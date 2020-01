САЩ с удар в Йемен по ирански командир, близък до Солеймани

В същия ден, когато американската армия използва дрон, за да убие висшият ирански командир Касем Солеймани в Багдад, САЩ са провели допълнителна секретна мисия, насочена срещу друг ирански военен, но не в Ирак, а в Йемен. Данните бяха публикувани в американски медии и потвърдени от американски официални лица.

Секретната мисия е била насочена срещу Абдул Реза Шахлай, който отговаря за финансовите операции в подкрепа на йеменските бунтовници, известни като хути. Шахлай е също така основна фигура в елитните ирански сили „Ал Кудс“, ръководени доскоро от Солеймани.

Според наличната информация, мисията не е била успешна, макар първоначално да излязоха данни в социалните мрежи, че Шахлай е загинал. Това беше опровергано от Пентагона, но без допълнителни коментари защо мисията се е провалила. Междувременно, иранската държавна телевизия оповести, че е загинал помощник на Шахлай, Мохамад Мирза. Операцията в Йемен повдигна въпроси в САЩ относно това дали решенията на Тръмп са били част от по-широка стратегия за обезглавяване на иранското висше командване, или реакция на готвени удари по американски бази и посолства, както президентът заяви в серията от реакция след убийството на Солеймани.

US officials say the military tried, but failed to take out a top Iran commander in Yemen on same day a drone strike killed Iran's Qassem Soleimani. The officials say they targeted Abdul Reza Shahlai, a commander in Iran's Islamic Republican Guard Corps. https://t.co/IcxZU6pmT8

През последните години американските военни операции в раздирания от гражданска война Йемен, са пазени в тайна, а малкото налична информация излиза наяве или от вражески сили, или от местни източници. Официални лица от американската армия потвърдиха пред медии, че двете операции – срещу Солеймани и срещу Шахлай – са били одобрени по едно и също време, но за Йемен не се е споменавало досега, защото не е преминала по план. Според наблюдатели, Шахлай ще бъде обект на атаки и в бъдеще, въпреки че Иран и САЩ показаха желание за деескалация на кризата, създадена около убийството на Солеймани.

Решенията на администрацията на Тръмп бяха критикувани в Конгреса, а през последните дни беше приета резолюция от Камарата на представителите, която ограничава възможността на президента да предприема военни действия срещу Иран без одобрението на Конгреса. Атаката по Шахлай подсказва, че може да има предприемане на продължителна кампания от операции срещу важни за Иран мрежи, каквато е тази в Йемен. Иранският командир е разглеждан като опасност за Вашингтон и Саудитска Арабия. Неслучайно Държавният департамент обяви 15 милиона долара награда за информация за Шахлай – от години Щатите се опитват да го открият, като той носи пряка отговорност за нападения върху американски и саудитски сили, а през 2011 опитва да убие саудитския посланик в Йемен. Нещо повече, Шахлай е свързан и с операции на Иран в Ирак като най-известната е нападение през 2007, причинило смъртта на пет американски войници в Кербала.

Операцията срещу Шахлай идва на фона на нови опити от страна на ООН да намери политическо решение на кризата в Йемен, останала далеч извън новинарския поток. Сегашната фаза на войната избухна през 2015, когато водена от Саудитска Арабия коалиция се намеси в подкрепа на йеменското правителство. Столицата Санаа беше превзета по-рано от бунтовническите сили, подкрепени от Иран като и досега градът е в техни ръце. В хода на военните действия Йемен стана свидетел на мащабна хуманитарна криза, причинила епидемия от холера, а ударите на саудитската коалиция предизвикаха разселвания и цивилни жертви.

Abdul Reza Shahlai, who was the target of an unsuccessful assassination attempt by US forces last week, is Iran’s most senior commander in Yemen. Read about his track record of assassination plots and killings here. https://t.co/hRZ1qM1v8c