Може ли Иран да победи във война със САЩ

В контекста на събитията, последвали убийството на иранският генерал Касим Солеймани, най-често дискутираната тема е възможността за открит военен конфликт между САЩ и Иран. Анализатори, коментатори и потребители на социалните мрежи обсъждат какво би станало при случай на война и колко унищожителна би била тя. В коментарите се включиха дори и масови, уважавани медии, допринасяйки по този начин до увеличаването на нивото на истерия и паника. Вече има достатъчно ясни сигнали, които говорят за водене на тайни преговори между САЩ и Иран, а това означава, че всяка ескалация би била добре планирана и ограничена.

И все пак,

как би изглеждала една война между двете страни?

На прага на война: колко силна е армията на Иран

Ако се стигне до конфликт, както Вашингтон, така и Техеран разполагат с многобройни инструменти, оборудване и стратегии за натиск върху противника и най-добрият начин да разберем това е като обърнем поглед към историята.

На първо време, трябва да се напомни, че САЩ и Иран се намират в конфликт от създаването на Ислямска република Иран през 1979 г., когато воденият от аятола Хомейни преврат отстранява тогавашното управление и променя историята на страната завинаги. Вашингтон, както и голяма част от западните страни и техните съюзници, никога не приемат напълно новото управление в Иран и вече десетилетия се води скрит конфликт, чиито военни действия се водят на територията на други държави, използват се прокси сили, милиции, дипломатически натиск, саботажи и терористични действия.

Двете страни имат различен подход към воденето на война, дали в дипломатическия или военен смисъл на думата.

Иран атакува с ракети бази на САЩ, постави условия

Съединените щати имат мощни оръжия, но Иран е майстор на т.нар. нетрадиционни военни действия. От гледна точка на САЩ, те биха искали да оказват натиск посредством разполагането на военна сила, както се случва в момента в Персийския залив и изпращането на няколко хиляди войници в региона, но ако Иран е научил нещо от историята си, то това е, че не може да спечели конвенционална война.

The House votes to restrain Trump's ability to use military action against Iran without congressional approval https://t.co/2nTt2VoGkS pic.twitter.com/3IWKwGs9Yy

Ирано-иракската война е един от най-ярките примери за лидерите на Иран и събитие, оставило дълбока следа в паметта на иранците. Избухнала само година след обявяването на Ислямска република Иран, тя продължава близо осем години и се смята за един от най-тежките конфликти на XX в. с над половин милион жертви. Подписването на мирното споразумение през 1988 не носи удовлетворение на никой, още повече, че войната завършва без категоричен победител. Иракските сили не успяват да завземат района Кузестан – богат на петрол арабски район в южен Иран, където режимът на Саддам Хюсеин извършва инвазия през 1980 г. и слага началото на конфликта – и не изтласква иранските сили, въпреки подкрепата на голяма част от международната общност. В края на войната Ирак банкрутира и за да запълни загубите си, навлиза в богатия на петрол Кувейт през 1990 г. Въпреки това, през всички тези събития оцеляването на иракския режим не е било под въпрос.

От друга страна,

за Иран войната с Ирак до голяма степен оформя бъдещата политика на Техеран и създава митология, на която се опира и до днес част от реториката на аятоласите.

САЩ убиха генерал – герой за Иран

Хора като Солеймани, а също и неговият наследник, са „братя по оръжие“ именно от онези времена. През 1980 Иран е потънала в разруха държава, изпаднала в международна изолация. Оцеляването по време на атаката на Ирак би означавало легитимация на революцията на Имам Хомейни. За съжаление на Иран, страната почти не разполага с редовно армия заради репресиите и чистките на новия режим и поради това новото ръководство се обръща към студентите и младежките организации за набиране на новобранци и доброволци, които да се включат във военните действия. Огромните човешки загуби са оправдани идеологически, като войната е наричана „Свещена защита“, а мъченичеството е приемано с почести от държавата. Опитът и травмата от тази война, както и отказът на Техеран да воюва с конвенционални военни операции, са определящи черти на днешната доктрина за отбрана на Иран.

Още по време на войната с Ирак през 1980-те, иранците започват изпробването на нов модел за налагане на влияние със

създаването и обучаването на милиции, верни на Техеран по идеологически, религиозни и политически причини.

Един от най-известните примери за такава милиция е Хизбулла, чиито бойци и до днес получават средства от Иран и силите „Ал Кудс“, водени доскоро от генерал Касим Солеймани. Моделът се оказва успешен и френските, израелски и американски сили го изпробват на свой гръб още през 1983 г. в хода на Ливанската гражданска война, когато Хизбулла извършва тежък атентат по база на американците, убивайки 241 войници. Минути по-късно, 58 френски войници са убити при атентат срещу базата им в Рамлет ал Байда. Десет дни по-късно следва ново нападение – този път по разположените в Тир израелски части. В крайна сметка, атаките предизвикват изтеглянето на мироопазващите части от Ливан, позволявайки Хизбулла да се установи трайно като водеща сила. Неслучайно по време на речта си след убийството на Солеймани, лидерът на Хизбулла Хасан Насралла посочи събитията от 1983 като предупреждение към САЩ.

Particularly interesting is the display of the Hashd al-Shaabi flag. The Hashd contains militias entirely run by Iran's Qods Force, but it has been formally absorbed into Iraqi state institutions starting in 2016. https://t.co/hsAGv4iubU