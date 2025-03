Какво следва за Сунита Уилямс и Буч Уилмор след 9 месеца престой в Космоса

Н а Сунита Уилямс и Буч Уилмор вероятно им предстоят седмици на физиотерапия и възстановяване, след като се върнаха на Земята след повече от девет месеца в Космоса, пише New York Post.

Експертите твърдят, че на 59-годишния Уилямс и 62-годишния Уилмор ще им е необходимо да свикнат с всичко - от ходенето, през носенето на дрехи, до миризмата на храна и други миризми, които се усещат тук на Земята.

Но след като отново влязат във форма, те могат да очакват грандиозно посещение в Белия дом при президента Доналд Тръмп.

Астронавтите ще прекарат следващите няколко дни в оценка от лекари в космическия център „Джонсън“ на НАСА в Хюстън, където бяха откарани с хеликоптер, след като капсулата им на SpaceX се приземи благополучно край бреговете на залива на Флорида във вторник вечерта.

Астронавтите вероятно вече са се събрали и със семействата си, съгласно протоколите на НАСА за завръщане на космически екипаж.

След като им бъде издадена здравна бележка, ще им бъде позволено да се върнат у дома - на Уилмор в Тенеси, а на Уилямс в Масачузетс - където ще започнат 45-дневна възстановителна програма, която ще включва два часа физиотерапия дневно със специализирани треньори, съобщиха от НАСА за The Post.

„Преди това екипажи са прекарвали по-дълго време в Космоса и се очаква представянето на Суни Уилямс и Буч Уилмор след завръщането им да бъде в съответствие с установените норми“, заяви представител на НАСА, като обясни, че повечето тела на астронавтите се възстановяват в рамките на 45-дневния период.

През това време те ще работят, за да свикнат отново със земната гравитация и да се справят с други физиологични недостатъци, които са се развили по време на 286-те дни в почти нулевата гравитация на МКС - основният сред тях е мускулната загуба от месеците "плаване" с минимално натоварване на телата им.

Страничните ефекти от това отслабване бяха видими, когато астронавтите бяха извадени от капсулата Crew Dragon във вторник. Екипажите трябваше да им помогнат да излязат от кораба и да ги изнесат на инвалидни колички.

През следващите седмици връщането на крака ще бъде процес, който астрофизикът от университета Суинбърн Алън Дъфи заяви пред „Гардиън“, че прилича на възстановяване след месеци, прекарани в кома на легло.

Астронавтите вероятно ще трябва да се борят със световъртеж и лошото равновесие, докато започнат да ходят отново.

Дори сърцето им ще е отслабнало след месеци на лесно изпомпване на кръв без съпротивлението на гравитацията, така че астронавтите ще трябва да се възстановяват бавно, за да не се наранят.

Загубата на костна плътност - друг страничен ефект от нулевата гравитация - може да ги притеснява до края на живота им, ако не възстановят мускулната си маса.

Възможно е да им е трудно да виждат за определени периоди, тъй като ниската гравитация предизвиква промени в кръвообращението и натрупване на течности в главата, което кара човешкото око да променя формата си, преди да се върне към формата си на Земята.

Тези натрупвания на течности могат също така да накарат астронавтите да се чувстват така, сякаш се борят с безкрайна настинка в Космоса, а завръщането им у дома може да донесе облекчение, когато кръвообращението се нормализира и налягането се нормализира.

Дъфи казва пред Guardian, че за тях могат да бъдат изпитание дори такива дребни неща като носенето на дрехи, тъй като месеците на плаване на тъканта около тялото, вместо да го обгръща, често водят до „почти бебешка чувствителност“ на кожата и правят носенето на дрехи неудобно.

Здравето и развитието на астронавтите може да бъде наблюдавано от изследователите до края на живота им, тъй като се знае сравнително малко за това как продължителният престой в космоса влияе на организма. Един от основните акценти на изследователите може да бъде дали те не развиват ракови заболявания, тъй като астронавтите са изложени на по-високи нива на радиация в Космоса, отколкото хората на Земята.

Ще има и психологически пречки.

„След месеци в спокойната, контролирана среда на Космоса, сетивните промени могат да се почувстват непреодолими. Привличането на гравитацията може да се почувства странно и неудобно, естествената слънчева светлина може да изглежда твърде ярка и дори ежедневните миризми като трева или храна могат да се почувстват интензивни в началото“, казва пред USA Today психологът от Кливландската клиника Сюзън Албърс.

„Тези усещания изискват време, за да свикнете отново с тях“, добавя тя.

След като това стане, Тръмп заяви, че иска една от първите им спирки да бъде Белият дом.

„Първо, те трябва да се подобрят. Знаете ли, когато сте там горе и нямате никакво придърпване на мускулите, нямате гравитация, можете да вдигнете 1000 килограма по този начин. Те трябва да се, трябва да се подобрят. Ще им бъде малко по-трудно. Не е лесно. Те бяха там горе дълго време и когато го направят, ще дойдат в Овалния кабинет“, каза той в интервю за Fox News точно преди астронавтите да се спуснат.