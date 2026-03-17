Иран отрича, че Моджтаба Хаменей е в Москва

П осланикът на Иран в Русия Казем Джалали отрече, че новият върховен лидер на страната аятолах Моджтаба Хаменей се лекува в Москва, предаде ТАСС.

Иран увери, че върховният лидер Моджтаба Хаменей е в състояние да изпълнява задълженията си

Кувейтският вестник „Ал Джарида“ съобщи през уикенда, че 56-годишният Моджтада, който беше ранен, вероятно тежко, при американско-израелски въздушен удар, убил баща му, е бил преместен в Москва за лечение по лична покана на руския президент Владимир Путин.

Кремъл отказа да коментира информацията.

Иран настоява, че аятолах Хаменей е жив

„Навикът да се лъже не напуска главата на лъжеца, но една иранска поговорка гласи, че лъжецът има къса памет и забравя. Днес в западните и персийскоезичните медии отекна скандал. До деня на американската и ционистката агресия срещу Иран, в утрото на най-почитания свещен месец, новината за бягството на мъченика Хаменей във Венецуела и Русия заемаше първо място в медиите на сатанинското движение. Днес новината за прехвърлянето на Върховния лидер на революцията в Русия за лечение е нова психологическа война. Иранските лидери не трябва да бягат и да се крият в убежища, мястото им е по улиците сред народа. Кръвта на мъченика Хаменей обезсилва магията на психологическата война и потока от лъжи”, написа Джалали в X.