Моджтаба Хаменей: Иран нанесе съкрушителен удар

20 март 2026, 18:46
Моджтаба Хаменей: Иран нанесе съкрушителен удар
Източник: AP/БТА

В ърховният лидер на Иран аятолах Моджтаба Хаменей заяви, че иранците са нанесли „съкрушителен удар“ на враговете на страната по време на войната с Израел и Съединените щати.

„Като демонстрираха единство и решителност, иранците нанесоха на него (врага) съкрушителен удар, така че той вече започва да изрича противоречиви думи и безсмислици“, посочи Хаменей в писмено послание по повод персийската нова година.

Той допълни, че Иран и съюзническите сили в региона „по никакъв начин“ не стоят зад атаките срещу Оман и Турция по време на войната, като обвини за тях „измама от страна на ционисткия враг“ - визирайки Израел.

Върховният лидер подчерта, че враговете на Ислямската република търпят поражение във войната срещу Съединените щати и Израел, в писмено послание по повод персийската нова година Навруз.

„В момента, благодарение на особеното единство, което се създаде между вас, нашите сънародници - въпреки всички различия в религиозните, интелектуалните, културните и политическите ви възгледи - врагът е победен“, посочи Хаменей, който все още не се е появявал публично, след като беше обявен за наследник на баща си Али Хаменей, загинал при въздушен удар в началото на войната.

Не е възможно да се потвърди, че посланието е написано лично от Хаменей. Той не се е повявал публично или във видео от началото на войната на САЩ и Израел с Иран на 28 февруари, когато при удар срещу резиденцията на баща му в Техеран вероятно е бил ранен.

Източник: БГНЕС    
Тръмп нападна НАТО: Страхливци!

Тръмп нападна НАТО: Страхливци!

Последното видео на Чък Норис: Аз не остарявам. Аз се развивам

Последното видео на Чък Норис: Аз не остарявам. Аз се развивам

Москва след удар по Иран: Засегнахте интереса на Русия

Москва след удар по Иран: Засегнахте интереса на Русия

Жилищата в София по-скъпи с 1000 евро на квадрат от тези в Пловдив

Жилищата в София по-скъпи с 1000 евро на квадрат от тези в Пловдив

pariteni.bg
Xiaomi обнови SU7 с 902 км пробег, повече мощ и повишена сигурност

Xiaomi обнови SU7 с 902 км пробег, повече мощ и повишена сигурност

carmarket.bg
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”
Ексклузивно

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Преди 4 дни
Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран
Ексклузивно

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Преди 3 дни
Западни лидери застанаха срещу Израел
Ексклузивно

Западни лидери застанаха срещу Израел

Преди 3 дни
Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна
Ексклузивно

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Преди 4 дни
Последни новини

Израел ликвидира още ирански лидери

Израел ликвидира още ирански лидери

Свят Преди 24 минути

Есмаил Ахмади ръководеше разузнавателната служба на "Басидж"

САЩ заведоха съдебно дело срещу Харвардския университет

САЩ заведоха съдебно дело срещу Харвардския университет

Свят Преди 57 минути

Правителството иска висшето учебно заведение да възстанови милиарди долари на данъкоплатците

“Изборът на България: Решението си Ти!“ – пълна информационна картина в ефира на NOVA

“Изборът на България: Решението си Ти!“ – пълна информационна картина в ефира на NOVA

България Преди 2 часа

Медията ще проследи предизборната кампания и ще предложи мащабно отразяване в деня на вота за нов парламент

Сбогом на Легендата: Кой беше Чък Норис – последният рицар на екшъна

Сбогом на Легендата: Кой беше Чък Норис – последният рицар на екшъна

Любопитно Преди 2 часа

Карлос Рей Норис, когото милиарди познаваха просто като Чък Норис не беше просто актьор, той беше културен феномен, символ на епоха, в която героите бяха непоклатими, а моралният компас – ясен

