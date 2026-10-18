САЩ предлагат Европа отново да купува руски газ като част от мирен план за Украйна

А дминистрацията на американския президент Доналд Тръмп предлага възобновяване на доставките на руски природен газ за Европа като част от план за прекратяване на войната в Украйна. Идеята е обсъждана с украински и европейски представители, но среща съпротива сред европейските лидери, съобщава New York Times, позовавайки се на източници, запознати с преговорите.

Сред европейските представители, отхвърлили предложението, е германският канцлер Фридрих Мерц, отбелязва изданието.

President Trump has waived bipartisan sanctions on Russian energy exports. The administration claims the move aims to lower domestic diesel prices, while lawmakers and Kyiv warn the decision undermines national security and rewards Russian aggression. Azat TV https://t.co/OJ1cTAigfT — Azat TV (@azattelevision) October 18, 2026

Американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф са обсъдили идеята с представители на Украйна и Европа, включително с украинския президент Володимир Зеленски по време на посещението си в Киев през септември.

Според източниците на изданието американската страна е предложила Украйна да обмисли възобновяване на работата на газопроводите, по които преди войната руски газ е достигал до европейските пазари.

Вашингтон разглежда потенциалните приходи от възстановяването на износа като икономически стимул за Москва да приеме мирно споразумение. Украйна също би могла да получава приходи от транзита на газ през своя територия.

Предложението противоречи на политиката на ЕС

Идеята е в противоречие с усилията на Европейския съюз да прекрати зависимостта си от руския природен газ до ноември 2027 г. Според New York Times американските представители смятат, че високите енергийни цени могат да засилят натиска от страна на европейските избиратели за по-евтини доставки.

В изявление пред вестника Белият дом посочва, че войната в Украйна повишава енергийните цени в Европа и причинява значителни икономически затруднения както в Русия, така и в Украйна.

„Съединените щати работят в тясно сътрудничество с Украйна и нашите европейски партньори по всеобхватно предложение за мир, което включва икономически стимули както за Русия, така и за Украйна като част от окончателното уреждане“, заявиха от Белия дом.

„Нашата цел не е просто да прекратим военните действия, а да създадем условия за траен мир, икономическо възстановяване и по-голяма стабилност в целия регион“, се допълва в изявлението.

Възобновяването на руските газови доставки би могло да има последици и за енергийния пазар в САЩ, тъй като може да намали европейското търсене на американски втечнен природен газ. Съпротивата на европейските и украинските лидери срещу възстановяването на енергийната зависимост от Москва може допълнително да усложни преговорите.

Вашингтон и Москва обсъждат възможни бизнес сделки

Според New York Times американски и руски представители обсъждат възможни бизнес споразумения още от миналата година. Засега обаче няма признаци, че перспективата за икономическо сътрудничество е накарала руския президент Владимир Путин да отстъпи от основните си искания.

В петък Тръмп блокира прилагането на нови санкции, свързани с Русия, след като седмица по-рано облекчи ограниченията върху руския дизел.

Кирил Дмитриев, икономически пратеник на Путин, определи договореността за дизеловото гориво като начало на възможни по-мащабни споразумения между Москва и Вашингтон.

„Мисля, че в близко бъдеще ще обявим някои важни инициативи“, заяви Дмитриев на енергийна конференция в Москва в петък. „В крайна сметка ледът най-накрая се пропука“.

По думите му двете страни обсъждат проекти в различни области, включително изграждането на центрове за данни, захранвани с руска ядрена енергия.

Сред обсъжданите възможности е и продажбата на международните активи на руската петролна компания „Лукойл“ на инвеститорска група с участие на американското правителство, съобщава New York Times в друга своя публикация.