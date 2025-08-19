България

"Линейката нямаше реанимационно оборудване": Очевидец разказва за трагедията с дете в Несебър

В понеделник 8-годишно дете загина след падане при полет с парашут, теглен от моторна лодка

19 август 2025, 08:15
К акви са версиите за инцидента, при който 8-годишно дете загина след падане при полет с парашут, теглен от моторна лодка. Инцидентът е станал на Южния плаж в Несебър минути след 13:00 ч. в понеделник.

Момченцето, което било на парашута заедно с майка си, паднало във водата от около 40 метра височина. Веднага било извадено от хората, управляващи лодката. Те го реанимирали и първоначално детето било контактно, но малко по-късно издъхнало.

Сред първоначалните версии, които се коментираха, е за скъсано въже или разкопчаване на предпазен колан.

„Техническите експертизи ще бъдат направени от компетентните органи”, заяви Иван Георгиев, началник на водноспасителната дейност на плажа.

„Детето дойде в безсъзнание, но може би с жизнени показатели. Транспортирано беше до реанимационния пункт на плажа, където бяха извършени реанимационни действия”, обясни Георгиев пред NOVA.

Той увери, че фирмата- контрагент на концесионера, както и всяка друга фирма, започват работа на плажа след представени разрешителни и документи.

„Детето беше извадено в тежко състояние, но дишаше, имаше жизнени показатели. Бързо беше преместено до медицинския пункт на плажа, където започнаха реанимационни действия. Първата линейка пристигна след 20 минути. Лекарят установи, че този случай не е за него, няма оборудване в линейката, за да предприеме действия по спасяването на детето”, заяви Тихомир Атанасов, очевидец.

Втора линейка пристига от Бургас с полицейски ескорт.

„Пристигналият лекар нямаше вече как да се намеси в спасяването на детето. Междувременно 1 час и 10 минути спасители, спасителна служба, медицинският екип всички се бориха за живота му”, каза Атанасов.

По думите му видимо детето е било с доста голяма синина по десния крак, както и по дясната ръка. Не е имало видими травми по главата.

Иван Георгиев предполага, че има възрастови ограничения за тези атракциони, предвид техническата спецификация.

„Отговор могат да дадат стопаните на морските бази и колегите от „Морска администрация”, каза Георгиев.

Той обясни още, че проверките се правят от „Морска администрация” и те издават разрешителните преди началото на сезона. Проверката на тази морска база била преди не повече от 1 месец. 

Въпросната фирма била с дългогодишен опит, обясни още Георгиев.

„По наши справки това е първият подобен инцидент на територията на България, а в Европа може би 1-2 подобни инцидента има – в Гърция и Черна гора”, каза Георгиев.

„Към момента всички такива атракционни услуги са спрени до извършване на необходимите технически и последващи процесуални действия. И в резултат от получените отговори ние сме готови да предприемем всякакви действия, които да осигурят максималната безопасност на плажуващите в акваторията и съответно на плажа”, допълни той.

Тримата служители са задържани за срок от 24 часа, за да бъдат разпитани. Случаят е поет от окръжната прокуратура.

В ранния следобед във вторник се очаква становище.

Източник: NOVA    
