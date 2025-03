"Заседналите" в Космоса астронавти се завръщат във вторник

Д вамата американски астронавти, които са блокирани на борда на Международната космическа станция (МКС) повече от девет месеца, се очаква да се завърнат на Земята във вторник вечерта, предаде АФП, позовавайки се на НАСА.

Бъч Уилмор и Сунита "Суни" Уилямс трябва да предприемат обратното си пътуване заедно с още един американски астронавт и руски космонавт на борда на космическия кораб "Дракон" на компания "Спейс Екс", който се скачи с орбиталната станция в неделя сутринта.

Уилмор и Уилямс пребивават на Международната космическа станция от юни миналата година, след като капсулата им "Старлайнър", разработена от "Боинг", претърпя повреди в двигателите и изтичане на хелий по време на тогавашния си първи полет.

НАСА предпочете да върне кораба празен от съображения за безопасност, което принуди астронавтите да останат на МКС, въпреки че мисията им трябваше да продължи само няколко дни.

В изявление, публикувано в неделя вечерта, американската космическа агенция обяви, че планира да приземи "Дракон" в 17:57 ч. във вторник (21:57 ч. по Гринуич). Преди това НАСА съобщи, че астронавтите ще се завърнат в сряда.

Целта на по-ранното завръщане е да с избегнат и по-неблагоприятните метеорологични условия, които се очакват по-късно през седмицата.