Чък Норис

Почина Чък Норис

Свят Преди 3 часа

Исторически рекорд за трейлъра на новия „Спайдърмен“

Исторически рекорд за трейлъра на новия „Спайдърмен“

Любопитно Преди 3 часа

„Spider-Man: Brand New Day“ пренаписа историята със 718,6 млн. гледания за ден! Том Холанд се завръща като Питър Паркър в по-мрачна история, която изпревари дори рекордите на GTA VI. Очакваме новият блокбъстър да превземе и родните кина това лято

Снимката е илюстративна

Жена ослепя след „най-лошия махмурлук“ в живота си

Свят Преди 3 часа

Шокиращата история на Ашли Кинг: коктейл с метанол по време на ваканция в Бали превърна живота ѝ в кошмар. Момичето помислило симптомите за махмурлук, докато не ослепяло напълно. Случаят повдига въпроса за скритите опасности при алкохола в екзотични страни.

МАЕ вещае безпрецедентна глобална криза след войната в Иран

МАЕ вещае безпрецедентна глобална криза след войната в Иран

Свят Преди 3 часа

Мащабът на прекъсването на доставките на газ и петрол се подценява както от политиците, така и от пазарите

България получи зелена светлина за ОИСР

България получи зелена светлина за ОИСР

България Преди 4 часа

Работната група е извършила цялостен преглед на готовността на България за членство в ОИСР

„Мяра“: Шест формации влизат в парламента при избори сега

„Мяра“: Шест формации влизат в парламента при избори сега

България Преди 4 часа

Потенциалната активност остава близо до половината от пълнолетните българи - 49,1%

Земетресения в Гърция на по-малко от 400 км от София

Земетресения в Гърция на по-малко от 400 км от София

Свят Преди 4 часа

Епицентърът му е бил на 10 км северно от град Янина

Сърцето на Родопите вдъхновява „Изживей България“

Сърцето на Родопите вдъхновява „Изживей България“

Любопитно Преди 4 часа

Не пропускайте туристическата поредица в събота от 16:00 ч. по NOVA

Брус Уилис

„Всичко е любов“: Деми Мур с трогателна снимка за рождения ден на Брус Уилис

Любопитно Преди 4 часа

Деми Мур отбеляза 71-вия рожден ден на Брус Уилис с трогателни кадри. Актьорът, който се бори с деменция, бе заснет в нежен момент с внучката си Луета. Семейството призова за подкрепа към болните, а Деми и Брус остават пример за идеални отношения

Намушкаха мъж с нож в гърба и корема в София, задържан е сириец

Намушкаха мъж с нож в гърба и корема в София, задържан е сириец

България Преди 5 часа

Извършителят е задържан, след като остави жертвата си с тежки наранявания при нападение в столицата

Катастрофа в Троян, трима души са ранени

Катастрофа в Троян, трима души са ранени

България Преди 5 часа

Патриарх Филарет

Скръб в Украйна: Отиде си патриарх Филарет, символът на църковната независимост

Свят Преди 5 часа

На 97-годишна възраст почина патриархът на Украйна Филарет. Тъжната вест съобщи митрополит Епифаний. Филарет ще остане в историята като ключова фигура за автокефалията на местната църква. Той прекара последните си дни в болница след влошено здраве

Поликистозна бъбречна болест при котките: пълно ръководство за стопани

dogsandcats.bg

Ларингит при кучетата: симптоми и лечение

dogsandcats.bg
1

Зимен нюанс в началото на пролетта

sinoptik.bg
1

Нов живот за старо бомбоубежище в София

sinoptik.bg

Ивет Григорова: „Жената днес е силна, но често забравя за себе си“

Edna.bg

Почина легендата на екшън киното Чък Норис

Edna.bg

НА ЖИВО: Славия 0:0 Ботев Пловдив, отмениха гол на гостите

Gong.bg

Не зачетоха гол на Ботев Пд заради засада

Gong.bg

Почина суперзвездата Чък Норис

Nova.bg

“Изборът на България: Решението си Ти!“ – пълна информационна картина в ефира на NOVA

Nova.bg