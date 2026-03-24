Аятолах Моджтаба Хаменей одобри преговори със САЩ на фона на информация за тайни контакти

В ърховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей е дал съгласие за започване на преговори със Съединените щати, съобщи The New Voice of Ukraine на 24 март.

Според информацията, иранският външен министър Абас Арагчи е изпратил тайно послание до пратеника на Доналд Тръмп Стив Уиткоф, в което се казва: "Получихме одобрението и благословията на върховния лидер Моджтаба."

Ynet посочва, че първоначално Иран е отрекъл да води разговори, след като президентът Доналд Тръмп обяви възможни преговори, които биха могли да доведат до споразумение. Въпреки това телефонен разговор между Арагчи и Уиткоф, в който е участвал и Джаред Къшнър, показва обратното.

Ирански представител е потвърдил пред медията, че Моджтаба Хаменей е поел ролята на своя покоен баща и е заявил, че новият върховен лидер "е одобрил бързото приключване на този въпрос, ако нашите условия бъдат изпълнени".

Доналд Тръмп отлага ударите за 5 дни, Иран отрича да има преговори

Според публикацията Израел не е участвал в разговорите и е научил за тях случайно.

Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi has secretly informed US envoy Steve Witkoff that Supreme Leader Mojtaba Khamenei approved talks to reach a potential deal, Al Arabiya reported on Tuesday, citing Israeli newspaper Yedioth Ahronoth.

На 24 март ирански медии съобщиха, че САЩ и Израел са нанесли удари по енергийна инфраструктура в провинция Исфахан и в югозападния град Хорамшахр.

Тръмп: Иран е готов за примирие, но условията не са достатъчно добри

Атаките последваха изявление на Тръмп от 23 март, в което той посочи, че след "продуктивни" разговори с Техеран е наредил на американските военни да прекратят ударите по електроцентрали и енергийни съоръжения в Иран за срок от пет дни.

В същото време иранската агенция Fars, позовавайки се на източник, съобщи, че към момента няма нито преки, нито непреки контакти между Иран и САЩ.

По-рано Тръмп заяви, че Съединените щати ще "унищожат" електроцентралите на Иран, ако Техеран не отвори напълно Ормузкия проток за търговско корабоплаване в рамките на 48 часа.