова дълъг период, може да доведе до значителни промени в човешката физиология и психика.

Дълго възстановяване

Следващата мисия на Суни и Бъч ще бъде да привикнат отново към околната среда на Земята.

"В тялото им има много промени. Имунната система реагира на стреса при космически полети", каза професорът по медицина д-р Кристофър Мейсън пред "Fox & Friends" във вторник.

Прекарването на време в Космоса има тенденция да оставя астронавтите временно по-високи и по-слаби, обясни Мейсън.

„Всичко е преходно. По-голямата част от това [физическите промени] е отговор на космически полет и обикновено след няколко седмици те се връщат към нормалното. Първите няколко дни са наистина най-динамични, когато се върнат на Земята", добави той.

Но освен издължаване и отслабване, дългият престой в Космоса крие други опасности.

Промени, свързани с микрогравитацията

