Моджтаба Хаменей: Иран нанесе съкрушителен удар

В ърховният лидер на Иран аятолах Моджтаба Хаменей заяви, че иранците са нанесли „съкрушителен удар“ на враговете на страната по време на войната с Израел и Съединените щати.

„Като демонстрираха единство и решителност, иранците нанесоха на него (врага) съкрушителен удар, така че той вече започва да изрича противоречиви думи и безсмислици“, посочи Хаменей в писмено послание по повод персийската нова година.

Той допълни, че Иран и съюзническите сили в региона „по никакъв начин“ не стоят зад атаките срещу Оман и Турция по време на войната, като обвини за тях „измама от страна на ционисткия враг“ - визирайки Израел.

Навруз.

„В момента, благодарение на особеното единство, което се създаде между вас, нашите сънародници - въпреки всички различия в религиозните, интелектуалните, културните и политическите ви възгледи - врагът е победен“, посочи Хаменей, който все още не се е появявал публично, след като беше обявен за наследник на баща си Али Хаменей, загинал при въздушен удар в началото на войната.

Не е възможно да се потвърди, че посланието е написано лично от Хаменей. Той не се е повявал публично или във видео от началото на войната на САЩ и Израел с Иран на 28 февруари, когато при удар срещу резиденцията на баща му в Техеран вероятно е бил ранен.