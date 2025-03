Парите, които ще получи Сунита Уилямс за извънредния си престой в Космоса

С лед като прекарват близо девет месеца в Космоса, двамата астронавти Сунита Уилямс и Буч Уилмор най-накрая се завръщат у дома. Уилямс и Уилмор се отправиха на 10-дневна мисия до МКС на 5 юни 2024 г. на борда на Boeing Starliner.

Първоначално беше планирано полетът да продължи около седмица. Технически проблеми обаче накараха НАСА да отложи завръщането на Starliner на Земята. 59-годишният и 61-годишният Уилмор бяха хванати в капан в Космоса, след като космическият им кораб получи механични проблеми и трябваше да бъде изпратен обратно у дома, но без тях на борда.

След почти девет месеца Уилямс и Уилмор се завръщат на Земята. Заместващият екипаж ще поеме управлението на МКС, докато Уилямс и Буч Уилмор ще отпътуват на 19 март заедно с астронавта на НАСА Ник Хейг и руския космонавт Александър Горбунов, заявиха от НАСА.

Въпреки че Уилямс влезе в историята като един от най-опитните излизащи в открития Космос - с девет излизания в открития Космос (второто най-много за жена) и общо време от 62 часа и 6 минути (четвърто място в общото класиране, настоящ рекордьор за най-много часове, прекарани в излизане в открития Космос от жена), по време на продължителния престой в Космоса имаше и доста предизвикателства.

Sunita Williams is an American astronaut and former U.S. Navy officer known for her record-breaking space missions.



Basic Information:

•Full Name: Sunita Lyn Williams

•Date of Birth: September 19, 1965

•Place of Birth: Euclid, Ohio, USA

•Nationality: American

•Parents:… pic.twitter.com/Sb7ljGpPwt — SUDOKU (@dubeydreams) March 16, 2025

Но въпросът, който се задава от известно време, е следният - дали на Сунита Уилямс и Буч Уилмор е било платено допълнително за по-дълъг период от време?

Удължен престой, удължено заплащане?

Въпреки че мисията трябваше да бъде няколко дни, непредвидени технически проблеми принудиха НАСА да удължи престоя на астронавтите Уилямс и Уилмор на Международната космическа станция (МКС). Забавянето беше необходимо, за да се отстранят усложненията с техния космически кораб, което доведе до неочаквано удължаване на срока, който сега възлиза на приблизително девет месеца. Това удължаване породи опасения за въздействието върху благосъстоянието на астронавтите, както и за оперативните разходи, направени от агенцията.

Според доклади на The Washingtonian, Уилямс и Уилмор са компенсирани така, сякаш са в продължителна командировка. Въпреки че основните им заплати остават непроменени, НАСА осигурява основните условия на МКС - като храна, напитки, транспорт и настаняване - заедно с минимална дневна стипендия за непредвидени разходи. Пенсионираният астронавт на НАСА Кейди Колман обяснява: „Има някаква малка сума на ден за непредвидени разходи, която в крайна сметка те са задължени да ви платят по закон.“

Sunita Williams & Butch Wilmore spent 9+ months in space instead of 8 days. But will they be paid extra for the extended mission? Here's how NASA compensates astronauts.



Swipe to see more! 👉🏻#NASA #SunitaWilliams #ButchWilmore #SpaceExploration pic.twitter.com/CmZtViM7d2 — Asianetnews Tamil (@AsianetNewsTM) March 17, 2025

Астронавтите на НАСА обикновено получават редовните си заплати по време на мисиите си без специални компенсации за извънреден труд. Разходите им за храна и живот на МКС също се покриват от НАСА по време на престоя им. Въпреки това астронавтите получават минимална дневна надница от 4 долара за непредвидени разходи по време на космическите си мисии. Според това изчисление Уилямс и Уилмор ще получат близо 1150 долара допълнително възнаграждение за удължения си престой от близо 300 дни.

Редовните заплати:

Като астронавт на НАСА Сунита Уилямс получава възнаграждение съгласно скалата за заплащане на правителството на САЩ, по-специално в рамките на степени от GS-13 до GS-15, в зависимост от опита и задачите на мисията.

UPDATE: Sunita Williams may face painful return to Earth after 9 months in space – bone density loss, baby feet, and circulatory issues. pic.twitter.com/iSLrpqnIMR — The Global Eye (@GlobalEyeInfo) March 16, 2025

Заплатите на астронавтите варират в рамките на този диапазон:

Заплата на астронавт GS-13 : Астронавтите на ниво GS-13 получават между 81 216 и 100 579 долара.

Заплата на астронавт GS-15: Старшите астронавти на ниво GS-15 получават между 80 658 и 146 337 долара годишно. Според доклади на ET Сунита Уилямс по принцип е класифицирана в ниво на заплащане GS-15, което въз основа на данните на НАСА означава, че приблизителната ѝ годишна заплата е приблизително 152 258 долара.

Друга подкрепа и налични съоръжения:

В допълнение към заплатите си астронавтите на НАСА се ползват от различни придобивки и удобства.

Те включват:

Обезщетение за жилище: Подобно на повечето държавни служители, астронавтите получават надбавка за жилище, която им помага да покриват разходите си за живот.

Заеми за автомобили: Определени служители на НАСА могат да ползват заеми за автомобили при преференциални условия.

Здравно осигуряване: Като служители на НАСА, астронавтите като Сунита Уилямс се възползват от всеобхватно здравно осигуряване, за да поддържат своето благосъстояние.

Нетна стойност на Уилям:

Сунита Уилямс, която живее в Хюстън, Тексас, заедно със съпруга си Майкъл Джей Уилямс, федерален маршал, има нетно състояние, оценено на 5 милиона долара, според Marca.com.

Бивш офицер от военноморските сили и уважаван астронавт, Уилямс има забележителна кариера в НАСА и американската армия. По време на кариерата си тя има значителен принос за изследването на Космоса, като участва в множество космически мисии.