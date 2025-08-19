България

Пеевски настоя за спешни и решителни действия за трайното разрешаване на водната криза

Киселова да свика незабавно заседание на Комисията по околната среда и водите, поиска лидерът на „ДПС – Ново начало”

19 август 2025, 07:58
Пеевски настоя за спешни и решителни действия за трайното разрешаване на водната криза
Източник: БТА

Л идерът на „ДПС – Ново начало” Делян Пеевски настоя за спешни и решителни действия за трайното разрешаване на водната криза. Той поиска председателят на Народното събрание Наталия Киселова да свика незабавно заседание на Комисията по околната среда и водите.

Делян Пеевски поиска институциите да затегнат контрола и санкциите за бързите кредити

„Ескалиращият проблем с недостига на питейна вода за хората изисква незабавни и решителни действия от страна на държавата. Защото ако днес засегнати от водната криза са най-малко половин милион българи, потърпевши от неразрешаването на проблема с водите, ако продължи протакането, отлагането и прехвърлянето на проблема от едни на други като горещ картоф, утре застрашени ще бъдат всички! Затова „ДПС – Ново начало” изиска от председателя на Народното събрание Наталия Киселова да свика незабавно заседание на парламентарната комисия по околната среда и водите, за изработване и приемане на решение на Народното събрание за незабавно, ефективно и категорично разрешаване на системната криза с водите на Република България”, твърди Пеевски.

Според него „разрешаването на проблема с водите представлява едно от най-големите предизвикателства и е необходимо прилагането на решително ново начало, за да е успешно и благополучно за хората”.

Пеевски: Разграбването на държавните имоти и собственост трябва да спре

„Равносметката сочи, че днес най-ценният ресурс - водите се управляват от четири министерства, няколко второстепенни разпоредители, общини и търговски дружества, които си прехвърлят топката и това е една от причините резултатът да бъде това, че в България критична маса хора нямат безпрепятствено достъп до питейна вода. Спешните действия, които трябва да се предприемат са сондажи, проби за годност, нови водоизточници, почистване на водоизточници и довеждащи водопроводи до населените места, както и подмяна, ремонт и изграждане на цялата ВИК-мрежа и системите за напояване на земеделските земи и индустриални нужди. Но тъй като няма централизирана, работеща система за управление на водите в Република България е необходимо създаването на национален борд по водите, в който да влизат представители на всички институции и ведомства, свързани с управлението на водните ресурси. Чрез подобна структура може да се гарантира и финансовото обезпечаване на всички проекти чрез републикански бюджет, европейско финансиране и привличане на капитал от ББР. В 21-ви век е недопустимо хората да бъдат поставени пред катастрофална криза - без достъп до питейна вода и отговорност на политиците и държавниците е да изградят здрави структури, които да гарантират, че това повече няма да се случва”, пише още в позицията на лидера на „ДПС – Ново начало” до медиите.

Източник: „ДПС – Ново начало”/Пресцентър    
